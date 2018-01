Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -0,46% à 9472 points- SLI: -0,38% à 1554 points- SPI: -0,37% à 10'882 points- Dax: -0,03% à 13'336 points- FTSE-100: +0,07% à 7671 points- CAC 40: +0,06% à 5533 points- Dow Jones: -0,13% à 26'582 points- Nasdaq: -0,27% à 7485 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Julius Bär (+0,5%)- Swatch Group (+0,5%)- Lonza (+0,3%)- Givaudan (+0,2%)- LafargeHolcim (-0,03%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- SGS (-1,4%)- Aryzta (-1,3%)- Dufry (-1,3%)- Novartis (-1,0%)- Swisscom (-1,0%)Mouvements notables au SPI:- Leonteq (-4,5%)- BC du Valais (-3,9%)- BNS (-3,7%)- BC de Glaris (-2,7%)- PEH (-2,6%)- AMS (+18%)- Relief (+6,2%)- Huber+Suhner (+5,1%)- Cassiopea (+3,7%)- New Venturetec (+2,9%)- Newron (+2,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Partners Group cède sa participation dans Japan Solar- Roche: le FDA octroie un statut de percée thérapeutique au balovaptanSPI:- Schmolz+Bickenbach suspendu de cotation sur SIX- AMS: objectif de marge Ebit ajustée à 30% dès 2019relève objectifs à moyen terme, ventes supérieures à 2,2 mrd EUR en 2019T4: chiffre d'affaires 470,3 mio EUR- Highlight E&E: décès par homicide de l'administrateur Martin Wagner- Santhera 2017: chiffre d'affaires net non audité 22,9 (19) mio CHFliquidités fin 2017 à 58,2 (49,8) mio CHF- HBM: la participation Armo entre en Bourse- Bossard: Helen Wetter-Bossard quitte le CA, Martin Kühn nomméle CEO David Dean part en 2019, Daniel Bossard lui succèdePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- CBH rachète un gestionnaire de fortune aux Etats-Unis- La caisse de pension de La Poste abandonne Ethos- PUBLICA va baisser son taux de conversion dès 2019- Début de saison terni pour les remontées mécaniques valaisannesNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 Cham Paper Group: as. g. extra. (adaptation des statuts, etc.), Cham17:30 KTM Industries: chiffre d'affaires 2017PRESSE DU JOUR- Le bitcoin, une "bulle pure et simple" (Danthine)L'Agefi- Frédérique Constant: les montres connectées sont 10% des ventesL'Agefi- Le président d'Adecco et Swiss Life critique la stratégie européenne du CFBlickDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1558- USD/CHF: 0,9352- Future Conf: -42 pb à 157,95% (vendredi: -13 pb à 158,37%)- taux au comptant: 0,093% (vendredi: 0,063%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 26.01 augmente de 0,3 mrdtotal avoirs à vue en CHF semaine au 26.01 à 575,0 mrd CHF- USA: l'inflation annuelle ralentit un peu en décembre à 1,7% (PCE)les dépenses et revenus des ménages augmentent de 0,4% en décembre- Inde: accélération de la croissance en 2018-2019 (prévision officielle)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Les salaires réels vont progresser de 1,1% en Suisse en 2018 (étude)- L'accord de libre-échange UE-Suisse sous-utilisé par les Européens- Hausse des fusions-acquisitions l'an dernier en Suisse- Les employés tessinois de SIX Payment débrayent en signe de protestationinternational:- La BCE doit "arrêter aussi vite que possible" le programme de rachats d'actifs- Brexit: l'UE prête à lancer la négociation d'une période de transition- Bonds: la France a emprunté au total 5,484 mrd EUR à court terme lundi- L'UE "prête à réagir rapidement" en cas de mesures commercialesrestrictives US- Donald Trump critique la politique commerciale "très injuste" de l'UEplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Emirates NBD Bank lève 235 mio CHF à 0,625%, échéance 2023- Amag lève 150 mio CHF, échéance 2023- Rallye S.A. lève 95 mio CHF à 3,25%, échéance 2024ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: LB remonte à 3%, BlackRock réduit ses positions d'achat sous 3%- Schweiter: Credit Suisse Funds et Norges Bank abaissent sous les 3%- Dufry: Morgan Stanley réduit sa participation à 8,01%- UBS: BlackRock remonte à 5,03%sur BX Berne eXchange:- rasrp/(AWP / 29.01.2018 16h30)