Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -0,28% à 9001 points- SLI: -0,28% à 1483 points- SPI: -0,34% à 10'358 points- Dax: -0,19% à 12'504 points- FTSE: +0,26% à 7308 points- CAC 40: +0,12% à 5351 points- Dow Jones: +0,82% à 25'517 points- Nasdaq: +0,66% à 7386 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- SGS (+1,0%)- CS (+0,9%)- Adecco (+0,8%)- Swiss Life (+0,6%)- ABB (-0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Lonza (-1,9%)- Swatch (-1,7%)- Swiss Re (-1,1%)- Baloise (-1,0%)- Richemont (-0,9%)Mouvements notables au SPI:- New Venturetec (-7,8%)- Air Tech (-3,6%)- Arundel (-3,2%)- Ramedia (-3,0%)- Wisekey (-2,7%)- Perrot Duval (+6,4%)- Zur Rose (+3,4%)- EFG (+3,3%)- BVZ (+2,9%)- PEH (+2,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Lonza ouvre un centre technologique au Brésil- Les salaires seront relevés de 1,1% chez Swisscom en 2018- Swiss Life 2017: bénéfice opérationnel 1475 mio CHF (cons. AWP: 1479 mio)bénéfice net 1013 mio CHF (cons. AWP: 997 mio)recettes de primes en hausse de 6% à 18,6 mrd CHFdividende 13,50 CHF/act. (cons. AWP: 13,30; 2016 11,00 CHF)rendement fonds propres 9,3% (9,6%), objectif 8-10%activités nouvelles +18% à 351 mio CHFsur la voie des objectifs "Swiss Life 2018" ou en avanceSPI:- Basilea 2017: liquidités 310,7 mio CHF (30.6: 253 mio, 2016: 289 mio)produit d'exploitation 101,5 (66,0) mio CHFEbit -14,1 (-43,9) mio CHF2018: extension du programme oncologique, renforcement du pipeline- Jungfraubahn 2017: produit net du transport 144 mio CHF (+14,1%)attend un bénéfice de 40 (30,9) mio CHFautorisation de construire du projet V-Bahn d'ici fin avril- Bellevue Group 2017: produit d'exploitation 98,5 (71,3) mio CHFbénéfice net 21,5 (-0,7) mio CHFrésultat opérationnel 29,3 (14,5) mio CHFcroître à l'organique et via des acquisitions- BCGE 2017: résultat d'exploitation 128,3 (110,7) mio CHFbénéfice net 81,6 (79,0) mio CHFdividende 5,8% (5,5%) de valeur nominale de l'action proposé2018: vise un résultat opérationnel du niveau de 2017- Arbonia 2017: EBITDA activités pours. 120,3 mio CHF (cons. AWP: 118,2 mio)Ebit 61,3 (27,2) mio CHFbénéfice net 46,4 (7,6) mio CHFpas de dividende en 2017, mais prévu pour 20182018: vise croissance organique 3%, Ebitda supérieur à 110 mio CHF2019: vise croissance organique 3-5%, Ebitda supérieur à 125 mio CHF- PSP 2017: revenus locatifs 272,5 mio CHF (cons. AWP: 271,9 mio)Ebitda avant rev. 242,8 mio CHF (cons. AWP: 241,7 mio)bénéfice net avant rev. 178,3 (172,5) mio CHFdividende 3,40 CHF par action (cons. AWP: 3,36 CHF, 2016 3,35 CHF)2018: EBITDA hors revalor. 235 mio CHF, taux de vacance 8,5% attendu- MCH Group: Balz Hösly nommé membre du conseil d'administration- Bobst 2017: chiffre d'affaires 1,53 (1,45) mrd CHFEBIT 119 (103,7) mio CHFbénéfice net 106,9 (84,3) mio CHFdividende 2,60 (1,70) CHF par action2018: légère hausse du chiffre d'affaires et de l'ebit attenduevise à moyen terme un chiffre d'affaires de 1,6 à 1,7 mrd CHFvise à moyen terme une marge ebit d'au moins 8% et ROCE de 20%CFO: les trois unités devraient contribuer à la croissance en 2018investissements attendus en hausse pour 2018- Allreal 2017: revenus locatifs 179,2 (173,3) mio CHFEBIT hors revalor. 165,7 (180,6) mio CHFbénéfice net hors revalor. 113,3 (112,2) mio CHFdividende 6,25 (5,75) CHF par action2018: attend un résultat opérationnel légèrement supérieur à 2017le taux de vacance ne progressera pas en 2018PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Publicitas ouvre une filiale à Genève- Nouvel exercice de croissance pour Jura en 2017- Asmallworld veut une cotation sur SIX Swiss Exchange- Mirabaud renforce sa présence à Bâle- Revenus en hausse en 2017 pour Egon Zehnder- Visilab: solide croissance en 2017, progression des ventes en ligne- Acrevis a augmenté ses résultats en 2017 et relève son dividende- Aventron poursuit sa croissance, la rentabilité progresse plus rapidement- Sensirion Holding veut être coté à la Bourse suisse- Medartis annonce un projet d'IPO sur SIXNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h05)- EUR/CHF: 1,1520- USD/CHF: 0,9398- Future Conf: +6 pb à 158,66% (lundi: -3 pb à 158,60%%)- taux au comptant: 0,133% (lundi: 0,125%)- USA: l'inflation devrait remonter cette année ainsi que les salaires(Powell/Fed)La Fed va continuer à relever graduellement les taux d'intérêt (Powell)les conditions financières restent bonnes malgré la récente volatilité(Powell)les commandes de biens durables reculent de 3,7% en janvierles prix des logements augmentent de 0,6% en décembre (Case Shiller)- Zone euro: accélération des crédits au secteur privé en janvier, à +3,3% (BCE)la confiance économique en légère baisse en février- Allemagne: l'inflation décélère en février, à 1,4% sur un an (provisoire)- Italie: hausse de la confiance des entreprises et des consommateurs en février- France: le moral des ménages en nette baisse en février (Insee)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Tessin: baisse du chômage attendue pour les six prochains mois (IRE)- Dispositifs médicaux: goulots d'étranglement en vue pour la certification- La SSR doit collaborer avec tous les médias- Le National pour plus de concurrence dans les transports publics- Les exportations d'armes suisses ont augmenté de 8% en 2017- Les expatriés gagnent très bien leur vie à Genève et Zurich (HSBC)international:- Pétrole: le chef de l'Opep s'attend à un marché équilibré en 2018plus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (S1 2018)Sensirion ("dans les prochains mois")Asmallworld ("dans les prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)4.4:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)27.04:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- CBQ Finance Limited lève 335 mio CHF à 0,697%, échéance 2021ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Sunrise: Norges Bank monte à 3,12%, Blackrock baisse à 2,96%- Santhera: Gruppe Bertarelli (Waypoint) détient encore 8,36%- Mobilezone: LB (Swiss) abaisse sa participation à 2,99%- VAT Group: Norges Bank réduit sa participation à 2,93%- Adecco: BlackRock jh/al(AWP / 27.02.2018 16h30)