Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +1,33% à 8798 points- SLI: +1,32% à 1441 points- SPI: +1,32% à 10'139 points- Dax: +1,51% à 12'291 points- FTSE-100: +1,48% à 7197 points- CAC 40: +1,27% à 5144 points- Dow Jones: +0,98% à 24'429 points- Nasdaq: +0,81% à 6930 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Lonza (+2,6%)- Swisscom (+2,3%)- Sonova (+2,3%)- Swatch (+1,9%)- Vifor (+1,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Geberit (+0,3%)- CS (+0,3%)- Richemont (+0,7%)- Aryzta (+1,0%)- LafargeHolcim (+1,0%)Mouvements notables au SPI:- New Venturetec (+7,0%)- Cicor (+6,9%)- Edisun (+5,5%)- Orascom (+5,3%)- Zur Rose (+4,3%)- CI Com (-8,5%)- Bobst (-2,4%)- Gavazzi (-2,1%)- BVZ (-2,1%)- Nebag (-1,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: Tsipras enclenche la saisie du Parlement contre les ex-ministres- Roche: données encourageantes sur le candidat RG7716 en ophtalmologie- SGS reprend l'allemand SIT - chiffre d'affaires 3 mio EURSPI:- Also 2017: le bénéfice net grimpe de 11% à 92,5 mio EURdividende proposé à 2,75 (2,25) CHF- SHL Telemedicine: Xuequn Qian se retire du conseil d'administration- Meyer Burgers décroche un contrat auprès de REC Group- Comet 2017: croissance de 31,9% à 438,4 mio CHFmarge ebitda à 14,5% (14,3%)bénéfice net 35,5 (27,3 Mio) mio CHFprocessus de succession pour le président en 2019 lancé- Bossard établit un partenariat avec le logisticien CosanumPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Gategroup fonde l'association des services de restauration à bord des avions- GeNeuro: les versements d'étape ont étoffé la trésorerie au 4e trimestre- Clinerion ajoute une pédiatrie en Roumanie à son réseau- Netguardians prend pied en Amérique du Nord avec FirstOntario comme client- Deloitte nomme un ancien directeur d'EY associé senior d'Audit & Assurance- Roivant se joint au français Poxel pour des tests en Europe et aux Etats-UnisNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:30 Flughafen Zürich: statistiques janvierPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1508- USD/CHF: 0,9387- Future Conf: -9 pb à 156,93% (vendredi: +36 pb à 157,02%)- taux au comptant: 0,213% (vendredi: 0,214%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 09.02. reste stabletotal avoirs à vue en CHF semaine au 09.02 à 574,7 mrd CHF- OFS: CPI janvier -0,1% à 100,7 points, sur un an +0,7%- Portugal: hausse des prix de 1% sur un an en janvier (-0,5 point)- France: le crédit conso progresse encore en 2017, grâce à l'automobile- Chine: envolée des prêts bancaires à un niveau record en janvier- OMC: croissance solide du commerce mondial attendue au premier trimestre- Opep: la hausse de la production aux Etats-Unis "demeure préoccupante"DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Accord institutionnel Suisse-UE: d'abord voter sur la libre circulation (PDC)- Vendanges 2017: récolte de bonne qualité malgré une production en fort reculinternational:- Nouvelle mise en garde européenne contre les monnaies virtuelles- Bonds: la France a emprunté 6,091 mrd EUR à court terme lundi- Brexit: les entreprises optimistes malgré des négociations difficiles- USA: Trump dévoile lundi un plan infrastructures de 1500 milliards de dollars- Australie: l'enquête nationale sur les banques lancée après des scandalesplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- GKB (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)2.5:- GLKB (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Export-Import Bank of Korea lève 350 mio CHF à 0,253%, échéance 2023ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- KTM Industries: Stefan Pierer ramène sa participation à 62,98%- VAT Group: Massachusetts Mutual étend son engagement à 5,13%- Sunrise: Norges Bank réduit son exposition sous 3%, à 2,86%- Sonova: UBS Fund Management passe un seuil d'annonce, à 3,004%- Interroll: Swisscanto franchit un seuil, à 3,0046%- Geberit: BlackRock réduit son engagement à 4,78%sur BX Berne eXchange:- ras