Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +0,56% à 9536 points- SLI: +0,50% à 1563 points- SPI: +0,48% à 10'938 points- Dax: +0,27% à 13'334 points- FTSE-100: +0,39% à 7646 points- CAC 40: +0,96% à 5534 points- Dow Jones: +0,27% à 26'464 points- Nasdaq: +0,38% à 7439 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Vifor (+2,86)- Clariant (+1,7%)- Lonza (+1,4%)- SGS (+1,3%)- Partners Group (+1,2%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-10,7%)- Givaudan (-2,0%)- Baloise (-1,0%)- Dufry (-0,4%)- Swiss Re (-0,3%)Mouvements notables au SPI:- SHL (+25,2%)- BNS (+6,2%)- Lem (+5,4%)- Bachem (+3,9%)- Conzzeta (+3,4%)- Leonteq (-10,1%)- Ci Com (-9,7%)- Evolva (-8,7%)- Addex (-6,3%)- Starrag (-5,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: l'EMA valide la demande pour l'Hemlibra contre l'hémophilie- Schindler: une cour japonaise confirme la relaxe dans un accident en 2006- Givaudan 2017: dividende 58 CHF par action (cons. AWP: 58,70 CHF)Ebitda 1089 mio CHF (cons. AWP: 1076 mio)chiffre d'affaires 5051 mio CHF (cons. AWP: 4994 mio)marge Ebitda 21,6% (24,1%)bénéfice net 720 mio CHF (cons. AWP: 649 mio)confirme objectif moyen terme croissance organique 4-5%, FCF 12-17%SPI:- BKW acquiert la société bâloise Jermann Ingenieure + Geometer- The Native: le président Sergey Skaterschikov étend sa participation à 28,93%- Commission des OPA: exige de grands actionnaires une OPA pour SHLprix de l'offre minimum de 8,70 CHF par action SHL- Santhera: avis négatif du CHMP confirmé pour Raxone- BEKB 2017: bénéfice net 137,4 (129,4) mio CHFdividende 6,60 (6,20) CHF par action2018: les taux négatifs pèsent sur les marges- SFS 2017: chiffre d'affaires 1632,7 mio CHF (cons. AWP: 1598 mio CHF)marge Ebita en bas de la fourchette de l'objectif 14,2-15,2%bénéfice opérationnel normalisé +12,5%- CFT 2017: ventes de 802,5 mio CHF (2016: 803,4 mio)- VP Bank 2017: bénéfice net d'environ 66 mio CHF attendu- Starrag 2017: ventes 405 mio CHF (2016: 372 mio)entrées de commandes 349 mio CHF (2016: 480 mio)marge Ebit sensiblement au dessus de celle de 2016PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- OVS va fermer 30 succursales Charles Vögele en Autriche- Viterma et Colartec unissent leurs forces de production- Médias: Bon pour la tête est sur la bonne voie- ATS: Sandra Jean démissionne de l'organe de surveillance pour protester- Axpo: le CFO Martin Schwab nommé à la tête de CKWNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 BC bernoise: CPB 2017, Berne- Life Science: conférence FutureHealth, Bâle- SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day, Zurich- World Economic Forum WEF (dernier jour), DavosPRESSE DU JOUR- Bulgari (LVMH) a connu une "excellente" année 2017L'agefi- Deux Tessinois, dont un ex-cadre de BSI, soupçonnés de blanchimenttio.chDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1659- USD/CHF: 0,9381- Future Conf: -9 pb à 158,46% (jeudi: -31 pb à 158,55%)- taux au comptant: 0,063% (jeudi: 0,056%)- USA: la croissance a ralenti à 2,6% au 4e trimestreT, s'établit à 2,3%pour 2017les commandes de biens durables bondissent (+2,9%) en décembregrâce aux transports- Zone euro: légère décélération des crédits au secteur privé en décembre à 2,8%- France: le moral des ménages en légère baisse en janvier (Insee)le climat des affaires fléchit légèrement en janvier (Insee)logement neuf: les mises en chantier en hausse de 15,7% en 2017- GB: la croissance a atteint 0,5% au 4e trimestre, 1,8% en 2017 (officiel)- Japon: inflation toujours poussive malgré un léger mieux en 2017- Canada: inflation de 1,9% en décembre sur un anDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Assurance maladie: les cantons ne doivent pas être les dindons de la farce- Redevance radio-TV: la tendance au rejet de "No Billag" se confirmeWEF 2018:- des ministres de l'OMC tentent de relancer le processus- America First ne signifie pas un isolement des Etats-Unis (Trump)- Ignazio Cassis a rencontré son nouvel interlocuteur européen- Donald Trump veut plaider pour un commerce "ouvert" mais "équitable"- Mark Carney évoque un "effet Brexit" négatif à court termeinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- CABEI lève 200 mio CHF à 0,314%, échéance 2024- Le canton de Berne rouvre son 0,050%/2031 de 50 mio CHFANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Panalpina: Artisan Partners Fund abaisse sa participation à 9,99%- Castle Private Equity: Goldman Sachs réduit légèrement à 24,98%- Clariant: White Tale détient une participation de 25,15%sur BX Berne eXchange:- rasjh/rp(AWP / 26.01.2018 17h04)