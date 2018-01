Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,19% à 9519 points- SLI: +0,10% à 1561 points- SPI: -0,09% à 10'938 points- Dax: +0,86% à 13'315 points- FTSE-100: -0,25% à 7750 points- CAC 40: +0,24% à 5523 points- Dow Jones: +0,96% à 26'050 points- Nasdaq: +0,87% à 7324 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Lonza (+1,8%)- Zurich (+1,3%)- SGS (+1,2%)- Givaudan (+0,9%)- ABB (+0,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Roche (-3,4%)- Vifor (-0,6%)- Swatch (-0,5%)- Kühne+Nagel (-0,3%)- Geberit (-0,2%)Mouvements notables au SPI:- Ci Com (-11,5%)- Lindt&Sprüngli (PS -3,5%)- Lindt&Sprüngli (N -2,5%)- BVZ (-2,7%)- Lem (-2,5%)- Meyer Burger (+7,3%)- Adval Tech (+3,8%)- Orascom DH (+2,6%)- SNB (+3,2%)- Orascom (+2,6%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Credit Suisse: un avocat des Tigres tamouls souhaite incriminer aussi Bank-Now- Novartis: FDA accepte demande d'homologation pour le biosimilaire adalimumabrevendique avantage du Cosentyx sur le Stelara contre le psoriasis- Sika rachète la majorité de l'italien Index Construction Systems and Productschiffre d'affaires de 115 mio CHF pour Index- Richemont: Yoox Net-à-porter a accéléré la cadence en 2017- Swisscom toujours en panne pour ses clients commerciauxSPI:- Vaudoise Assurance nomme deux nouveaux responsables- Lindt&Sprüngli: les objectifs à long terme restent d'actualité2017: chiffre d'affaires 4,088 mrd CHF (cons. AWP: 4,10 mrd)croissance organique 3,7% (consensus AWP: 4,2%)marge Ebit dans le cadre des attentes- Vaudoise Assurance nomme deux nouveaux responsablesPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- BX Swiss: Harald Schnabel succède à Luca Schenk à la direction- Loanboox: près de 6 mrd CHF de volume de crédits en 2017- BCBE: le négoce sur OTC-X devrait se maintenir à niveau en 2018- BDO inaugure son nouveau siège social zurichois- Candriam nomme un nouveau directeur pour la SuisseSIHH:- Hermès a observé une croissance des ventes en 2017- Audemars Piguet vise la barre du milliard de chiffre d'affaires en 2018NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, "comment l'argent est créé par la banquecentrale et le système bancaire", Zurich- Swissbau (jusqu'au 20.1), Bâle- salon horloger SIHH (jusqu'au 19.01), GenèvePRESSE DU JOUR- Roche demeure confiant sur ses ventes, mais la rentabilité va souffrirFinancial Times- Salt évalue une action en justice contre UPCHandelszeitungDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50):- EUR/CHF: 1,1790- USD/CHF: 0,9653- Future Conf: +44 pb à 159,65% (lundi: +2 pb à 159,21%)- taux au comptant: 0,014% (lundi: 0,016%)- BNS résultat CCCT: 3.8262 rendement annuel -0,888%, 483,3 mio CHF attribués- L'indice des caisses de pension progresse au 4e trimestre- OFS: nuitées novembre +4,8% sur un an à 1,97 mio- USA/région de New York: l'activité ralentit légèrement en janvier à 17,7 pts- Italie: excédent commercial de 4,8 mrd EUR en novembre, en hausse sur un an- France: le déficit de l'Etat a baissé en 2017 à 67,8 mrd EURles créations d'entreprises ont augmenté de 6,7% en 2017- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,7% en décembre- GB: l'inflation ralentit un peu à 3,0% en décembre sur un an- Chine: nette croissance attendue en 2017, malgré l'essoufflementau 4e trimestreDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Les technologies de l'information en hausse de 2,3% en 2017- Tourisme: la Suisse a toujours la cote auprès des touristes chinois- WEF 2018: Donald Trump en vedette au WEF à Davos- Garantir le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle- Les activités de fusions et acquisitions restent à un haut niveau en Suisse- Amnistie fiscale: l'auto-délation a pris de l'embonpoint en 2017international:- BCE: l'évolution de l'euro source d'"incertitude" (BdF)- Energies renouvelables: le boom du solaire chinois dope les investissements- Cryptomonnaies: le bitcoin chute, l'étau de la réglementation se resserre- L'agence chinoise Dagong abaisse la note de crédit des Etats-Unis- Les dépenses informatiques devraient progresser de 4,8% en 2018 (Gartner)plus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- La BC de Lucerne lève 475 mio CHF à 0,350%, échéance 2027ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Richemont: BlackRock étoffe sa participation à 3,03%- Mobilezone: BlackRock rabote ses positions d'achat à 2,79%- Valiant: Norges Bank ramène sa participation sous les 3%- Temenos: Norges Bank passe sous la barre des 3%- Mobimo: Norges Bank abaisse son engagement à 3,03%- Burckhardt Compression: J O Hambro ramène sa participation à 5,26%- Cembra Money Bank: Pictet Asset Management rabote son engagement à 4,99%- Implenia: Swisscanto Fondsleitung annonce une participation de 3,0011%- Komax: Veraison SICAV ramène sa participation à 4,807%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 16.01.2018 16h29)