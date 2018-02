Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: -1,45% à 9087 points- SLI: -1,55% à 1491 points- SPI: -1,51% à 10'444 points- Dax: -0,88% à 12'672 points- FTSE-100: -1,25% à 7351 points- CAC 40: -1,51% à 5284 points- Dow Jones: -0,85% à 26'305 points- Nasdaq: -0,49% à 7205 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Clariant (-0,1%)- Swiss Re (-0,5%)- Sonova (-0,7%)- Lonza (-0,8%)- Givaudan (-1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-3,2%)- Dufry (-2,8%)- UBS (-2,6%)- Swatch (-2,3%)- ABB (-2,0%)Mouvements notables au SPI:- BNS (-10,8%)- Idorsia (-7,9%)- Bachem (-7,7%)- Wisekey (-7,7%)- Tornos (-6,0%)- Elma (-5,7%)- Orascom DH (-5,3%)- New Venturetec (+7,7%)- Investis (+4,5%)- Energiedienst (+2,3%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- U-blox: André Müller proposé à la présidence- Lastminute.com 2017: table sur perte nette de 8 à 9 mio EUREbitda attendu de 17,6 à 18,6 (28,6) mio EUR- Addex: liqudités à 6,5 mio CHF fin janvier- Zehnder: le CEO Dominik Berchtold démissionnele président Hans-Peter Zehnder reprend la direction par intérim- DKSH 2017: chiffre d'affaires 11,0 mrd CHF (cons. AWP: 11,04 mrd)Ebit 297,0 mio CHF (cons. AWP: 297,2 mio)bénéfice net 213,3 mio CHF (cons. AWP: 210,1 mio)dividende 1,65 CHF (cons. AWP: 1,63 CHF, 2016: 1,50 CHF)2018: table sur hausse des recettes et rentabilitéRainer-Marc Frey se retire du conseil d'administration- Energiedienst 2017: produit d'exploitation 911 (954) mio EURdividende inchangé à 1,00 CHF par actionbénéfice net 30,6 (31,2) mio EUREbit 34,6 (45,3) mio EUR2018: table sur Ebit entre 40 et 50 mio EUR- Schaffner: résultats S1 2017/2018 attendus légèrement inférieursréforme fiscale US impact de 2,7 mio CHF, partiellement compenséPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Venture Kick récompense deux start-up vaudoises- Conforama Suisse nomme Patrice Dupasquier au poste de directeur général- La firme zougoise TIW se lance sur le marché des systèmes d'accèsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1620- USD/CHF: 0,9366- Future Conf: +12 pb à 157,22% (vendredi: -42 pb à 157,10%)- taux au comptant: 0,188% (vendredi: 0,175%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 02.02 baisse de 0,3 mrd CHFtotal avoirs à vue en CHF semaine au 02.02 à 574,7 mrd CHF- KOF: indicateur de l'emploi à +2,8 points au T1 (T4 +3,1)- USA: l'activité progresse dans les services en janvier (ISM)- Zone euro: croissance du secteur privé confirmée en janvier- France: la forte croissance du secteur privé s'est poursuivie en janvier- GB: les ventes de voitures baissent de 6,3% en janvier sur un anl'activité dans les services au plus bas depuis septembre 2016 (PMI)- Chine: plus forte hausse des services depuis 6 ans en janvier (indice Caixin)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Ecoles polytechniques: le domaine des EPF génère 100'000 emplois en Suisse- les créations d'entreprises plus nombreuses que les faillites en 2017international:- USA: le nouveau président de la Fed, promet d'expliquer ce qu'il fait- Cryptomonnaies: Pékin veut étouffer les ultimes échanges réalisés de Chine- Bonds: la France a emprunté au total 6,082 mrd EUR à court terme lundiplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- La Banque des lettres de gages rouvre la série 644 pour 400 mio CHFANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Aryzta: Credit Suisse Funds passe sous 3% de participation- Partners Group: Morgan Stanley détient une part de 15,86%- Castle Private Equity: LGT Group Foundation détient 5,37%- Dufry: Paul E. Singer réduit son engagemenbt et détient encore 0,94%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 05.02.2018 16h29)