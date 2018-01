Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,07% à 9517 points- SLI: +0,03% à 1568 points- SPI: +0,06% à 10'942 points- Dax: +0,17% à 13'458 points- FTSE-100: -0,09% à 7724 points- CAC 40: +0,22% à 5539 points- Dow Jones: -0,05% à 26'059 points- Nasdaq: +0,17% à 7349 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Dufry (+2,8%)- Geberit (+1,2%)- CS (+0,9%)- Lonza (+0,7%)- Logitech (+0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Richemont (-1,7%)- Sonova (-1,0%)- Givaudan (-0,8%)- UBS (-0,6%)- Partners Group (-0,5%)Mouvements notables au SPI:- Orascom DH (+4,5%)- Native (+3,8%)- Ci Com (+3,7%)- Alpiq (+4,1%)- Interroll (+3,0%)- Zwahlen&Mayr (-5,0%)- AMS (-4,6%)- Von Roll (-2,1%)- Temenos (-2,0%)- Burckhardt Compression (-2,0%)- IVF Hartmann (-2,0%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Nestlé: le milliardaire Dan Loeb presse Nestlé de se désengager de L'Oréal- Novartis finalise la reprise du français Advanced Accelerator Applications- Richemont offre 38 EUR par action Yoox Net-à-porter- UBS T4: perte nette 2224 mio CHF (cons. AWP: -2119 mio)dépréciation de 2,9 mrd CHF en raison de la réforme fiscale USproduit d'exploitation 7122 mio CHF (cons. AWP: 7134 mio)charges d'exploitation 6125 (6308) mio CHFcoûts de restructuration 381 mio CHF (T3: 285 mio)provisions pour risques juridiques et autres 39 (197) mio CHFbénéfice avant impôts 997 mio CHF (cons. AWP: 812 mio)bénéfice avant impôts WM 488 (368) mio CHFbénéfice avant impôts WM Americas 343 (339) mio CHFbénéfice avant impôts IB 49 (306) mio CHFbénéfice avant impôts P&C Banking 392 (374) mio CHFafflux d'argent nouveau unités gestion de fortune 13,8 mrd CHFavoirs sous gestion 3179 mrd CHF (30.09: 3054 mrd)RWA au 31.12 à 237 mrd CHF (fin T3: 238 mrd)ratio de fonds propres durs (CET1) à 13,8% (13,7%)CET1 ratio de levier (pleinement appliqué) à 3,7% (T3 3,7%)2017: bénéfice net 1,165 (3,20) mrd CHFbénéfice avant impôts 5,41 (4,09) mrd CHFdividende ordinaire 0,65 (0,60) CHFveut relever le dividende chaque annéerachat d'actions de max. 2 mrd CHF sur 3 ans, dont 550 mio en 2018réalisation des réductions de coûts de 2,1 mrd CHF nets visées en 2017création de l'unité Global Wealth ManagementCEO: les effets des litiges moins importants que par le passéSPI:- Mobimo souhaite acquérir une participation majoritaire dans Fadmattle c. adm. de Fadmatt recommande de rejeter l'offre de rachat- Interroll 2017: chiffre d'affaires 450,7 mio CHF (consensus AWP: 447,6 mio)entrées de commandes 458,1 mio CHF (2016: 405,2 mio)- Zur Rose prévoit d'ouvrir de nouvelles officines physiques en 2018- CPH: Perlen Packaging reprend le brésilien Sekoya- Dätwyler décroche un nouveau contrat avec NespressoPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Baumann & Cie avec un bénéfice net gonflé d'un tiers en 2017- TPG: le bus électrique TOSA pourrait à nouveau circuler en mars- La Bank Gantrisch accuse une érosion marginale de son bénéfice en 2017- Hilti 2017: chiffre d'affaires en hausse de 10,8% à 5,1 mrd CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Les grèves sont en progression en Suisse, selon la patronne d'UniaSwissinfo.ch- Cryptomonnaies: Stiglitz met en garde la Suisse sur l'opacité du bitcoinBlick- Presse: SkyWork envisage une collaboration avec Swiss depuis LuganoCorriere del TicinoDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1768- USD/CHF: 0,9612- Future Conf: +1 pb à 159,24% (vendredi: -17 pb à 159,23%)- taux au comptant: 0,020% (vendredi: 0,022%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 19.01 augmente de 0,9 mrdtotal avoirs à vue en CHF semaine au 19.01 à 574,7 mrd CHF- BNS Jordan: le franc est fortement valorisél'inflation est basse en Suisse, aucune raison de se dépêcheril faut faire preuve de prudence avant d'alléger le bilanle bitcoin et les cryptomonnaies sont des phénomènes spéculatifs- USA: prévisions de croissance 2018 et 2019 relevées grâce à la réforme fiscale- Le FMI relève ses prévisions mondiales 2018 et 2019DIVERSaujourd'hui:Suisse:- La Suisse est le deuxième pays le plus mondialisé de la planète- Les Romands sont moins zélés en matière de troisième pilier- WEF 2018: les plus riches ont accaparé 82% de la richesse mondiale en 2017la Suisse reste en tête pour la compétitivité des talentsarmée et police se disent prêtes pour le World Economic Foruminternational:- OMC: les Etats-Unis bloquent toujours un mécanisme important- "Shutdown": des administrations US au chômage technique, espoir d'un compromis- Les plus riches ont accaparé 82% de la richesse mondiale créée en 2017 (Oxfam)plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Westpac lève 200 mio CHF à 0,5%, échéance 2028- Bell lève 350 mio CHF en deux tranchesANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: Morgan Stanley relève ses positions d'achat à 25,15%- GAM: BlackRock ramène sa participation à 3,13%- OC Oerlikon: Black Creek Investment élague ses parts à 2,93%- Santhera: Norges Bank monte à 3,41%- U-blox: Baillie Gifford & Co relèvent leur engagement à 5,53%- Richemont: BlackRock ramène sa participation sous les 3%sur BX Berne eXchange:- rasrp/(AWP / 22.01.2018 16h29)