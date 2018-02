Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: +0,14% à 8912 points- SLI: +0,54% à 1465 points- SPI: +0,16% à 10'264 points- Dax: +0,18% à 12'361 points- FTSE-100: +0,42% à 7244 points- CAC 40: +1,11% à 5223 points- Dow Jones: +0,81% à 25'094 points- Nasdaq Comp: +0,84% à 7205 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Vifor Pharma (+2,5%)- ABB (+2,2%)- Dufry (+1,9%)- Logitech (+1,9%)- Lonza (+1,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Nestlé (-2,7%)- Givaudan (-0,3%)- Swisscom (-0,2%)- Swiss Re (+0,2%)- Bâloise (+0,3%)Mouvements notables au SPI:- Molecular Partners (+9,4%)- Addex (+8,4%)- SHL Telemedicine (+7,0%)- Santhera (+6,2%)- Tornos (+4,5%)- New Value (-9,4%)- Bq Prof Gestion (-3,9%)- Newron (-2,3%)- Leonteq (-2,0%)- Züblin (-1,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Affaire Novartis: l'ex-Premier ministre Samaras porte plainte contre Tsipras- Nestlé 2017: résultat opérationnel 13,2 mrd CHF (cons. AWP: 13,4 mrd)écart d'acquisition avec Skin Health pèse sur le résultatbénéfice net 7,2 mrd CHF (cons. AWP: 9,6 mrd)marge opérationnelle ajustée de 16,4% (consensus AWP: 16,2%)recettes 89,8 mrd CHF (cons. AWP: 90,1 mrd)marge opérationnelle de 14,7% (consensus AWP: 14,8%)dividende 2,35 CHF par titre (cons. AWP: 2,40 CHF; 2016: 2,30)croissance interne réelle (RIG) à 1,6% (cons. AWP: 1,9%)croissance organique de 2,4% (consensus AWP: 2,6%)le CEO Schneider reçoit une rémunération totale de 7,5 miocroissance org. T4 1,9% (T3 3,1%, T2 2,4%, T1 2,3%)- RIG T4 +1,2%croissance organique pays industrialisés +0,7% (9 mois +0,8%)croissance organique pays émergents +4,8% (9 mois +5,1%)Nespresso a de nouveau connu une forte croissance en 2017China a atteint en 2017 une croissance organique positive2018: croissance organique attendue entre 2% et 4%amélioration attendue des marges opérationnelles (en ML)restructuration de 700 mio pour 2018CEO: la réorganisation du portefeuille se poursuit en 2018des acquisitions ne contribuent pas encore à la croissance org.bien parti pour atteindre les objectifs de marges d'ici 2020hausse des prix dans certains marchés possiblesprivilégions des petites acquisitions sans exclure des grandesNestlé ne prévoit pas d'augmenter la participation dans L'Oréaloptions en cours d'examen pour les activités assurance-vie de Gerbersur la bonne voie pour une croissance à un chiffre moyen en 2020SPI:- Mobilezone lance une augmentation de capital d'environ 80 mio CHF- Santhera achète à Polyphor une licence exclusive globale pour un candidat- Phoenix Mecano 2017: bénéfice net environ 22 mio EUR (cons. AWP: 21,3 Mio)Ebit 39,5 mio EUR (cons. AWP: 32,4 mio)ventes brutes 627,6 mio EUR (consensus AWP: 630,1 Mio)2018: croissance attendue des ventes et bénéfices- Addex lance une augmentation de capital de 40 mio CHF avec investisseur US- Tornos 2017: résultat net attendu à 8,2 (-3,6) mio CHFebit attendu à 9,5 (-3,0) mio CHF- SGKB 2017: masse sous gestion 42,4 (38,3) mrd CHFdividende 17,50 (15) CHFproduit d'exploitation 459,8 (448,5) mio CHFrésultat opérationnel 195,8 (186,5) miobénéfice net 156 (146) mio CHF2018: bénéfice net attendu à proximité de celui de 2017- Straumann 2017: dividende 4,75 CHF/action (cons. AWP: 4,81 CHF, 2016: 4,25)ebit 283,6 mio CHF (cons. AWP: 282,1 mio)bénéfice net 275,6 mio CHF (cons. AWP: 258,8 mio)ventes 1112 mio CHF (cons. AWP: 1100 Mio)2018: croissance organique légèrement supérieure à 10%ebit inchangé en raison des investissementsCEO: bonne entame de l'année en cours, en ligne avec les objectifscroissance supérieure à la moyenne prévue pour ClearCorrect- HBM: la participation TandemLife rachetée pour 250 mio USD- BCV 2017: bénéfice net 320 mio CHF (cons. AWP: 318,5 mio)résultat opérationnel 387 mio CHF (cons. AWP: 401,3 mio)dividende 33 CHF/action (cons. AWP: 33,12 CHF, 2016: 33 CHF)produit d'exploitation 967 mio CHF (cons. AWP: 984,4 mio)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Vevey et Monthey proposeront gériatrie et permanence médicale- Bergeon finalise son déménagement du Locle à La Chaux-de-Fonds- La Poste: le Conseil d'administration réitère sa confiance envers Mme Ruoff- Acrotec fusionne les sites de production de Pierhor et Gasser Ravussin- Coop accroît son bénéfice net de 2,1% l'an dernier- MoneyPark reprend Finovo, pour un montant non dévoilé- UPC Suisse 2017: chiffre d'affaires de 1,35 mrd CHF (1,4 mrd CHF)NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1535- USD/CHF: 0,9230- Future Conf: +12 pb à 157,08% (mercredi: -4 pb à 156,96%)- taux au comptant: +0,221% (mercredi: +0,199%)- OFS-population active T4: Hausse de 0,6% du nombre d'actifs occupés sur un an- USA: ralentissement de l'activité en février dans la région de New Yorkhausse de l'activité dans la région de Philadelphie en févrierrebond des prix à la production (+0,4%) en janvierles inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent plus que prévubaisse de la production industrielle en janvier (-0,1%)- Zone euro: l'excédent commercial baisse en 2017- Italie: excédent commercial en baisse en 2017, à 47,5 mds EUR- France: le taux de chômage a reculé à 8,6% en métropole, au 4e trimestre- Espagne: inflation confirmée à 0,7% en janvier- Japon: la hausse de la production industrielle en décembre révisée à +2,9%DIVERSaujourd'hui:Suisse:- L'Union patronale pour une réforme par étapes de l'AVS et de la LPP- Une voiture neuve sur dix sera électrifiée en Suisse d'ici à 2020international:- La France prendra de nouvelles mesures pour réduire la dette cette année- Bonds: la France a emprunté 9,995 mrd EUR à moyen et long termeplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- GKB (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- La ZKB rouvre le 0,3%, échéance 2028, pour 110 mio CHF additionnels- La Société Générale lève 100 mio CHF à 0,7%, échéance 2025- La BC de Glaris émet un perpétuel de 100 mio CHF à 2,000%ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Wisekey: Mark Angelo annonce 14,57%, ExWorks 10,348%, vente propre 50,148%- U-blox: Atlantic Value abaisse sa participation à 4,73%- Temenos: Norges Bank remonte légèrement à 3,1%- Schweiter: Credit Suisse Funds relève sa participation à 3,01%- Lonza: Norges Bank relève sa participation à 3,01%- Cembra Money Bank: BlackRock détient des positions de 3,24%- Credit Suisse: Norges Bank abaisse sa participation à 4,98%- Julius Bär relève ses positions en propre à 3,334%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/jh(AWP / 15.02.2018 16h30)