Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -0,17% à 9509 points- SLI: -0,01% à 1551 points- SPI: -0,13% à 10'912 points- Dax: -0,71% à 13'188 points- FTSE: -0,00% à 7747 points- CAC 40: -0,25% à 5491 points- Dow Jones: +0,36% à 25'459 points- Nasdaq: +0,34% à 7178 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- CS (+1,3%)- LafargeHolcim (+1,0%)- Zurich (+0,8%)- Richemont (+0,6%)- Swiss Re (+0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Sonova (-2,1%)- Clariant (-1,2%)- Aryzta (-1,0%)- Nestlé (-0,8%)Mouvements notables au SPI:- APG (-3,0%)- Bobst (-2,7%)- Orell Füssli (-2,5%)- Bachem (-2,5%)- Investis (-2,4%)- HLEE (+8,4%)- Tornos (+8,2%)- KTM (+5,9%)- Schlatter (+4,7%)- Burckhardt Compression (+2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- SIX ouvre une enquête à l'encontre de ClariantClariant s'associe à Sinopec pour la désulfurisation de l'essence- SGS rachète le belge Laboratoire de Contrôle et d'Analyse- Partners Group 2017: argent nouveau de 13 mrd EUR (consensus AWP: 11,9 mrd)AuM à 62 mrd EUR (consensus AWP: 61,1 mrd)2018: demande clientèle attendue entre 11 et 14 mrd EURPartners Group va renforcer son effectif également en 2018 (CEO)- Novartis nomme Elizabeth Barrett à la tête de l'unité d'oncologie- Richemont T3: chiffre d'affaires de 3,12 mrd EUR (cons. AWP: 3,14 mrd)évolution du chiffre d'aff. monnaies locales +7% (+1% en EUR)liquidités nettes au 31.12 5,1 mrd EUR (5,2 mrd)- ABB nomme trois nouveaux administrateurs- Dufry se dote d'une nouvelle organisationSPI:- Highlight Communications et Studhalter relèvent leurs parts dans Constantin- Ascom remporte un contrat aux Pays-bas d'un volume de 5 mio EUR- EFG International nomme un nouveau directeur des opérations- KTM Industries 2017: hausse des ventes de 17% à 239'000 unités- Sulzer finalise l'acquisition de JWC Environmental- Bossard 2017: recettes 786,2 mio CHF (cons. AWP: 787,3 mio)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Nouveau patron pour la marque horlogère genevoise RJ-Romain Jerome- Le chinois Bitmain s'installe en Suisse- Stutz Medien nomme Beat Ritschard à la direction- Le groupe horloger MGI (Movado) renonce à Baselworld- Loterie Romande et Swisslos ont distribué quelque 200 mio CHF de gains en 2017- Helsinn et MEI obtiennent le statut "Orphan Drug" de l'EMA pour le procinostat- Clinica Hildebrand: Sandro Foiada nommé directeurNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- La BNS a fait tout juste avec le taux plancher, selon Jean-Pierre DanthineL'Agefi- Swissborg: objectif atteint avec 50 mio CHF de fonds levés en cryptomonnaiesL'AgefiDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h05)- EUR/CHF: 1,1734- USD/CHF: 0,9737- Future Conf: -23 pb à 159,48 (mercredi: -78 pb à 159,85%)- taux au comptant: -0,051% (mercredi: -0,072%)- Suisse: Solides perspectives pour le climat de consommation en 2018 (Nielsen)- USA: recul des prix à la production en décembre, une première en 16 mois- Zone euro: la production industrielle accélère sa progression en novembre- France: vive accélération de l'activité dans l'industrie à fin 2017- Allemagne: croissance économique de 2,2% et excédent budgétaire record en 2017- Chine: croissance attendue "autour de 6,9%" pour 2017 (Premier ministre)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Suisse-UE: un accord institutionnel seulement pour cinq accords bilatéraux- Trafic ferroviaire: plaidoyer en faveur du doublement dela ligne du Lötschberg- Le salon horloger SIHH s'ouvre sous le signe d'une reprise graduelle- Swiss Economic Forum: édition sous le signe de la curiosisté et de l'ouverture- Les banques suisses s'attendent à une augmentation des résultats en 2018- La Suisse en milieu de peloton en matière de rentabilité des dividendesinternational:- Politique monétaire: la BCE pourrait ajuster son discours monétaire début 2018- Brexit: jusqu'à 500'000 emplois menacés en l'absence d'accord avec l'UE (Khan)- L'Iran et l'UE font bloc face à Trump pour défendre l'accord nucléaire- Aléna: le Canada prêt à faire face à un retrait américain- Dette américaine: Pékin dément les informations sur une réductionde ses achatsplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Bancastato lève 230 mio CHF à 0,375%, échéance 2028- La BC de Fribourg lève 200 mio CHF à 0,2%, échéance 2026ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobimo: Norges Bank réduit sa participation 2,918%- Kardex: Kempen Capital Management annonce une participation de 3,13%- Ascom: Capital Group annonce 3,743%, Cologny Advisors abaisse à 2,99%- Also: Bestinver Gestion réduit sa participation à 2,972%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 11.01.2018 16h29)