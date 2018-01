Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -0,99% à 9517 points- SLI: -0,81% à 1551 points- SPI: -1,02% à 10'915 points- Dax: -1,05% à 13'245 points- FTSE: +0,14% à 7742 points- CAC 40: -0,49% à 5496 points- Dow Jones: -0,44% à 25'275 points- Nasdaq: -0,62% à 7119 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Dufry (+0,7%)- CS (satble)- Richemont (-0,1%)- UBS (-0,1%)- Julius Bär (-0,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Lonza (-2,0%)- Sonova (-1,9%)- Logitech (-1,7%)- Nestlé (-1,6%)- Swisscom (-1,6%)Mouvements notables au SPI:- Ci Com (-6,8%)- New Venturetec (-4,2%)- Wisekey (-3,0%)- Kuros (-3,0%)- Meyer Burger (-2,9%)- Orell Füssli (+4,3%)- Burckhardt Compression (+4,4%)- Varia USP (+3,4%)- Rieter (+3,1%)- Tornos (+2,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Credit Suisse sonde de nouvelles opportunités en Asie centrale- Julius Bär envisage toujours une IPO de sa filiale italienne Kairos- Roche lance l'offre d'acquisition pour Ignyta à 27 USD par actionet Syndax lancent une étude sur une combinaison avec le TecentriqSPI:- BKW: production record pour les parcs éolien Juvent et solaire du Mont-Soleil- Basilea obtient le feu vert pour une extension d'accord de licence avec Pfizer- Gategroup décroche un contrat de 30 ans auprès d'Asiana Airlines- Emmi: Kaiku relève sa participation dans Laitière de Mahdia à 54,7%- SGKB nomme Maria Teresa Vacalli membre du conseil d'administrationPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Migros: Ex-Libris va fermer 43 de ses 57 magasins- Chicorée voit son chiffre d'affaires s'envoler de 11% en 2017- Tradeplus24 boucle une ronde de financement avec une filiale du CS- Allianz Suisse s'empare de DAS Suisse et portefeuilles, primes de 38 mio EUR- Bühler finalise la reprise du fabricant de machines à gaufres Haas- Flixbus a vu ses activités une nouvelle fois fleurir en Suisse en 2017- Repower fait une offre pour le rachat partiel d'un emprunt, échéance en 2022NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Nestlé tiendrait la corde pour le rachat des médicaments OTC de MerckBloombergDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1708- USD/CHF: 0,9769- Future Conf: -83 pb à 159,83% (mardi: -34 pb à 160,66%)- taux au comptant: -0,072% (mardi: -0,097%)- AFF: la Confédération lève 200,2 mio CHF avec le 3,25%/2027, rend. -0,159%la Confédération lève 95,3 mio CHF avec le 0,50%/2045, rendement 0,337%- USA: les prix à l'importation ont à peine augmenté (+0,1%) en décembre- France: la production industrielle s'est repliée de 0,5% en novembre (Insee)- GB: la production industrielle progresse de 0,4% en novembre sur un mois- Brésil: l'inflation au plus bas depuis 19 ans, à 2,95% en 2017- Chine: vif essoufflement des prix à la production en décembreDIVERSaujourd'hui:Suisse:- WEF 2018: Donald Trump à Davos, les polices devront davantage se coordonner- Swiss Life prévoit un cours de l'euro à 1,22 franc d'ici fin 2018- Place financière: un rapport critique le taux de conversion LPP trop élevé- Une commission du National retouche le projet sur les marchés publics- Les cantons suisses compétitifs à l'international sur la fiscalité (étude)- Nucléaire: gestion des défaillances et des déchets bientôt mieux réglementée- Les hôteliers veulent s'émanciper des sites de réservation en ligneinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- la centrale nucléaire de Leibstadt lève 125 mio CHF 1,5%/2024- ADCB Finance lève 175 mio CHF à 0,375%, échéance 2023ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos: Norges Bank annonce 3,06%- UBS: BlackRock relève sa participation à 5,06%- Wisekey: ExWorks Capital ramène son engagement à 9,408%- Santhera: Norges Bank détient 1,35%, Goldman Sachs 7,28%- Landis+Gyr: Franklin relève sa participation à 4,6792%- Forbo: Norges Bank annonce une participation de 3,003%- Flughafen Zürich: BlackRock détient une participation de 3,26%- Ascom: Credit Suisse abaisse sa participation à 2,91%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 10.01.2018 16h29)