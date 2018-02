Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: -0,94% à 8904 points- SLI: -1,10% à 1468 points- SPI: -0,88% à 10'256 points- Dax: -0,97% à 12'350 points- FTSE-100: -1,03% à 7207 points- CAC 40: -0,40% à 5281 points- Dow Jones: +0,49% à 25'920 points- Nasdaq Comp: +0,37% à 7245 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Nestlé (-0,1%)- Sonova (-0,1%)- Givaudan (-0,4%)- UBS (-0,7%)- Novartis (-0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swatch (-2,1%)- Swiss Re (-2,0%)- Aryzta (-2,0%)- ABB (-1,9%)- Richemont (-1,7%)Mouvements notables au SPI:- Temenos (-4,0%)- Kardex (-3,8%)- Kudelski (-3,6%)- Zwahlen&Mayr (-3,4%)- Santhera (-2,9%)- New Venturetec (+24%)- GF (+4,0%)- Phoenix Mecano (+3,3%)- Orell Füssli (+2,8%)- Orascom (+2,4%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swisscom veut lancer le réseau mobile 5G dès cette année- Novartis constate l'efficacité d'Ultibro Breezhaler dans le domaine cardiaque- Affaire Novartis: les députés grecs décident d'une commission d'enquêteSPI:- Santhera émet de nouvelles actions pour financer l'achat de Polyphor- Partners Group reçoit 3 mrd EUR pour des investissements directs- Cembra 2017: bénéfice net 144,5 mio CHF (cons. AWP: 137,9 mio)revenu d'exploitation 396,3 mio CHF (cons. AWP: 384,2 mio)dividende 3,55 CHF (cons. AWP: 3,46; 2016 3,45 CHF)2018: attend un résultat par action entre 4,80 et 5,10 CHFCEO: toujours intéressé par des acquisitionsPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La rédaction de l'ATS veut poursuivre les négociations- Kopter reçoit un DOA du régulateur européen- Skywork augmente ses capacités pour desservir l'île d'Elbe- La Banque cantonale de Fribourg revendique un nouveau record en 2017- Axa Winterthur 2017: bén. opérationnel en hausse de 8,4% à 899 mio CHFrecul de 1,3% à 10,9 mrd CHF des primes brutes- Novavest: doublement du bénéfice et dividende de 1,40 CHF par actionNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Bordier & Cie citée dans une affaire de détournement au BrésilFolha de São Paulo- Adecco: les pays doivent s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travailL'agefiDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1516- USD/CHF: 0,9340- Future Conf: stable à 158,19% (mercredi: +29 pb à 158,19%)- taux au comptant: 0,173% (mercredi: 0,157%)- OFS: nuitées en hausse de 5,2% 37,4 mio en 2017nuitées en hausse de 7,4% à 2,63 mio en décembre sur un anproduction du secteur secondaire +8,5% au 4e trimestre, ventes +7,7%- USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage baissent de façonsurprise (222'000)- Italie: commandes à l'industrie en hausse de 6,9% en décembre sur un anprix à la consommation en hausse de 0,9% en janvier sur un an- Allemagne: le moral des entrepreneurs recule en février, à 115,4 points (Ifo)- France: 968'000 logements anciens vendus en 2017, prix en hausse de 4%le climat des affaires fléchit à nouveau légèrement en février (Insee)les prix à la consommation augmentent de 1,3% en janvier (définitif)- GB: la croissance revue en légère baisse à 1,7% en 2017DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Secret bancaire: le Conseil fédéral pas pressé de revenir à la charge- Hausse des ventes de l'industrie du chocolat grâce aux exportations- L'abandon du ferroutage en Suisse peut être risqué, selon un auditinternational:- L'Arabie saoudite va investir près de 65 mrd USD dans le divertissement- La Russie interdit les importations de produits laitiers bélarusses- Les investissements mondiaux dans les fintechs en hausse de 24% en 2017- UE: un sommet sans le Royaume-Uni, mais pas sans tensions- USA: Randal Quarles (Fed) prône des hausses de taux graduellesplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)27.4:- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.4:- BC vaudoise (33 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- La BC de Thurgovie lève 210 mio CHF à 0,7%, échéance 2030ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: BlackRock augmente sa participation à 3,06%- Swissquote: Janus Henderson Group réduit sa participation à 2,99%- Siegfried: Credit Suisse renforce son engagement à 3,02%- Inficon: BlackRock abaisse sa participation à 2,94%sur BX Berne eXchange:- ras