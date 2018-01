Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -0,23% à 9443 points- SLI: -0,17% à 1549 points- SPI: -0,12% à 10'865 points- Dax: -0,65% à 13'161 points- FTSE-100: -0,39% à 7726 points- CAC 40: -0,36% à 5494 points- Dow Jones: +0,43% à 25'904 points- Nasdaq: +0,25% à 7241 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Clariant (+1,7%)- Sika (+1,2%)- Logitech (+1,0%)- Lonza (+1,0%)- Swiss Life (+1,0%Moins bonnes performances du SMI/SLI:- CS (-1,9%)- Dufry (-1,5%)- UBS (-1,0%- Roche (-1,0%)- Adecco (-1,0%)Mouvements notables au SPI:- Tornos (-7,3%)- Edisun (-6,1%)- The Native (-4,6%)- Kudelski (-4,5%)- CPH (+7,4%)- Aevis (+4,4%)- Zwahlen und Mayer (+4,4%)- Spice (+4,3%)- GAM (+3,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: la FDA accorde un examen prioritaire au Kymriah (lymphome)- UBS crée un centre d'innovation au TessinSPI:- Datacolor ouvre une succursale au Vietnam- Perrot Duval voit les dernières difficultés s'estomper, objectifs confirmés- Orascom DH 2017: ventes immobilières en hausse à 125,4 mio CHF (2016: 115,2)2018: nouvelle baisse de l'endettement prévue- Implenia remporte des contrats en AllemagnePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Un nouveau patron pour le fabricant de gourdes Sigg- Stadler remporte deux contrats en Pologne pour 725 mio CHF- Publicitas décroche un contrat auprès du portail Motorsport- Résultat en progression pour la caisse fédérale PUBLICA- Migros: chiffre d'affaires 2017 en hausse de 1% à 28,0 mrd CHF- La société Silhouette totalement intégrée à Activ Fitness- Le promoteur genevois Abdallah Chatila se lance dans l'hôtellerie- L'aéroport de Genève a vu sa fréquentation augmenter de 5% en 2017- Acron vend des locaux commerciaux à Vienne d'une valeur de 110 mio EURSIHH:- Roger Dubuis (Richemont) est "très confiant" pour 2018, focus sur les USA- SIHH: Montblanc (Richemont) optimiste pour 2018NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 Efficiency Club: alloc. Bernhard Burgener (dès...), Zurich- 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz- Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance andSustainability' (jus. 19.1)- Swissbau (jusqu'au 20.1), Bâle- salon horloger SIHH (jusqu'au 19.01), GenèvePRESSE DU JOUR- SIHH: Oris a gagné des parts de marché, ne vise pas les smartwatchsWatch AroundDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1762- USD/CHF: 0,9622- Future Conf: +8 pb à 159,59% (mardi: +29 pb à 159,51%)- taux au comptant: -0,010% (mardi: +0,014%)- USA: la production industrielle augmente plus que prévu en décembre à +0,9%- UE: le marché automobile repasse la barre des 15 millions d'unités en 2017- Zone euro: ralentissement confirmé de l'inflation en décembre, à 1,4%- Autriche: inflation de 2,2% sur un an en décembre, 2,1% en 2017- Canada: la banque centrale relève son taux directeur à 1,25% (+0,25 de point)- Russie: rebond des fuites de capitaux en 2017DIVERSaujourd'hui:Suisse:- WEF 2018: l'environnement reste le principal risque au niveau mondial- Routes nationales: le Conseil fédéral veut réaliser 4 projets pour 2,27 mrd- Le Conseil fédéral veut débloquer 1,12 mrd CHF pour améliorer les transports- Contrôle des finances: médicaments et mesures environnementales sous la loupe- Embellie en vue pour la conjoncture romande et helvétique, selon le Crea- Regain de croissance attendu dans le canton de Vaud en 2018 (Crea)- Immobilier: les taux hypothécaires montrent des signes de hausseinternational:- Se passer des banques centrales: le défi 2018 du marché de la dette- La Chine évalue un resserrement de son étau sur les cryptomonnaiesplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Credit Agricole lève 175 mio CHF à 0,2%, échéance 2023ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Landis+Gyr: Norges Bank dispose de 3,08%, après une incursion sous les 3%- Interroll: Swisscanto ramène son engagement en dessous de 3%- Mobimo: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,91%- Georg Fischer: BlackRock ramène sa participation à 5,71%- Ascom: Kempen Capital Management dispose de 3,05%- Mobilezone: Credit Suisse Funds réduit à 9,89%; BlackRock étoffe à 3,22%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/jh(AWP / 17.01.2018 16h29)