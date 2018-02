Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: -0,34% à 8937 points- SLI: -0,32% à 1473 points- SPI: -0,26% à 10'296 points- Dax: +0,19% à 12'485 points- FTSE-100: -0,22% à 7237 points- CAC 40: +0,05% à 5312 points- Dow Jones: +0,56% à 25'103 points- Nasdaq Comp: +0,60% à 7253 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Swiss Re (+2,3%)- Swisscom (+0,5%)- Nestlé (+0,3%)- LafargeHolcim (+0,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Lonza (-2,5%)- Clariant (-1,7%)- Sika (-1,4%)- Partners Group (-1,1%)- Schindler (-1,0%)Mouvements notables au SPI:- New Venturtetec (-8,6%)- Titlisbahnen (-3,4%)- BC Jura (-2,7%)- Idorsia (-2,5%)- EMS(-2,3%)- Also (+4,6%)- Wisekey (+3,8%)- Kudelski (+3,4%)- Feintool (+3,3%)- VZ (+2,6%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- LafargeHolcim acquiert le britannique Kendall Group, CA 33 mio CHF- Credit Suisse conteste un revers juridique contre Highland Capital- ABB: le CEO a perçu un salaire un peu plus élevé de 9,3 mio CHF- Swiss Re 2017: primes brutes encaissées 34,8 mrd USD (cons. AWP: 34,6 mrd)bénéfice net 331 mio USD (cons. AWP: 109 mio)dividende 5,00 CHF/action (cons. AWP: 5 CHF; 2016 4,85 CHF)Combined Ratio P&C 111,5% (cons. AWP: 110,7%)volume de renouvellements en hausse de 8% à 8,1 mrd USDmeilleures perspectives pour P&C Re après les renouv. de janvierprojette un nouveau rachat d'actions jusqu'à 1 mrd CHFle conseil d'admin. examine les implications autour de SoftbankSoftbank: pas d'émission de capital en vueCFO: les investissements dans Corporate Solutions se poursuiventtrop tôt pour faire d'autres déclarations sur Softbank- Sika 2017: bénéfice net 649,0 mio CHF (cons. AWP: 645,0 mio)EBIT 896,3 mio CHF (cons. AWP: 892,7 mio)dividende 111,00 CHF par porteur et 18,50 CHF par nominative2018: hausse des recettes de plus de 10%, ebit plus que proportionnelobjectifs 2020 confirmésle dossier Saint-Gobain reste un facteur d'incertitudesle nouveau patron Paul Schuler a perçu 3,37 mio CHF en 2017SPI:- Le chocolatier Lindt & Sprüngli poursuit Harvey Weinstein- Axpo renforce sa présence sur le marché ukrainien- Basilea: phase III sur le ceftobiprole contre les infections cutanées- Wisekey 2017: attend un chiffre d'affaires pro forma de 45,3 mio USD2018: attend un chiffre d'affaires d'environ 60 mio USD- Implenia décroche une commande pour un volume d'investissement de 80 mio CHF- Also vise à moyen terme un chiffre d'affaires de 10 à 14 mrd EURambitionne de dépasser de 1,5% la croissance du marché en 20182018: progression plus que proportionnelle de la rentabilité- LLB reprend LB(Swiss) Investment pour environ 30 mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Axpo renforce sa présence sur le marché ukrainien- Banque Cramer nomme une nouvelle CFO et un nouveau COONOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Temenos restera à Genève et parle de rationalisation avec FidessaTribune de GenèveDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1520- USD/CHF: 0,9365- Future Conf: +45 pb à 158,58% (jeudi: -6 pb à 158,15%)- taux au comptant: 0,144% (jeudi: 0,173%)- Le commerce de détail en Suisse devrait croître de 0,9% en 2018- Zone euro: inflation confirmée à 1,3% en janvier- Allemagne: excédent budgétaire un peu moins élevé qu'annoncécroissance au 4e trimestre confirmée à 0,6%- Autriche: la production industrielle bondit de 3,4% en 2017l'inflation ralentit en janvier à 1,8% sur un an- Japon: l'inflation stagne à 0,9% en janvier- Canada: inflation de 1,7% en janvier sur un anDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Banques: les exigences de capital doivent être adaptées- L'USP demande des mesures pour sauver la production suisse de sucre- Le nombre de frontaliers reste stable au 4e trimestre- Monsieur Prix va renforcer sa présence sur le front des coûts de la santéinternational:- UE: un sommet à 27 pour débattre du budget post-Brexit- Brexit: May va préciser sa vision du future partenariat avec l'UE le 2 mars- Chine: Pékin prend le contrôle du 3e assureur chinois, son ex-patron poursuiviplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)4.4:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)27.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.4:- BC vaudoise (33 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)4.6:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Leclanché: Finexis/Denizon étoffe sa participation à 72,21%- Molecular Partners: Endeavour Partners passe sous la barre des 3%- Santhera: Polyphor annonce 3,8%- Sunrise: Norges Bank ramène son engagement à 2,98%- Mobilezone: BlackRock réduit à 2,998%- U-blox: Credit Suisse Group détient 6,22% en positions d'achatsur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 23.02.2018 16h29)