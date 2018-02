Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h58)- SMI: -0,10% à 8754 points- SLI: -0,21% à 1433 points- SPI: -0,04% à 10'100 points- Dax: -0,52% à 12'196 points- FTSE-100: -0,43% à 7140 points- CAC 40: -0,74% à 5113 points- Dow Jones: +0,84% à 24'061 points- Nasdaq: +1,12% à 6853 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Sonova (+1,1%)- Vifor (+0,9%)- Nestlé (+0,8%)- Dufra (+0,8%)- Swiss Re (+0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-3,8%)- Lonza (-1,6%)- Swatch (-1,3%)- Richemont (-1,0%)- Logitech (-0,8%)Mouvements notables au SPI:- Highlight Evt. (-8,6%)- Bellevue (-4,8%)- Carlo Gavazzi (-4,8%)- Cicor (-4,6%)- New Value (-4,4%)- Zur Rose (+3,3%)- Crealogix (+3,1%)- KTM (+2,7%)- Cassiopea (+2,5%)- CPH (+2,3%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Nestlé: 200 salariés de Galderma manifestent devant les locaux à VeveySPI:- La BNS conclut un accord de swap avec la Banque de Corée- KTM finalise avec succès le placement d'actions- Wisekey s'assure un financement par actions de jusqu'à 50 mio CHF- Mobimo 2017: bénéfice net hors réév. 71,9 mio CHF (cons. AWP: 75,0 mio)produit des loyers 94,1 mio CHF (cons. AWP: 96,7 mio)Ebit 142,3 mio CHF (cons. AWP: 159,4 mio)dividende 10,00 CHF par action (cons. AWP: 10,00 CHF, 2016: 10)2018: table sur un marché immobilier solide- GLKB prévoit de refinancer un emprunt Tier 1- Airopack acquiert son partenaire néerlandais Scholle IPN Equipment- GKB 2017: bénéfice net 180,3 (168,5) mio CHFdividende 40,00 (38,00) CHFrésultat d'exploitation 195,3 (156,5) mio CHF2018:table sur résultat d'exploitation de 170 à 175 mio CHF- Starrag: Christian Walti désigné CEO à compter du 1er juin- Ems-Chemie 2017: recettes 2146 mio CHF (cons. AWP: 2116 Mio)Ebit 582 mio CHF (cons. AWP: 576 mio)bénéfice net 484 mio CHF (cons. AWP: 474 mio)dividende 14,50 CHF/action, dividende extr. de 3,50 CHF2018: recettes nettes et Ebit attendus légèrement en haussePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Bally cédé majoritairement à des Chinois- Integra Biosciences investit 20 mio CHF dans son siège de Zizers- Swiss essuie un petit tassement de fréquentation en janvier- BNP Paribas (Suisse) recrute l'ex-patron de la Migros- Alpha Rheintal Bank avec une progression des résultats en 2017- Spar- und Leihkasse Bucheggberg augmente bénéfice et dividende en 2017- Novavest vend un immeuble commercial à Adliswil pour 15 mio CHF- ZKB 2017: bénéfice net 782 (761) mio CHFrésultat d'exploitation 784 (752) mio CHFavoirs clientèle 288,8 mrd CHF (fin 2016: 264,8 mrd)afflux net d'argent nouveau 6,3 (8,0) mrd CHF2018: table sur résultat solideCEO: pas de progrès en 2017 dans la résolution du litige fiscal UNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES13:00 Swiss: statistiques janvierPRESSE DU JOUR- L'Oréal fait de l'oeil à Nestlé pour racheter ses propres actionsFinancial TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h02)- EUR/CHF: 1,1502- USD/CHF: 0,9385- Future Conf: +31 pb à 156,97(jeudi: -29 pb à 156,64%)- taux au comptant: 0,214% (jeudi: 0,186%)- La BNS conclut un accord de swap avec la Banque de Corée- Seco: taux de chômage janvier à 3,3% (décembre 3,3%), CVS 3,0% (3,0%)- Italie: production industrielle en hausse de 1,6% en décembre sur un mois- France: rebond de 0,5% de la production industrielle en décembre (Insee)- GB: la production industrielle chute de 1,3% en décembre sur un mois- Canada: remontée du chômage à 5,9% en janvier (+0,1 point)- Russie: la banque centrale abaisse son taux directeur de 0,25 point à 7,50%- Chine: les prix à la production s'essoufflent, l'inflation ralentitles ventes automobiles se reprennent en janvier (+11,6DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Cinq ans de prison ferme pour un ex-gestionnaire de Credit Suisse- Coûts de la santé: chirurgiens et assureurs trouvent un terrain d'ententeinternational:- Pétrole: la Chine va lancer ses contrats à terme, rivaux du Brent et du WTI- Brexit: période de transition "pas acquise" si les "désaccords persistent"- Etats-Unis: la chambre des Représentants adopte une loi budgétairemettant fin au "shutdown" fédéralplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Landis+Gyr: Kirkbi étoffe son engagement à 5,13%- Dormakaba: BlackRock réduit sa participation à 2,96%- Tecan: BlackRock ramène sa participation à 4,96%- PSP Swiss Property: Credit Suisse Funds réduit son exposition 2,99%- Lonza: Norges Bank étend son emprise à 3,04%- Geberit: BlackRock étend son exposition à 5,05%- Dufry: Credit Suisse réduit son engagement sous les 3%- Richemont: BlackRock détient encore 2,99%- Starrag: Christian Walti désigné CEO à compter du 1er juinsur BX Berne eXchange:- raslk/(AWP / 09.02.2018 16h29)