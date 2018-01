Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,09% à 9538points- SLI: +0,03% à 1559 points- SPI: -0,06% à 10'945 points- Dax: -0,27% à 13'209 points- FTSE-100: -0,08% à 7773 points- CAC 40: +0,01% à 5518 points- Dow Jones: fermé pour cause de férié- Nasdaq Comp: fermé pour cause de fériéMeilleures performances SMI/SLI:- Partners Group (+2,0%)- Julius Bär (+1,2%)- Aryzta (+1,0%)- Clariant (+0,6%)- Dufry (+0,6%)- Nestlé (+0,5%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Kühne+Nagel (-0,7%)- Givaudan (-0,7%)- Sonova (-0,5%)- Geberit (-0,7%)- ABB (-0,6%)Mouvements notables au SPI:- Hügli (+13,2%)- Bell (+5,1%)- Peach Property (+4,0%)- Sulzer (+4,0%)- Meyer Burger (+3,8%)- BC du Valais (-4,3%)- Airesis (-3,5%)- AMS (-3,3%)- Poenina (-3,2%)- Ascom (-2,4%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swisscom: Cablex revoit structure et direction- Partners Group vend l'ensemble de sa participation dans VAT Groupvend sa part de 21% dans un centre de recherche australien- Kühne+Nagel: coentreprise avec Temasek pour investissements dans start-upsSPI:- HLEE: un des principaux actionnaires sous les verrous en France- Highlight Communications franchit un nouveau pas dans la reprise de Constantin- Varia: produit brut de l'augmentation de capital 63,9 mio CHF- Cicor 2017: croissance des ventes de 14%, supérieure aux attentesentrées de commandes 233 (223,5) mio CHFchiffre d'affaires 216 (189,5) mio CHF2018: table sur nouvelle croissance grâce aux entrées de commandes- Bell veut racheter Hügli et offre 915 CHF par actionaugmentation de capital d'environ 600 mio CHF prévuele conseil d'administration d'Hügli recommande d'accepter l'offrele dividende 2017 devrait être réhaussé à 8 CHF par actionEbitda 2017 attendu stable sur un an, bénéfice net escompté en hausseCEO: synergies attendues dans les achats et la distributionPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Strateo refuse pour l'instant d'offrir du négoce de bitcoin- Le producteur de chaises roulantes Küschall délocalise en France- Vitol débourse moins que prévu pour Noble Americas- SIX dévoile le visage de son futur comité directeurSIHH:- le niveau des stocks de Cartier (Richemont) sont "corrects"- Parmigiani a enregistré une croissance à deux chiffres en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:30 Flughafen Zürich: statistiques décembrePRESSE DU JOUR- Chopard mise sur le digital mais reste rétif aux montres connectées"L'Agefi"DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1799- USD/CHF: 0,9620- Future Conf: -4 pb à 159,16% (vendredi: -6 pb à 159,20%)- taux au comptant: +0,016% (vendredi: +0,019%)- BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 12.01 à 573,8 mrd CHFtotal avoirs à vue en CHF semaine au 12.01 +1,0 mrd CHF- France: la croissance "devrait approcher les 2%" en 2017 (Le Maire)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Electricité: faire cohabiter deux systèmes centralisé et décentralisé- Evasion fiscale: moins de demandes d'entraide administrative en 2017- La branche suisse de la moto connaît son deuxième meilleur exercice en 20 ans- Un procès financier hors norme s'ouvre à Genèveinternational:- Le gouvernement écossais estime qu'un Brexit sans accord coûterait 8,5% du PIB- Le nombre de touristes dans le monde a bondi de 7% en 2017 (OMT)plus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Deutsche Bank lève 175 mio CHF à 0,625, échéance 2023- Schweizerische Südostbahn lève 100 mio CHF à 0,625%, échéance 2035ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS: BlackRock recule à 2,89%, Vontobel passe sous 3%- SPS détient des parts propres de 0,000055% et 7,47%- Perfect Holding réduit sa participation propre à 0,72%- Mobimo: Norges Bank passe à 3,047%- LumX détient 3,41% en participation propre- Landis+Gyr: Franklin augmente sa part à 5,0097%, Norges Bank détient 3,02%- GAM: BlackRock relève sa participation à 3,24%- Richemont: BlackRock détient une part de 3,01%- Cembra Money Bank: BlackRock détient 2,94%- Adecco: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,06%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 15.01.2018 16h30)