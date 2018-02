Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -0,20% à 8964 points- SLI: -0,03% à 1479 points- SPI: -0,17% à 10'315 points- Dax: -0,50% à 12'425 points- FTSE-100: +0,42% à 7278 points- CAC 40: -0,02% à 5289 points- Dow Jones: +0,21% à 25'016 points- Nasdaq Comp: +0,49% à 7270 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Partners Group (+1,5%)- Dufry (+0,9%)- Adecco (+0,9%)- Richemont (+0,7%)- Zurich (+0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- ABB (-1,4%)- Roche (-0,5%)- Novartis (-0,5%)- Lonza (-0,5%)- Aryzta (-0,4%)Mouvements notables au SPI:- Cham Group (+3,6%)- Bellevue (+3,2%)- Interroll (+2,7%)- Glarner KB (+2,6%)- Cassiopea (+2,5%)- Arundel (-5,5%)- Bq Prof Gestion (-4,7%)- Molecular Part (-4,0%)- CPH (-3,6%)- Addex (-2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: le Parlement grec vote sur une commission d'enquêteSPI:- Procimmo Swiss Commercial Fund: rendement de 6,17% au 1er semestre- Temenos et Fidessa s'accordent sur une offre de rachatprévoit de finaliser la transaction au 1er semestre 2018table sur un effet relutif sur le bénéfice dès cette annéeenvisage une augmentation de capital pour financer l'opérationprévoit une marge ebitda de 37% de la nouvelle entrepriseCEO: Fidessa sera intégré dans une plateforme propreCFO: prudent sur l'objectif de croissance après l'opération Fidessa- Basilea nomme David Veitch au poste de directeur général- Bank Linth 2017: bénéfice net 22,6 (20,1) mio CHFrésultat opérationnel 27,9 (21,1) mio CHFdividende 9,00 (8,00) CHF par action proposé2018: table sur une évolution stablePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- CarPostal: le MPC et le Ministère public bernois pas compétents pour enquêter- H55: 5 mio pour financer la propulsion aéronautique électrique- CFF: Daniela Corboz est la nouvelle directrice d'Elvetino SA- EasyJet lance deux nouvelles destinations depuis Zurich et Bâle- BLS: plus de 35 millions de tonnes de fret sur l'axe du Lötschberg- Lidl augmente la masse salariale de 1% en 2018- Migros: M-Industrie portée par les ventes à l'étranger et les acquisitions- Glencore 2017: Ebit 8,55 (3,93) mrd USDbénéfice net 5,78 (1,38) mrd USDdividende proposé de 0,20 USD/action, 2,9 mrd au total2018: flux de liqu. libres prévu à 9,6 mrd et ebitda à 19,7 mrd USDNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Interiman vise la place de numéro un de l'intérim en RomandieL'AgefiDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h05)- EUR/CHF: 1,1546- USD/CHF: 0,9369- Future Conf: +28 pb à 158,18% (mardi: +15 pb à 157,90%)- taux au comptant: 0,157% (mardi: 0,207%)- L'indice de la construction recule de 3 à 142 points au T1 sur T4- L'indice des offres d'emploi a progressé en février- USA: les reventes de logements déçoivent en janvier (-3,2%) (NAR)- Zone euro: la croissance du secteur privé ralentit en février (Markit)- France: la croissance du secteur privé se replie légèrement en février- GB: le taux de chômage monte légèrement à 4,4% à fin décembreDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Franc fort et manque de personnel qualifié en tête des préoccupations des PME- Assurance accidents: la liste des maladies actualisée au 1er avril- La tendance au rejet de l'initiative "No Billag" se renforceinternational:- La cybercriminalité coûte 600 milliards de dollars par an (étude)- Le prix du cobalt flambe avec l'essor des véhicules électriquesplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Grand City Properties lève 125 mio CHF à 0,956%, échéance 2026- La BC d'Argovie lève 200 mio CHF à 0,25%, échéance 2025ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Santhera détient en propre 29,36% en positions de vente- Inficon: BlackRock augmente sa participation à 3,03%sur BX Berne eXchange:- rasrp/jh(AWP / 21.02.2018 16h30)