Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h10)- SMI: -0,21% à 9414 points- SLI: -0,22% à 1543 points- SPI: -0,04% à 10'817 points- Dax: +0,03% à 13'301 points- FTSE-100: -0,32% à 7564 points- CAC 40: +0,14% à 5482 points- Dow Jones: +0,73% à 26'267 points- Nasdaq: +0,48% à 7438 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Swatch (+1,8%)- Sika (+1,4%)- Givaudan (+1,4%)- Aryzta (+1,1%)- Clariant (+0,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Lonza (-6,0%)- Dufry (-1,2%)- LafargeHolcim (-1,2%)- Novartis (-0,9%)- Adecco (-0,8%)Mouvements notables au SPI:- Starrag (-4,6%)- Bachem (-3,2%)- Zehnder (-2,9%)- Bellevue (-2,6%)- MCH (-2,5%)- Addex (+6,1%)- Banque Profil de Gestion (+5,7%)- EFG (+4,0%)- Arundel (+3,9%)- Valartis (+3,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Julius Bär 2017: AuM 388 mrd CHF (consensus AWP: 398 mrd)bénéfice ajusté de 806 mio CHF (cons. AWP: 821 mio CHF)dividende de 1,40 CHF (cons. AWP: 1,42 CHF; 1,20 CHF)bénéfice IFRS 705 mio CHF (consensus AWP: 722 mio CHF)argent nouveau net supér. à 22 Mrd CHF (cons. AWP: 21,5 mrd)marge brute de 90 bp (91 pb)produit d'exploitation 3252 Mio CHF (cons. AWP: 3235 mio)CEO: objectif de recrutement de 80 conseillers en 2018la marge brute des mandats sur commissions se renforcepropose Richard Campbell-Breeden au conseil d'administrationrachète 95% du groupe brésilien Reliance- Lonza 2017: chiffre d'affaires 5,1 mrd CHF (cons. AWP: 5,10 mrd)dividende 2,75 CHF par action (cons. AWP: 2,92 CHF; 2,75 CHF)Ebit de base 958 mio CHF (consensus AWP: 992 mio)bénéfice net 728 mio CHF (consensus AWP: 489 mio)l'intégration commerciale de Capsugel fait des progrès2018: croissance du chiffre d'affaires attendue aux alentours de 5%amélioration de la marge Ebitda de base de 100 pb attendueconfirme les objectifs 2022CEO: objectifs de synergies pour Capsugel probablement relevéscroissance de 15% en 2018, avec contribution de CapsugelSPI:- IVF Hartmann se dote d'une plateforme de distribution en ligne- La Banque cantonale de Bâle nomme Simone Westerfeld adjointe du CEO- Titlis 2016/17: bénéfice net de 15,5 mio CHF (12,5 mio)produit d'exploitation 73,2 (67,6) mio CHFdividende de 8,40 (7,00) CHF par titrerésultat d'exploitation attendu un peu au-dessus de 2016/17- Hochdorf: le directeur des projets stratégiques Karl Gschwend démissionne- SPS rachète Iseli-Areal à Regensdorf, revenus locatifs de 1,35 mio CHF- Coltene 2017: chiffre d'affaires +4,6% à 168,0 mio CHF (2016: 160,7 mio.)Ebit et bénéfice net devraient progresser plus vite que ventes- Hügli 2017: chiffre d'affaires 384,0 (385,2) mio CHF- Georg Fischer rachète la société suisse Precicast, 120 mio de ventes- Rieter 2017: entrées de commandes 1051 mio CHF (cons. AWP: 1022,1 mio)chiffre d'affaires 966 mio CHF (cons. AWP: 982,6 mio)marge Ebit ajustée entre 5 et 5,5% (4,5 à 5,5% avant)- Bobst 2017: le bénéfice net augmente plus fortement que l'Ebitles objectifs 2017 "en principe confirmés"- Bucher 2017: chiffre d'affaires 2,65 mrd CHF (cons. AWP: 2,62 mrd)entrées de commandes 2,87 mrd CHF (cons. AWP: 2,80 mrd)amélioration de la rentabilité2018: croissance des revenus et de la rentabilité en perspectivePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Swiss jouit d'une santé resplendissante- Clientis Bank im Thal 2017: bénéfice en hausse, dividende inchangéNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 Gurit: chiffre d'affaires 2017- Finanz' 18 (1er jour)PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h10)- EUR/CHF: 1,1610- USD/CHF: 0,9316- Future Conf: +4 pb à 157,86% (mardi: -7 pb à 157,82%)- taux au comptant: 0,103% (mardi: 0,116%)- Optimisme en repli mais toujours de mise pour l'économie suisse(indice CS-CFA)- Indicateur UBS de la consommation en recul en décembre à 1,69 pts (nov. 1,73)- USA: les créations d'emplois dans le secteur privé plus fortes que prévu(234'000) en janvier (ADP)léger ralentissement de l'activité dans la région de Chicago en janvierles promesses de ventes de logements augmentent faiblement en décembre- Zone euro: l'inflation ralentit en janvier à 1,3% (Eurostat)- Allemagne: le taux de chômage descend à un nouveau plus bas en janvier- Autriche: croissance de 2,9% en 2017, 0,8% au 4e trimestre- Italie: taux de chômage en baisse en décembre à 10,8%- France: les prix à la consommation augmentent de 1,4% en janvier sur un an- GB: chute d'un tiers des investissements dans l'automobile britannique- Japon: hausse de la production industrielle en décembre (+2,7% sur un mois)- Brésil: nouvelle baisse du chômage, à 11,8% au 4e trimestre 2017le déficit budgétaire à 1,69% du PIB en 2017- Chine: la production manufacturière s'essouffle, la lutte antipollution pèseDIVERSaujourd'hui:Suisse:Fiscalité des entreprises: les cantons mieux traitésrasinternational:- Plafond de la dette US: le gouvernement peut tenir jusqu'à fin février- France: les matériaux de construction bien orientés en 2017- Mercosur: l'UE prête à de nouvelles concessions sur la viande- USA: vers des taux inchangés pour la dernière réunion monétaire de J. Yellenplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)plus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- ANZ New Zealand lève 200 mio CHF à 0,350%, échéance 2024- Emirates NBD Bank augmente de 50 mio CHF son emprunt à échéance 2023ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Aryzta: Cobas détient 5,14%, Massachusetts Mutual Life 3,02%- Sunrise: Norges Bank franchit un seuil, à 3,04%- Cembra Money Bank: BlackRock franchit la barre des 3%, à 3,16%- The Native: Seres abaisse drastiquement sous le seuil de 3%- Mobimo: Norges Bank réduit sa participation à 3,03%- Clariant: Sabic annonce 24,99%, White Tale recule sous les 3%- Santhera: Norges Bank recule à 2,04%- Richemont: Blackrock relève légèrement à 3,01%- Logitech: Norges Bank abaisse sa participation à 2,95%- Dufry: Morgan Stanley détient des positions d'achat de 7,91%sur BX Berne eXchange:- rasol/rp(AWP / 31.01.2018 16h30)