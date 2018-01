Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +0,46% à 9595 points- SLI: +0,31% à 1577 points- SPI: +0,38% à 11'020 points- Dax: -0,14% à 13'541 points- FTSE-100: -0,54% à 7690 points- CAC 40: -0,27% à 5521 points- Dow Jones: +0,51% à 26'345 points- Nasdaq: -0,04% à 7457 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Novartis (+3,1%)- Logitech (+3,0%)- Sonova (+1,1%)- Swiss Re (+1,1%)- Partners Group (+1,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Clariant (-1,2%)- LafargeHolcim (-1,0%)- Geberit (-1,0%)- Roche (-0,8%)- Sika (-0,6%)Mouvements notables au SPI:- BNS (+6,3%)- Airesis (+5,5%)- Zur Rose (+5,5%)- Cassiopea (+4,6%)- Zwahlen et Mayr (+4,4%)- Santhera (-30%)- AMS (-8,7%)- Relief (-6,5%)- Evolva (-2,9%)- Varia US Prop (-2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis T4: chiffre d'affaires du groupe 12,9 mrd USD (12,3 mrd)revenus Cosentyx 615 mio USD (T3: 556 mio, T2: 490 mio)2017: chiffre d'affaires 49,1 mrd USD (cons. AWP: 49,1 mrd)Ebit de base 12,85 mrd USD (cons. AWP: 12,79 mrd)bénéfice net 7,7 mrd USD (6,7 mrd)bénéfice net de base 11,39 mrd USD (cons. AWP: 11,31 mrd)dividende: 2,80 CHF/action (cons. AWP: 2,81 CHF, 2016: 2,75 CHF)chiffre d'affaires Entresto 507 mio USD (T4: 185; Q3: 128; 170)Alcon de retour sur la voie de la croissance (+4%)Joe Jimenez a perçu 11,3 mio CHF (10,6 mio)2018: croissance des ventes attendue sous 10%croissance Ebit de base entre 5 et 9%croissance Alcon entre 1 et 5%croissance Innovative Medicine attendue autour de 5%revenus stables, voire en léger recul pour SandozCEO: petit effet positif attendu de la réforme fiscale USle CEO désigné entend poursuivre dans les traces de Joe Jimenezconsolidation en vue sur le segment US des génériquesSPI:- Highlight Communications prend le contrôle de Constantin Medien- Santhera: s'attend à un avis négatif de la part du CHMP pour Raxone- Wisekey va lancer sa monnaie virtuelle au 3e trimestre 2018- Adval Tech: Hans Dreier quitte la direction- Coltene finalise l'acquisition de Kenda- Zur Rose 2017: chiffre d'affaires 983 mio CHF (cons. AWP: 971 mio)chiffre d'affaires pro-forma 2017 des acquisitions à 85 mio EUR- Barry Callebaut T1: volumes vendus +8,0% (cons. AWP: +6,7%)chiffre d'affaires 1872,2 mio CHF (cons. AWP: 1925 mio)confirme ses obj. moyen terme 2018/19PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Highlight Communications prend le contrôle de Constantin Medien- Leihkasse Stammheim boucle 2017 sur un bénéfice en légère hausse- Sophia Genetics annonce que son IA dispose de capacités radiomiques- Hug 2017: ventes en hausse de 2,7% à 116,6 mio CHF- Allianz Suisse: Joy Müller à la tête de l'unité Véhicules à moteur et non-vie- Crowdhouse: le fondateur Ruedi Baer quitte le conseil d'administration- Bühler 2017: croissance organique entrées de commandes 10% à 2,8 mrd CHF- La Foncière a connu la croissance en 2017, split prévu en févrierNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- World Economic Forum WEF (jusqu'au 26.1), DavosPRESSE DU JOUR- HNA soutenu par les grandes banques suisses malgré son endettementReuters- HNA envisage de mettre Swissport en BourseReuters- SIX Payment Services aiguise les appétits en France et aux Etats-UnisBloomberg- UBP: la fenêtre de tir pour les acquisitions attrayantes se referme (CEO)Finanz und WirtschaftDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1722- USD/CHF: 0,9464- Future Conf: -36 pb à 158,87% (mardi: +1 pb à 159,23%)- taux au comptant: 0,059% (mardi: 0,023%)- USA: les reventes de logements baissent de 3,6% en décemb- Zone euro: croissance du secteur privé au plus haut depuis 12 ans en janvier- France: la croissance du secteur privé se poursuit en janvier (Markit)- GB: le taux de chômage reste inchangé à 4,3% à la fin novembre- Japon: excédent commercial en recul en 2017, mais solides exportationsDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Alimentation: une commission du National rejette deux initiatives populaires- Une commission des Etats veut des déductions fiscales pour les amendesWEF 2018:- le protectionnisme n'est pas la solution, selon Angela Merkel- Mnuchin loue un "dollar plus faible" et fait baisser le billet vert- la Chine loue le libre-échange et promet de nouvelles réformes- Johann Schneider-Ammann loue la stabilité du système fiscal suisse- la Colombie prédit la chute imminente du Venezuela- Avec sa réforme fiscale, Trump séduit les grands patrons de Davosinternational:- Libre-échange: "de bonnes chances" que l'Aléna soit renégocié (Wilbur Ross)- Brexit: un mini-site du système de navigation Galileo déménage à Madridun accord sur la transition "d'ici fin mars" (Davis)- La BCE évoque un report de ses mesures sur les créances douteuses- L'Allemagne face à une bataille générale pour les salaires- USA: Jerome Powell, le nouveau président de la Fed, confirmé au Sénatplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS réduit sa participation propre à 6,02%- UBS: BlackRock abaisse sa participation à 4,95%- Schweiter: Norges Bank annonce une participation de 3,09%- Landis+Gyr: Norges Bank réduit légèrement sa participation à 2,6%- Komax: Veraison SICAV réduit sous 3%- Richemont: Blackrock abaisse légèrement à 2,99%- Cembra Money Bank: BlackRock remonte légèrement à 3,04%sur BX Berne eXchange:- rasjh(AWP / 24.01.2018 16h29)