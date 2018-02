Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,44% à 8948 points- SLI: +0,62% à 1474 points- SPI: +0,39% à 10'301 points- Dax: +0,50% à 12'447 points- FTSE-100: -0,11% à 7240 points- CAC 40: +0,40% à 5277 points- Dow Jones: -0,63% à 25'060 points- Nasdaq Comp: +0,13% à 7249 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Lonza (+1,6%)- SGS (+1,5%)- Swiss Re (+1,5%)- Sika (+1,3%)- Schindler (+1,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swisscom (-0,4%)- Aryzta (-0,3%)- Nestlé (-0,2%)- Richemont (-0,2%)- Roche (-0,1%)Mouvements notables au SPI:- Tornos (+5,3%)- Kuros (+3,8%)- Mikron (+3,6%)- VP Bank (+3,1%)- Bachem (+2,6%)- Temenos (-5,0%)- Walter Meier (-4,3%)- Edisun (-3,7%)- Orell Füssli (-3,6%)- Cicor (-3,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Adecco reprend la plateforme de recrutement numérique américaine VetterySPI:- SFS Group adoptera au 9 mars le Swiss Reporting standard de SIX- Leclanché, Enel et Enertrag alliés pour le stockage d'énergie en Allemagne- La BCGE juge l'initiative d'Ensemble à Gauche "impraticable et préjudiciable"- AMS propose un nouvel accord earn-out aux actionnaires d'Heptagon- Temenos examine le rachat de Fidessale conseil d'administration de Fidessa recommanderait une offre- Oerlikon collabore avec Boeing dans l'impression 3D- Implenia décroche une commande à Cologne, volume du projet env. 160 mio CHF- TKB 2017: bénéfice net 129,4 (125,9) mio CHFdividende inchangé de 2,75 CHF par bon de participation2018: attend un résultat opérationnel inférieur à celui de 2017le dividende du BP pourrait s'étoffer à l'avenir (président)- CPH 2017: ventes 469,8 (434,8) mio CHFebit 2,9 (5,9) mio CHFrésultat net +16,2 (-7,7) mio CHFdividende inchangé à 0,65 CHF/action2018: hausse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnelCEO: la division chimie devrait faire de nouveaux progrès en 2018les coûts de la division papier devraient encore baisser en 2018la division papier profitera d'une hausse du prix du papier- Meier Tobler 2017: chiffre d'affaires 482,3 (239,6) mio CHFrésultat net -3,1 (+14,7) mio CHFdividende inchangé à 2,00 CHF par action2018: léger recul du chiffre d'affaires attenduCEO: l'évolution négative des prix est préoccupanteprogression prévue dans le segment de la rénovationrepli attendu à moyen terme dans la construction de neuf- L'ancien chef de Swiss Prime Site Markus Graf est décédéPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Provins reprend un domaine valaisan- La Rega est venue en aide à 29 patients par jour en 2017- La Banque cantonale d'Obwald a piétiné dans son coeur de métier en 2017- La BC d'Argovie voit sa performance annuelle dopée par l'afflux de capitaux- HSBC Private Bank Suisse plombé par l'affaire Falciani encore en 2017- La Poste: les postiers gagneront 1% de plus en 2018- AlfaPeople: Dominik Steiner succède à Hugo Kälin à la tête de l'entreprise- Helvetica Property achète deux immeubles pour 50 mio CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 Castle Private Equity: résultats 2017PRESSE DU JOUR- Indosuez (Suisse) attend 5 à 6% de hausse du marché non domestiqueallnewsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1535- USD/CHF: 0,9344- Future Conf: +12 pb à 157,96% (lundi: -24 pb à 157,75%)- taux au comptant: 0,207% (lundi: 0,191%)- AFD: exportations janvier/1 mois -5,1%, nominal -4,2% (CVS)excédent commercial janvier 1,32 mrd CHF (CVS)exportations janvier/1 an -1,1% réel, +3,2% nominalimportations janvier réel +18,0%, nominal +24,3% (ajusté)exportations horlogères janvier 1,62 mrd CHF (réel +14,2%, nom. +12,6%)- Espagne: le déficit commercial en hausse d'un tiers en 2017- Allemagne: le moral des investisseurs recule en février, à 17,8 pts (ZEW)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Ueli Maurer discute de l'échange d'informations à Dubaï- Johann Schneider-Ammann veut accélérer l'accord avec le Mercosur- Les ventes sur Internet ont grimpé de 10% à 8,6 milliards en 2017international:- L'UE prête à "réagir" en cas de mesures restrictives américaines- Le bitcoin "a échoué" à s'imposer comme monnaie (Carney, BoE)- USA/Frictions commerciales: mise en garde contre la "paralysie" de l'OMCplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Hypo Vorarlberg Bank lève 125 mio CHF à 0,45%, échéance 2024- Export-Import Bank of Korea rouvre son 0,253%/2023 de 150 mio CHF- La BC de Schwyz a rouvert son 0,25%/2027 de 100 mio CHFANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: BlackRock réduit sa participation à 2,999%- Julius Bär réduit sa participation en propre à 2,825%sur BX Berne eXchange:- rasrp/jh(AWP / 20.02.2018 16h31)