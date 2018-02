Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,87% à 8897 points- SLI: -0,93% à 1460 points- SPI: -1,00% à 10'250 points- Dax: -1,42% à 12'411 points- FTSE-100: -0,86% à 7217 points- CAC 40: -0,95% à 5206 points- Dow Jones: -0,72% à 24'714 points- Nasdaq: -0,41% à 7023 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Swiss Re (+3,7%)- Zurich (+2,0%)- Roche (-0,1%)- Swatch (-0,1%)- Richemont (-0,3%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- ABB (-6,1%)- Logitech (-2,3%)- Lonza (-2,0%)- Kühne+Nagel (-1,8%)- Vifor Pharma (-1,8%)Mouvements notables au SPI:- Zur Rose (-5,1%)- APG/SGA (-4,4%)- VAT (-4,2%)- Idorsia (-3,6%)- Meyer Burger (-3,5%)- Perrot Duval (+11,5%)- Emmi (+5,6%)- Adval Tech (+5,2%)- Zueblin (+3,1%)- Zug Estates (+3,0%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Lonza et Denali Therapeutics concluent un accord de développement/production- Novartis: feu vert de la FDA pour Cosentyx contre psoriasis du cuir cheveluSandoz sommé de fournir plus d'indications à la FDAsur un biosimilaire- Roche détient 84,71% des parts d'Ignyta- Zurich 2017: dividende 18,00 CHF par action (cons. AWP: 17,50, 2016: 17,00 )bénéfice opérationnel (BOP) 3,80 mrd USD (cons. AWP: 3,65 mrd)bénéfice net 3,0 mrd USD (cons. AWP: 2,64 mrd)solide capital, progrès au niveau des objectifsratio combiné 100,9% (cons. AWP: 101,0%)fonds propres 33,1 mrd USD (cons. AWP: 32,2 mrd)chiffre d'affaires total 63,96 (67,25) mrd USDprogramme de rachat d'actions de 1 mrd USDZurich: 700 mio USD d'économies atteints pour obj. 2019veut investir 2,7 Mrd dans de nouvelles offresCEO: confiant de pouvoir atteindre les obj. de 2019ABB 2017: dividende 0,78 (0,76) CHF par actionT4: bénéfice net 393 (489) mio USDentrées de commandes 8,48 mrd USD (cons. AWP: 8,51 mrd)Ebita 1021 mio USD (cons. AWP: 1032 mio)chiffre d'affaires 9,28 mrd USD (cons. AWP: 9,53 mrd)2018: prix du pétrole et effets de change vont continuer de peserle CEO table sur une accélération de la demandele personnel d'ABB Sécheron demande une conciliationSPI:- Leclanché décroche une commande au Canada, pour un montant non spécifié- Von Roll: vente partielle de Von Roll BHU Umwelttechnik- Bank Cler 2017: bénéfice net 38,3 (45,7) mio CHFrésultat d'exploitation 48,4 (78,0) mio CHFdividende inchangé de 1,80 CHF par action2018: table sur résultats stables malgré investissements- Molecular Partners 2017: liquidités 141,1 (180,2) mio CHFchiffre d'affaires 20,0 mio CHF (23,0 Mio)trois retraits au conseil, dont le président2018: toujours centré sur oncologie et immunologie- GLKB 2017: dividende de 0,90 (0,80) CHFrésultat d'exploitation 23,4 (19,9) mio CHFbénéfice net 20,0 mio CHF (17,5 mio)obj de rendement EK de 7,5 à 10%, stratégie 2022- Emmi 2017: chiffre d'affaires 3364 mio CHF (cons. AWP: 3307 mio)croissance org. +0,5% (cons. AWP: -0,7%)prévisions confirmées (Ebit 195-205 mio CHF, marge 4-4,5%)- Leonteq 2017: produit d'exploitation 215,4 (207,0) mio CHFbénéfice net 23,1 (17,2) mio CHFde nouveau pas de dividende2018: vise charges d'environ 180 mio CHFpartenariat avec Standard Chartered Bank- Lem T3: chiffre d'affaires 72,8 mio CHF (cons. AWP: 71,2 mio)Ebit 14,6 mio CHF (cons. AWP: 15,1 mio)bénéfice net 11,6 mio CHF (10,6 mio)2017/2018: chiffre d'aff. 290-300 mio CHF, marge Ebit attendue à 20%- Wisekey et ExWorks s'entendent sur de nouvelles conditions de crédit- Bell: feu vert européen au rachat de Hügli- BLKB 2017: dividende 35 CHF par certificat (35 CHF)résultat d'exploitation 172,1 mio CHF (183,4 mio)bénéfice net 133,3 mio CHF (133,6 mio)l'opérationnel devrait poursuivre sa croissancePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- CarPostal: le conseil d'administration de La Poste prend l'affaire en main- La caisse de pension Nest a augmenté sa fortune de 8,5% l'an dernier- Energie Zürichsee Linth avec un bénéfice 2016/17 en forte hausse- Crypto Real Estate acceuille deux nouveaux administrateurs- Axpo: un logiciel inadapté mis à jour pour la centrale de Beznau- Discountlens reprend Lenspro- Endress+Hauser a nettement augmenté son chiffre d'affaires en 2017- Highlight Communications va finaliser le rachat de Constantin le 13 février- Hilti rachète l'autrichien bst Brandschutztechnik Döpfl- Les buanderies de l'Hôpital fribourgeois externalisées dès 2019- Pilatus livre son premier jet PC-24 aux Etats-Unis- Les Auteurs de la cyberattaque contre le Groupe Mutuel arrêtés- Helsana a plus que doublé ses gains en 2017, malgré un ratio combiné dégradé- Bühler 2017: chiffre d'affaires +9% à 2,7 mrd CHF, Ebit +18% à 205 mio CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- La direction de la Poste était au courant des astuces comptablesBlickDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1535- USD/CHF: 0,9396- Future Conf: -46 pb à 156,46% (mercredi: -29 pb à 156,95%)- taux au comptant: 0,186% (mercredi: 0,154%)- USA: les inscriptions au chômage proches de leur plus bas niveau en 45 ans- Espagne: la production industrielle en hausse de 6,1% en décembrele gouvernement rehausse à 2,5% sa prévision de croissance 2018- Allemagne: la balance commerciale recule en 2017 malgré desexportations record- France: la Banque de France table sur 0,4% de croissance au 1er trimestre- La BoE relève ses prévisions et prévoit un possible resserrement monétaire- Le Japon affiche en 2017 son excédent courant le plus haut en 10 ans- Brésil: l'inflation a poursuivi son ralentissement en janvier- Chine: envolée de 36,9% des importations en janvier (douanes)accélération des exportations, en hausse de 11,1% en janvier(douanes)l'excédent commercial s'effondre à 20,3 milliards de dollars en janvierDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Bon début de saison d'hiver pour les remontées mécaniquesinternational:- Frictions commerciales Chine-USA: Pékin "inquiet" et pourrait cibler le soja- L'euro fort ne menace pas la croissance européenne (Bundesbank)- USA: la chute des marchés, pas encore un danger pour la croissance- Aléna: Justin Trudeau ne souhaite pas d'accord au rabais pour le Canadaplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)06.04:Swisscom (22 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- Roche: Moody's relève le rating de crédit à 'Aa3', perspective stableEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Comet: Pictet Asset Management réduit sa participation à 2,87%- Landis+Gyr: Franklin Resources relève ses parts à 6,1871%- Valiant: Norges Bank diminue légèrement sa participation à 2,96%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 08.02.2018 16h29)