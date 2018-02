Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -1,67% à 8949 points- SLI: -1,80% à 1467 points- SPI: -1,45% à 10'308 points- Dax: -1,58% à 12'487 points- FTSE-100: -1,61% à 7217 points- CAC 40: -1,53% à 5205 points- Dow Jones: +0,55% à 24'481 points- Nasdaq: +0,47% à 7000 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Roche (-0,4%)- Sonova (-0,6%)- Sika (-0,8%)- Swisscom (-0,8%)- Kühne+Nagel (-0,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- CS (-3,8%)- Logitech (-2,9%)- Aryzta (-2,8%)- Swiss Re (-2,7%)- Swiss Life (-2,5%)Mouvements notables au SPI:- Perrot Duval (-11,5%)- Orascom DH (-8,8%)- New Venturetec (-7,8%)- Leclanché (-6,7%)- CI Com (-6,6%)- ams (+13,8%)- Idorsia (+5,7%)- Santhera (+3,1%)- Meyer Burger (+2,2%)- BC Jura (+1,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- CS rachète les ETN VelocityShares XIV (2030) au 21 février avant l'échéance- Novartis:l'enquête anticorruption en Grèce vire au scandale politico-financier- Julius Bär confronté à une demande groupée des Pays-Bas- Dufry: la filiale américaine, Hudson, finalise son entrée en Bourse- Roche: la filiale Genentech fournit des détails sur la phase III IMmotion151SPI:- AMS 2017: Ebit ajusté 168,7 mio EUR (cons. AWP: 167,9 mio)bénéfice net ajusté 127,5 mio EURdividende 0,33 EUR/action (cons. AWP: 0,34, 2016: 0,30)T1: ventes attendues entre 440-490 mio USD, marge Ebit à 17-20%S1: solide semestre attenduévalue une cotation secondaire à Hong Kongveut émettre un emprunt convertible de 600 mio EURCFO: le niveau des liquidités va nettement s'améliorer en 2018l'emprunt convertible servira essentiellement aux acquisitions- Santhera lance un programme d'accès pour Idebenon aux USA- Idorsia 2017: perte opérationnelle US GAAP à 8 mio CHF (cons. AWP: -18,1 mio)liquidités fin décembre à 1091 mio CHF (fin T3: 952 mio)perte nette US GAAP à 14 mio CHF (cons. AWP: -22,9 mio)2018: table sur charges non GAAP d'environ 390 mio CHF- Dätwyler 2017: recettes 1,29 mrd CHF (cons. AWP: 1,29 mrd)Ebit 162,6 mio CHF (cons. AWP: 162,3 mio)bénéfice net 123,7 mio CHF (cons. AWP: 111,9 mio)dividende 3,00 CHF par action (cons. AWP: 2,56; 2016: 2,20)2018: recettes attendues entre 1,35 mrd et 1,40 mrd CHFrelève l'objectif Ebit à moyen terme à 12-15%CEO: le groupe reste à l'affût d'acquisitionsTechnical Components devrait accélérer la croissance en 2018PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Intersport a augmenté ses ventes de 3,3% en 2017- Firmenich finalise l'acquisition de Natural Flavors aux Etats-Unis- Le géant de l'ameublement Ikea débarque en Valais- Sophia Genetics obtient un marquage CE-IVD pour un diagnostique moléculaire- CarPostal doit rembourser des subventions en raison de bénéfices trop élevés- La Comco inflige 610'000 CHF d'amende à Bucher LangenthalNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 Communication Summit 2018, Zurich- FuW Forum: vision place financière suisse #9, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- USD/CHF: 0,9386- Future Conf: +36 pb à 157,22% (lundi: -24 pb à 156,93%)- taux au comptant: 0,146% (lundi: 0,188%)- USA: le déficit commercial 2017 bondit de 12,1% à 566 mrd USD, plusforte hausse depuis 2009-2010record des importations de biens provenant de Chine, duMexique et d'Italie- Autriche: léger excédent commercial en novembre- France: les industriels relèvent leurs prévisions d'investissements en 2018- Allemagne: fort rebond des commandes industrielles en décembre (+3,8%)- Canada: déficit commercial en hausse à 3,2 mrd CAD en décembreDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Genève à l'avant-garde suisse en matière d'obligations vertes- Les ventes du commerce de détail ont stagné en 2017 (GfK)- Le marché suisse des fonds a franchi la barre des 1000 mrd CHF l'an dernier- La gestion de fortune reste onéreuse en Suisse (étude)international:- Le trafic des aéroports européens a progressé de 8,5% en 2017- Commerce en ligne: le Parlement européen interdit le blocage géographique- Cryptomonnaies: la BRI appelle les autorités à protéger les investisseurs- L'onde de choc venue de Wall Street gagne les marchés européens- La demande d'or des investisseurs a reculé en 2017- Allemagne: premier pas sous condition vers la semaine de 28 heures- Le bitcoin poursuit sa chute et passe sous 6400 dollarsplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- DKSH (1,65 CHF)- Givaudan (58,00 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobimo: Norges Bank réduit à 2,85%- Implenia: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil über 3%- Richemont: Blackrock se renforce légèrement à 3,01%- Addex: IFM Independent réduit à 2,97%- Aryzta: Black Creek Investment annonce 5,03%sur BX Berne eXchange:- rasjh/rp(AWP / 06.02.2018 16h29)