Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,50% à 8942 points- SLI: -0,45% à 1471 points- SPI: -0,58% à 10'293 points- Dax: -0,36% à 12'407 points- FTSE-100: -o,25% à 7276 points- CAC 40: -0,28% à 5267 points- Dow Jones: fermé (Presidents' Day)- Nasdaq: fermé (Presidents' Day)Meilleures performances SMI/SLI:- Swiss Life (+1,6%)- Swiss Re (+1,6%)- Zurich (+0,7%)- Bâloise (+0,6%)- Aryzta (+0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Vifor Pharma (-2,0%)- Schindler (-1,7%)- Sika (-1,5%)- Lonza (-1,4%)- Logitech (-1,4%)Mouvements notables au SPI:- Banque Prof Gestion (-11%)- Mikron (-2,7%)- Vetropack (-2,7%)- Santhera (-2,4%)- Bellevue (-2,3%)- ENR Russia (+9,2%)- Relief Therapeutics (+3,9%)- Datacolor (+3,7%)- Orascom DH (+3,1%)- Tornos (+2,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Re achève son programme de rachat d'actionsSPI:- BCGE: une initiative cantonale pour obliger à rembourser lesfrais de sauvetage- Molecular Partners: Allergan exercice une nouvelle options pour DARPin- Orell Füssli attend un résultat 2017 en reculcorrectif de valeur de 8 mio CHF pour Atlantic Zeiserexamine les options stratégiques pour Atlantic Zeiser- The Native étoffe sa directionPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La société Domo autorisée à exploiter trois lignes de bus en Suisse- ATS: échec des négociations autour de la restructuration- JPF-Ducret SA (construction en bois) s'implante à Y-Parc d'Yverdon-les-Bains- Raiffeisen: vers un large renouvellement du conseil d'administration- Debiopharm: GenePOC lance un test du streptocoque de groupe B au Canada- Coople nomme Anthony Vaslin directeur du marché suisse- SLR boucle 2017 sur un bénéfice en légère hausse et maintient son dividende- Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach a augmenté ses bénéfices en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Breitling veut accroître sa présence en AsieL'Agefi- Softbank lorgnerait sur près d'un tiers du capital de Swiss ReFinancial TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1526- USD/CHF: 0,9315- Future Conf: -43 pb à 157,56% (vendredi: +59 pb à 157,99%)- taux au comptant: 0,191% (vendredi: 0,205%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 16.02 grimpe de 0,4 mrd CHFtotal avoirs à vue en CHF semaine au 16.02 à 575,1 mrd CHFDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Trois start-up romandes touchent 300'000 CHF de prêts de la FIT- Tribunal pénal fédéral: non-lieu dans une affaire de délit d'initiés- Sports d'hiver: le Tessin aussi aura son offre low cost multi-stationsinternational:- Vice-présidence BCE: Lane se retire, L'Espagnol De Guindos seul en lice- Séoul veut réagir "sévèrement" aux sanctions commerciales américaines- La BCE impose un moratoire à la troisième banque lettone- Bonds: la France a emprunté 6,383 mrd EUR à court terme lundiplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Huber+Suhner: Annina Müller-Bodmer étoffe sa participation à 10,95%- Dormakaba: BlackRock dispose toujours de 3,04%- VAT Group: Norges Bank augmente sa participation à 3,26%- Tecan: T. Rowe Price Associates franchit un seuil, à 3,01%- Meyer Burger: BlackRock baisse sa participation à 2,66%- Interroll: Swisscanto réduit son engagement sous la barre de 3%- Dufry: JPMorgan annonce 25,204%/7,697%- Lonza: Norges Bank réduit son engagement à 2,33%- Aryzta: State Street Corporation baisse sa participation à 2,31%- UBS: BlackRock dispose de 5,1% en positions d'achatsur BX Berne eXchange:- rasrp/buc(AWP / 19.02.2018 16h30)