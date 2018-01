Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,54% à 9504 points- SLI: +0,73% à 1566 points- SPI: +0,54% à 10'931 points- Dax: +1,09% à 13'427 points- FTSE-100: +0,37% à 7730 points- CAC 40: +0,59% à 5527 points- Dow Jones: -0,01% à 26'015 points- Nasdaq: +0,21% à 7311 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Logitech (+2,5%)- Geberit (+2,2%)- Lonza (+2,0%)- UBS (+1,6%)- PartnersGroup (+1,4%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Nestlé (-0,2%)- Kühne+Nagel (+0,03%)- Zurich (+0,03%)- Swiss Re (+0,1%)- Baloise (+0,2%)Mouvements notables au SPI:- Zehnder (+5,6%)- Oerlikon (+5,3%)- Santhera (+4,5%)- CPH (+4,0%)- Cicor (+3,9%)- Orascom DH (-7,3%)- New Venturetec (-7,1%)- Addex (-3,7%)- Burkhalter (-2,8%)- AMS (-2,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- ABB: les employés de Sécheron demandent de nouvelles négociations- Zurich Suisse: Juan Beer obtient le poste de directeur général- Swisscom victime d'une nouvelle panne- Roche: feu vert japonais à Chugai pour Tecentriq contre le cancer du poumon- Clariant ouvre une nouvelle ligne de production en Arabie saouditeSPI:- Santhera: verdict imminent du CHMP sur l'extension d'indication du Raxone- Alpiq rachète les 50% de Burkhalter dans leur coentreprise- BB Biotech 2017: dividende relevé au titre de 2017, à 3,30 contre 2,75 CHFbénénfice net 688 CHF (perte nette 802 mio)- Zehnder 2017: chiffre d'affaires 582,4 mio EUR (cons. AWP: 575,6 mio)amélioration de la marge opéationnelle hors exceptionnelsacquiert l'américain NuClimate Air Quality Systems- Oerlikon décroche deux contrats pour un montant de quelque 540 mio CHF- Elma: la réforme fiscale US pèse sur le résultat à hauteur de 1 mio CHFle résultat 2017 sera nettement meilleur en comparaison annuellePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- ABB: les employés de Sécheron demandent de nouvelles négociations- Les CFF mettent un terme à leur coopération avec Ticketcorner- Vente de billets CFF brièvement bloquée en ligne et aux guichets- Migros: Denner a étoffé ses ventes de 3,1% en 2017- Banque Migros 2017: résultat d'exploitation 281,4 mio CHF (266,2 mio)bénéfice net 223,0 mio CHF (214,6 mio)- 2assistU accueille un nouveau partenaire avec Roland Peer- New Access boucle 2017 avec un chiffre d'affaires de plus de 40 mio CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- Axpo: as. g.PRESSE DU JOUR- Darwin Airline doit plus de 700'000 CHF à l'aéroport de GenèveCorriere del TicinoDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1759- USD/CHF: 0,9597- Future Conf: -27 pb à 159,23% (jeudi: -16 pb à 159,40%)- taux au comptant: 0,022% (jeudi: 0,014%)- OFS: PPI (total) décembre +0,2% sur un mois, +1,8% sur un anPPI (total) renchérissement moyen 2017 +0,9%- USA: Le moral des ménages baisse en janvier à 94,4 points (Uni Michigan)- Italie: la Banque centrale révise à la hausse ses prévisions de croissance- Espagne: l'énergie accroît le déficit commercial en novembre- GB: les ventes au détail ont reculé de 1,5% en décembre sur un mois- Russie: le déficit budgétaire à 1,4% du PIB en 2017 (ministère)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- échéance eurex- Vers un plafonnement des salaires des cadres dans les ex-régies fédérales- Airbnb a généré plus de 7000 nuitées en six mois à Zoug- Parc éolien: le projet du Mollendruz (VD) en très mauvaise voie- Le peuple votera sur l'"îlot de cherté" suisse- Hausses de salaires en vue pour les dirigeants d'entreprises- Ferroutage: 109'000 camions sur l'autoroute roulante de RAlpin en 2017- Tessin: légère contraction de la conjoncture économique au 3e trimestre- Caisses de pension en 2017: meilleur résultat depuis 2009 (UBS)- Tessin: nouvelle CCT pour les transporteurs routiers- Votations fédérales: "No-Billag" rejeté, régime financier accepté (sondage)- WEF 2018: davantage de mouvements de vol à l'aéroport de ZurichAngela Merkel prononcera un discours mercrediintervention de Donald Trump très attendue par l'économie suisseinternational:- Pétrole: record de production en vue cette année pour les Etats-Unis (AIE)l'AIE maintient sa prévision de la demande mondiale pour 2018plus tard:- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- BancaStato rouvre le 0,375%/2028 pour 20 mio CHF supplémentairesANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: Norges Bank relève sa participation à 3,02%- VAT Group: Partners Group abaisse sa participation sous les 3%- Landis+Gyr: Norges Bank meldet réduit sa participation à 3,04%- Implenia: Swisscanto Fondsleitung réduit son engagement sous les 3%- Hügli: Bell détient 65,19%, Stoffel Holding passe sous 3%- Georg Fischer: BlackRock dispose de 5,72%- Ascom: The Capital Group relève à 5,132%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 19.01.2018 16h30)