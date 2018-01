Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +0,31% à 9469 points- SLI: +0,46% à 1558 points- SPI: +0,24% à 10'890 points- Dax: +0,63% à 13'266 points- FTSE-100: -0,49% à 7688 points- CAC 40: -0,02% à 5493 points- Dow Jones: -0,02% à 26'110 points- Nasdaq: -0,04% à 7295 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Geberit (+6,6%)- Aryzta (+1,8%)- UBS (+1,5%)- Dufry (+1,3%)- Swiss Re (1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Vifor (-1,8%)- Lonza (-0,9%)- Richemont (-0,6%)- Swatch (-0,5%)- Novartis (-0,4%)Mouvements notables au SPI:- Ci Com (+10,4%)- Addex (+7,7%)- AMS (+4,0%)- Lindt&Sprüngli (+3,0%)- Meyer Burger (+2,9%)- SHL (-4,1%)- Bell (-2,6%)- Inficon (-2,1%)- Lem (-2,3%)- BC du Valais (-2,2%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- UBS voit un grand potentiel dans les obligations à impact- Novartis: Sandoz annonce une collaboration sur les biosimilaires avec Biocon- Nestlé déplace son centre de recherche de Broc vers le Royaume-Uni- Geberit 2017: chiffre d'affaires 2,91 mrd CHF (cons. AWP: 2,88 mrd)marge Ebitda ajustée attendue "autour" de 28%CEO: reste confiant pour le secteur de la construction en Allemagnel'affaiblissement du marché au Royaume-Uni était escompténouvelles hausses attendues pour les prix des matières premièreshausse des prix en Suisse au T2 plus élevée qu'habituellementSPI:- Galenica 2017: prévision d'Ebit confirmée à +7-12% sans IAS19chiffre d'affaires 3,21 mrd CHF (cons. AWP: 3,21 mrd)- Meyer Burger 2017: entrées de commandes à quelque 560 mio CHFrecettes 473 (453) mio CHFtable sur réduction de la perte netteobjectif d'Ebitda de 5-15 mio CHF confirméPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Firmenich conclut un partenariat avec l'américain Blue Marble Biomaterials- Saanen Bank: bénéfice net en hausse en 2017 - relèvement du dividende- Pictet: Boris Collardi assure avoir laissé ses clients chez Julius Bär- Inositec se dote d'un responsable médical avec Frits van Alphen- EuroAirport: nouveau record de voyageurs en 2017- Migros: Globus essuie un tassement de son chiffre d'affaires en 2017- Highlight Communications à bout touchant dans son offre sur Constantin- SV Group rehausse le salaire minimum des employés non qualifiés- Concordia se sépare de sa clientèle d'entreprise- SAP Suisse nomme Thomas Schreitmüller directeur financier- UBP: bénéfice net 220,4 (176,4) mio CHFavoirs sous gestion 125,3 (118,3) mrd CHFSIHH:- SIHH: Baume & Mercier va ouvrir une boutique en partenariat au Qatar- Piaget veut capitaliser sur le commerce en ligne et les milléniales- De Witt se montre prudent pour 2018- Greubel Forsey a enregistré une croissance des ventes en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1758- USD/CHF: 0,9589- Future Conf: -12 pb à 159,43% (mercredi: +5 pb à 159,56%)- taux au comptant: +0,014% (mercredi: -0,10%)- USA: baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage (220.000)les mises en chantier de logements ont diminué plus que prévu en décembrebaisse de l'activité dans la région de Philadelphie en janvier- Japon: la hausse de la production industrielle révisée à 0,5% en novembre- Chine: la croissance rebondit à 6,9% en 2017 (6,8% au 4e trimestre)la production industrielle robuste en décembre (+6,2%)la croissance des ventes au détail en décembre s'essouffle (+9,4%)hausse de 7,2% de l'investissement en capital fixe en 2017la croissance de la dette locale a presque doublé en 2017DIVERSaujourd'hui:Suisse:- IFSN: moins d'incidents dans les centrales suisses en 2017 qu'en 2016- Transports: Genève demande une réévaluation de la contribution fédérale- L'économie exige un accent plus fort sur le commerce extérieur- Le prix des loyers devrait chuter de 10% sur trois ans (UBS)international:- Devises: l'AMF va "passer au crible" les plateformes de cryptomonnaies- Bonds: la France a emprunté 9,242 mrd EUR à moyen-long termes jeudi- Pétrole: l'Opep relève ses prévisions pour l'offre américaine en 2018- Chine: les réserves de changes sont reparties à la hausse en 2017plus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Rallye S.A. lève 85 mio CHF à 3,25%, échéance 2024ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: Norges Bank relève sa participation à 3,06%- Cicor: Quaero Capital abaisse à 4,99%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/rp(AWP / 18.01.2018 16h30)