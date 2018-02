Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +1,23% à 8860 points- SLI: +1,07% à 1450 points- SPI: +1,05% à 10'196 points- Dax: +0,57% à 12'266 points- FTSE-100: +0,60% à 7211 points- CAC 40: +0,73% à 5147 points- Dow Jones: -0,43% à 24'535 points- Nasdaq: -0,03% à 7011 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Aryzta (+4,8%)- CS (+3,0%)- Logitech (+2,6%)- Roche (+2,0%)- Lonza (+2,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Clariant (-2,8%)- Richemont (-0,2%)- Swiss Life (unv.)- Sika (+0,1%)- Dufry (+0,2%)Mouvements notables au SPI:- CPH (+4,6%)- AMS (+4,1%)- Dottikon ES (+3,9%)- Zur Rose (+3,3%)- Titlisbahnen (+3,0%)- Kudelski (-8,6%)- Wisekey (-4,7%)- New Venturetec (-3,9%)- Orascom DH (-2,8%)- Tornos (-2,7%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- CS T4: produit d'exploitation 5189 mio CHF (cons. AWP: 5051 mio)résultat avant impôts 141 mio CHF (cons. AWP: +133 mio)résultat avant impôt IWM 340 mio CHF (331 mio), APAC 176 mio (103 mio)frais de restructuration 119 mio CHFprovisions pour litiges juridiques 255 mio CHFperte nette 2,126 mrd CHF (cons. AWP: -2,23 mrd)afflux d'argent frais 3,1 mrd CHF (T3 10,4 mrd)fonds propres durs (CET1 B III, look thr.) à 12,8% (T3 13,2%)ratio de levier CET1 3,8% (T3 3,8%)CEO: plus de fonds propres et simultanément moins de risquesCFO: augmentation attendue des RWA de 8 mrd CHF en 2018, 2 mrd au T1CFO: 20% du bénéfice investi dans la WM, 30% dans les fonds propres2017: perte nette 983 mio CHF (2016: -2710 mio)dividende 0,25 CHF liquide (0,70 CHF /action)fortune sous gestion 1376 mrd CHF (fin septembre: 1345 mrd)objectifs d'économies atteints, base de coûts de 17,7 mrd CHF2018: afflux d'argent frais dans tous les segments WM sur 6 semainesdébut d'année solideobjectif base de coûts sous 17 mrd CHF confirmé3,2 mrd CHF d'économies réalisées sur 2 ans hors effets changesreste prudent à court terme en raison de la haute volatilitéréforme fiscale US améliorera le RoTe pour 2019 d'au moins 100 pb- Clariant 2017: chiffre d'affaires de 6377 mio CHF (cons. AWP: 6322 mio)Ebitda av. effets uniques 974 mio CHF (cons. AWP: 959 mio)bénéfice net 302 mio CHF (263 mio)dividende de 0,50 CHF par action (cons. 0,50 CHF; 0,45)flux de trésorerie op. 428 mio CHF (646 mio)2018: croissance en monnaies locales et flux de trésorerie amélioréamélioation Ebitda et marge afférente hors exceptionnelsconfirme ses objectifs à moyen terme- Roche: FDA accorde le statut de revue prioritaire pour MabThera/ Rituxan- Novartis: la Fondation Gates accorde 6,5 mio USD au développement du KDU731SPI:- Flughafen Zürich: trois nouveaux locataires pour "The Circle"- Veraison renforce sa participation dans Zehnder- Swissquote propose l'élection de Monica dell'Anna au conseil d'administration- Leonteq: Lukas Ruflin désigné CEOle conseil d'administration intègre Richard Laxer- Kudelski 2017: chiffre d'affaires total 1138 mio USD (cons: 1164 mio)chiffre d'aff. activités poursuivies 1069 mio USD (998 mio)ebit avant restructuration 48,1 mio USD (cons. AWP: 50,7 mio)bénéfice net activités poursuivies 2,7 mio USD (88,5 mio)dividende 0,10 CHF/porteur (cons. AWP: 0,35, 2016 0,35 CHF)2018: chiffre d'affaires stable et ebit entre 30 et 45 mio USDCEO: seuil de rentabilité dans la cybersécurité confirmé pour 2020retour progressif à la normale du dividende selon résultatsréductions de postes en Europe (hors Suisse) dans TV classiqueJoseph Deiss quitte le conseil d'administration de Kudelski- Valiant 2017: revenu d'exploitation 388,0 mio CHF (cons. AWP: 382,8 mio)résultat d'exploitation 136,2 mio CHF (cons. AWP: 136,1 mio)bénéfice net 119,2 mio CHF (cons. AWP: 117,3 mio)dividende 4,00 CHF (cons. AWP: 3,98 CHF, 2016 3,80 CHF)2018: hausse attendue du résultat opérationnel, bénéfice net stableretrait du président J. Bucher en 2020, M. Gygax préssenti ensuiteCEO: prévoit l'émission d'un emprunt de 500 mio CHF en 2018PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- CarPostal: l'Office fédéral des transports porte plainte contre l'entreprise- Weleda franchit la barre des 400 mio EUR de chiffre d'affaires en 2017- Clientis Biene Bank a augmenté son bénéfice en 2017- Hirslanden place Serge Reichlin au faîte de la Clinique des Tilleuls- Immomentum: les actions seront retirées de la Bourse de Berne- Croissance tous azimuts pour la Banque cantonale neuchâteloise en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1538- USD/CHF: 0,9366- Future Conf: -7 pb à 156,93% (mardi: +20 pb à 157,01%)- taux au comptant: 0,199% (mardi: 0,194%)- AFF: la Confédération lève 248,3 mio CHF avec le 0%/2029, rendement 0,206%la Confédération lève 213,4 mio CHF avec le 0,5%/2055, rendement 0,699%- USA: l'inflation mensuelle accélère à 0,5% en janvier (CPI)baisse surprise des ventes au détail en janvier (-0,3%les stocks des entreprises en hausse de 0,4% en décembre- Zone euro: la croissance confirmée à 2,5% en 2017la production industrielle en hausse de 0,4% en décembre- Portugal: croissance de 2,4% au quatrième trimestre (+2,7% en 2017)- Italie: hausse du PIB de 1,4% en 2017 (Istat)- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,6% en janviercroissance économique de 0,6% au 4e trimestre (Destatis)- Le Japon vit sa plus longue expansion économique en trois décenniesDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Finances fédérales: excédent 2017 de près de 5 milliards de francs- L'armée veut investir 2 milliards de francs cette année- PME: le plafond de cautionnement doublé à 1 million de francs- Le Parlement prié d'alléger la charge fiscale des banques sur des empruntsinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BLKB (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- GKB (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- PSP: Credit Suisse Funds relève son engagement à 3,01%- Sunrise: Norges Bank ramène sa participation à 3,24%- Kühne+Nagel: BlackRock ramène sa participation à 5,06%- Zehnder: Veraison étend son engagement à 5,154%- Wisekey dispose de 35,827% en positions propres d'aliénation- Dufry: HNA détient toujours 20,92%/20,92- Credit Suisse dispose en propre de 4,51%/21,44%sur BX Berne eXchange:- rasfr/(AWP / 14.02.2018 16h10)