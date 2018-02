Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h10)- SMI: -0,08% à 9328 points- SLI: +0,17% à 1534 points- SPI: -0,02% à 10'735 points- Dax: -1,12% à 13'042 points- FTSE-100: -0,29% à 7512 points- CAC 40: -0,35% à 5463 points- Dow Jones: -0,05% à 26'137 points- Nasdaq: +0,02% à 7413 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Aryzta (+2,9%)- CS (+2,0%)- UBS (+1,4%)- Dufry (+1,4%)- Logitech (+1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Roche (-2,1%)- Lonza (-1,3%)- Sonova (-1,1%)- Givaudan (-0,7%)- Geberit (-0,2%)Mouvements notables au SPI:- Ci Com (-6,4%)- SNB (-5,4%)- BC Jura (-4,4%)- Evolva (-4,3%)- Straumann (-4,2%)- u-blox (+4,3%)- Züblin Immo (+4,3%)- AMS (+3,9%)- Tornos (+3,3%)- Belimo (+3,2%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Dufry définit le prix de l'IPO de Hudson à 19,00 USD par actionle titre Hudson négocié dès ce jeudi à Wall Street- Roche 2017: dividende 8,30 CHF/action (cons. AWP: 8,51 CHF, 2016: 8,20 CHF)chiffre d'affaires 53,3 mrd CHF (cons. AWP: 53,1 mrd)ventes Diagnostics 12,08 mrd CHF (cons. AWP: 12,07 mrd)ventes Pharmaceuticals 41,22 mrd CHF (cons. AWP: 41,08 mrd)bénéfice net IFRS 8,83 (9,7) mrd CHFEbit de base 19,01 mrd CHF (consensus AWP: 19,24 mrd)ventes Ocrevus 869 mio CHF (9 mois: 500; 6 mois: 192 mio)T4: ventes Tecentriq 132 mio CHF (9 mois: 355 mio)2018: table sur taux croissance ventes fourchette basse à un chiffrehausse élevée à un chiffre du BPA de basevise nouvelle hausse du dividendela réforme fiscale US devrait soutenir le BPA de baseCEO: compensation confirmée du manque à gagner des biosimilairesmarges maintenues grâce aux lancements de produitsstratégie d'acquisitions "complémentaires" confirméechef Pharma: revenus de l'Ocrevus au delà du mrd CHF en 2018Ocrevus lancé en Suisse au 1er semestreles biosimilaires vont peser pendant 3 à 4 anssalaire de 11,7 (11,6) mio CHF pour le CEO en 2017- Bâloise lance une nouvelle assurance en ligne pour les objetsSPI:- Cembra Money Bank: Samsung Pay désormais disponible- Peach Property 2017: table sur bénéfice avant impôts d'environ 50 mio CHFloyers attendus de 34 (16,3) mio CHF- Cosmo: accord de licence et de livraison avec Pharmascience pour Eleview- LUKB 2017: bénéfice net 198,4 (186,6) mio CHFbénéfice d'exploitation 214,7 (210,0) mio CHFdividende 12,00 (11,50) CHF par actionafflux net d'argent nouveau 776,8 (837,8) mio CHF2018: vise un résultat comparable à 2017PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Twint crée un service des ventes et nomme Adrian Plattner directeur- PKB sanctionnée par la Finma pour ses activités douteuses au Brésil- Netguardians ouvre une filiale à Singapour- Hupac a vu ses volumes progresser en 2017, malgré l'interruption en Allemagne- Patrimonium présente 3 mrd CHF d'actifs sous gestion- Bank EKI augmente son bénéfice, forte croissance des prêts- MoneyPark a placé plus de 2 mrd de prêts hypothécaires en 2017- Water Line en instance de faillite, tous les salariés licenciés- Glencore 2017: cuivre extrait -8% à 1,31 mio tonnes (1,43 mio)charbon extrait -3% à 121 mio Tonnen (124,9 mio)2018: extraction charbon 134 mio tonnes, cuivre 1,47 mio tonnesNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- SkyWork ne veut pas faire de Lugano un laboratoire (CEO)Travel Inside- Cryptodevises: pas des monnaies, mais des investissements (Zurbrügg)Corriere del Ticino- Stada débauche Peter Goldschmidt, un directeur de SandozApotheke Adhoc- Calida se renforce dans l'e-commerceHandelszeitung (prépublication mercredi soir)DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h10)- EUR/CHF: 1,1582- USD/CHF: 0,9311- Future Conf: +3 pb à 157,60% (mercredi: -22 pb à 157,60%)- taux au comptant: 0,138% ( mercredi: 0,103%)- Le marché automobile a connu en janvier son meilleur démarrage depuis 2012- OFS: recettes commerce de détail décembre sur un an +1,5% (nominal)- Seco: indice de comsommation enjanvier à +5 points (octobre -2 pts.)- La BNS devrait relever ses taux fin 2018 (économistes UBS)- USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage en léger recul à 230'000baisse surprise de la productivité au 4e trimestre (1ère estimation)légère baisse de l'activité manufacturière en janvier à 59,1%nouvelles hausse des dépenses de construction en décembre- Zone euro: la croissance du secteur manufacturier se replie en janvier- Autriche: le chômage en légère hausse à 9,5% en janvier (norme nationale)- Espagne: nouveau record pour le tourisme, la Catalogne à la peine- France: poursuite de la croissance du secteur manufacturier en janvier(Markit)- Japon: les ventes de véhicules neufs en baisse de 5,7% en janvier- Russie: retour à la croissance en 2017, décevant pour le gouvernement- Brésil: la production industrielle a progressé de 2,5% en 2017- Chine: le secteur manufacturier résiste en janvier, selon CaixinDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Suisse-UE: pour Bruxelles, la priorité reste d'aboutir à un accord-cadreinternational:- Espagne: les ventes de voitures neuves bondissent de 20% en janvier- Le marché automobile français progresse de 2,5% en janvier, tiré par Peugeot- La Chine compte plus de 770 millions d'internautes- Bonds: la France a emprunté 8,874 mrd EUR à moyen-long termeplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: BlackRock relève sa participation à 3,21%- Richemont: Blackrock abaisse sa participation à 2,99%- Siegfried: Norges Bank abaisse sa participation à 2,99%- Aryzta: Credit Suisse Funds détient 