Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h02)- SMI: +0,53% à 8'996 points- SLI: +0,45% à 1'482 points- SPI: +0,59% à 10'367 points- Dax: +0,33% à 12'525 points- FTSE-100: +0,78% à 7'301 points- CAC 40: +0,82% à 5'337 points- Dow Jones: +0,82% à 25'517 points- Nasdaq Comp: +0,66% à 7'386 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Lonza (+1,5%)- Aryzta (+1,4%)- Sika (+1,3%)- Sonova (+1,2%)- Novartis (+1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Dufry (-0,5%)- Schindler (-0,4%)- ABB (-0,2%)- LafargeHolcim (-0,1%)- Kühne+Nagel (+0,1%)Mouvements notables au SPI:- Perrot Duval (+8,5%)- Wisekey (+7,3%)- Airesis (+6,2%)- Temenos (+5,4%)- Orascom (+5,0%)- BLKB (-2,8%; Ex-Dividende)- Sunrise (-2,7%)- Ams (-2,6%)- Hochdorf (-1,5%)- Bank Linth (-1,2%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich Insurance reprend les activités de QBE en Amérique latineSPI:- APG/SGA lance une offre de ciblage mobile basée sur la localisation- BKW rachète Michel Rime- Wisekey: plusieurs opérateurs intéressés par la monnaie virtuelle- AMS: émission d'un emprunt convertible de 600 mio EUR- Orascom vend des activités hors du coeur de métier, dette réduite de 55,2 mioPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Dupont Pioneer "rapatrie" ses activités tessinoises à Genève- Dégâts dus au gel: les exploitations touchées en 2017 reçoivent 20 mio CHF- Obseva revendique un succès en phase III avec le nolasiban- Raiffeisen réorganise les rapports de participation chez Investnet- Les CFF mettent en circulation leurs nouveaux trains à deux étages- Zürcher Landbank accroît son bénéfice en 2017, dividende stable- Lienhardt & Partner a augmenté son bénéfice et verse un dividende de jubilé- Syngenta conclut un accord de licence avec Nippon Soda pour le Picarbutrazox- BBO Bank Brienz Oberhasli: stabilité du bénéfice en 2017- Le coréen SK Telecom investit 65 mio USD dans ID Quantique- Matador Private Equity a plus que triplé son bénéfice semestriel- Sandpiper: une filiale lance une plateforme PayPerUse avec RabobankNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Le président de SIX plaide pour la création d'un franc en cryptomonnaieFinancial TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h02)- EUR/CHF: 1,1533- USD/CHF: 0,9373- Future Conf: -8 pb à 158,55% (vendredi: +50 pb à 158,63%)- taux au comptant: 0,125% (vendredi: 0,144%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 23.02 augmente de 0,9 mrdtotal avoirs à vue en CHF semaine au 23.02 à 576,0 mrd CHF- OFS baromètre de l'emploi: nombre d'emplois au T4 +0,8% à 4,962 mioindicateur prévision emplois au T4 à 1,04 (+1,2%)- USA: forte chute (-7,8%) des ventes de maisons neuves en janvierDIVERSaujourd'hui:Suisse:- La directrice de la CCIG à Genève quitte son poste- Unia réclame des hausses de salaires dans l'horlogerie- Le marché suisse des fonds a encore enflé en janvier- Tessin: forte croissance de la masse sous gestion au 4e trimestre- Les salaires effectifs et minimaux ont augmenté en 2017international:- USA: la politique budgétaire est "trop stimulante" (enquête NABE)- Grèce: les créanciers entament l'examen de dernières mesures- GB: Corbyn veut une nouvelle union douanière avec l'UE après le Brexit- L'activité mondiale du capital-investissement est restée solide en 2017- Bonds: la France a emprunté 6,585 mrd EUR à court terme lundiplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)plus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)4.4:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.4:- Swiss Re (5,00 CHF)27.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.4:- BC vaudoise (33 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)4.6:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: BlackRock augmente sa participation à 3,36%- Logitech réduit sa propre part en positions d'achat à 4,971%sur BX Berne eXchange:- rasol/jh(AWP / 26.02.2018 16h30)