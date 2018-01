Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,32% à 9517 points- SLI: -0,55% à 1560 points- SPI: -0,34% à 10'932 points- Dax: -0,74% à 13'316 points- FTSE-100: -0,02% à 7642 points- CAC 40: -0,32% à 5477 points- Dow Jones: +0,36% à 26'346 points- Nasdaq: +0,29% à 7437 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Novartis (+2,0%)- Logitech (+1,2%)- Sonova (+1,0%)- Vifor (+0,5%)- Givaudan (+0,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Arzyta (-20%)- Clariant (-6,6%)- Swatch (-1,7%)- Geberit (-1,5%)- Nestlé (-1,3%)Mouvements notables au SPI:- ENR Russia (-9,5%)- New Venturetec (-6,7%)- Meyer Burger (-3,8%)- Bq Prof Gestion (-3,3%)- Evolva (-2,9%)- Newron (+9,3%)- The Native (+8,8%)- Temenos (+7,6%)- Santhera (+6,0%)- Edisun (+5,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- UBS s'empare de la gestion de fortune de Nordea Luxembourg, masse de13 mrd EUR- Clariant: North 40/Corvex vend ses parts à Saudi Basic IndustriesSabic n'a pour l'heure pas de projet de reprise totaleSabic se voit comme un actionnaire de référence (source)- Aryzta: Ebitda 2018 -20% sur base des chiffres publiés (-15% base comparable)ventes "relativement stables", Ebitda plus faible fin du T2CEO: situation toujours difficile à Cloverhill avec des pertesprojets de vente valables aussi pour Picard- Bâloise investit dans la plateforme MoblySPI:- Valora: Bernhard Heusler quitte le conseil d'administration- Evolva 2017: chiffre d'affaires produits provisoire 2 (1,1) mio CHFliquidités fin décembre à 97 mio (juin 2017: 33,8 mio)- Belimo 2017: chiffre d'affaires 579,9 mio CHF (cons. AWP: 574,5 mio)- Huber+Suhner 2017: recettes de 774 mio CHF (cons. AWP: 768 mio)entrées de commandes 826 mio CHF (cons. AWP: 803 mio)- HBM confirme bénéfice de 85,6 mio CHF pour les 9 premiers mois 2017/2018- Schlatter 2017: chiffre d'affaires de 101,1 mio CHF (90,5 mio)entrées de commandes 94,6 mio CHF (107,7 mio)bénéfice net attendu à environ 3 mio CHF (0,5 mio CHF)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Luxe Swiss et Niklaus fusionnent et ouvrent une manufacture à Meyrin- EKZ affiche une forte hausse du bénéfice pour 2016/2017- Grass & Partner: Kathy Bieri accède à la direction générale- Swissport confirme un projet de retour sur SIX dès cette année- Regiobank Solothurn améliore sa rentabilité en 2017- Banque cantonale de Nidwald: bénéfice en légère hausse en 2017- Fenaco: Landi a étoffé de 3% son chiffre d'affaires en 2017 à 1,34 mrd CHF- Oettinger Davidoff: plusieurs changements à la direction- La Suva améliore la performance de ses placements en 2017- La BC de Schwyz améliore recettes et bénéfices en 2017- Aventron construit un parc éolien en Norvège- Gategroup: solide progression des recettes et de la rentabilité en 2017- RePower: Pierin Vincenz ne se représentera pas à l'élection de présidentNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos- Congrès SAB/STV: crise du tourisme alpin, et après?, BernePRESSE DU JOUR- No Billag: financement privé impossible dans la plupart des régions (Leuthard)Corriere del TicinoDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1706- USD/CHF: 0,9377- Future Conf: -36 pb à 158,45% (mercredi: -44 p à 158,79%)- taux au comptant: 0,056% (mercredi: 0,059%)- USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent moinsque prévu à 233'000les ventes de maisons neuves baissent (-9,3%) plus qu'attendu en décembrel'indice composite a progressé de 0,6% à en décembre (Conference Board)- La BCE laisse son principal taux directeur inchangé à 0% (porte-parole)va "surveiller" la volatilité des changes, "source d'incertitudes"(Draghi)- Très peu de chances" que la BCE relève ses taux cette année (Draghi)- Italie: commandes à l'industrie en hausse de 8,9% en novembre sur un an- Allemagne: le moral des consommateurs à de nouveaux sommets (GfK)le moral des entrepreneurs retrouve son niveau record de 117,6 pts- Espagne: léger rebond du chômage au 4e trimestre à 16,5%DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Le marché suisse des médicaments a atteint 5,8 mrd CHF en 2016- La croissance suisse atteindra un pic en 2018, avant de se stabiliser (Safra)- Une commission veut limiter à un le nombre de lobbyiste par parlementaire- Tourisme d'hiver: les stations suisses se réinventent et tirent un 1er bilan- Le financement des caisses de pension retrouve des niveaux élevés à fin 2017- Amnistie fiscale: les dénonciations spontanées en hausse aussi à Berne en 2017- PME: les perspectives d'exportation à un plus haut historiqueWEF 2018:- Londres appelle à son tour à réguler le bitcoin- Washington "pas préoccupé" par le dollar faible, Paris sur ses gardes- Donald Trump est arrivé en Suisse et se dirige vers Davos- les Etats-Unis "pas préoccupés à court terme" par le niveau du dollar- le PDG de JPMorgan loue Emmanuel Macron, un "changement incroyable"international:- La Russie fait un pas vers une régulation des cryptomonnaies- La BCE confrontée au risque de guerre monétaire- Brésil: Lula défiant malgré sa condamnation en appel dans l'affaire Petrobrasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Santhera: Norges Bank recule à 2%- Siegfried: Credit Suisse passe sous la barre des 3%- Mobimo: Norges Bank relève sa participation à 3,07%- Lonza: Massachusetts Mutual abaisse sa part à 2,92%- Valiant: Norges Bank recule à 2,98%- Julius Bär: Invesco réduit sa participation à 2,97%- Dufry: CS détient 7,21%, Norges Bank recule à 2,95%- Cicor: Quaero Capital recule à 2,97%- Allreal: Norges Bank abaisse sa participation à 2,991%- Aryzta: Financière de l'Echiquier détient 3,0159%sur BX Berne eXchange:- raslk/ol(AWP / 25.01.2018 16h29)