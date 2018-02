Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h02)- SMI: -0,25% à 8970 points- SLI: -0,21% à 1479 points- SPI: -0,24% à 10'331 points- Dax: +0,04% à 12'495 points- FTSE: -0,04% à 7280 points- CAC 40: +0,13% à 5351 points- Dow Jones: +0,57% à 25'554 points- Nasdaq: +0,62% à 7375 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Sika (+0,8%)- Julius Bär (+0,6%)- Clariant (+0,5%)- LafargeHolcim (+0,4%)- Baloise (+0,3%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Kühne+Nagel (-5,1%)- Aryzta (-1,2%)- Roche (-1,1%)- SGS (-0,9%)- ABB (-0,4%)Mouvements notables au SPI:- Leclanche (-14,3%)- EFG (-9,0%)- Perrot Duval (-5,9%)- Tornos (-4,4%)- Sulzer (-3,6%)- Zwahlen (+9,6%)- Varia (+2,7%)- Investis (+2,6%)- Vetropack (+2,5%)- Air Tech (+2,4%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Kühne+Nagel 2017: chif. affaires net 18'594 mio CHF (cons. AWP: 18'216 mio)produit brut 7023 mio CHF (cons. AWP: 6909 mio)ebit 937 mio CHF (consensus AWP: 949 mio)bén. net ap. minoritaires 737 mio CHF (cons. AWP: 742 mio)dividende/action 5,75 CHF (cons. AWP: 5,74; 5,50 CHF)2018: confiance grâce à la capacité d'innovationCEO: objectif de marge de conversion mer et air maintenu à 30%objectif de marge de conversion mer et air maintenu à 30%SPI:- Tamedia a pris une participation majoritaire dans Neo Advertising- Jungfraubahn: retrait des dernières oppositions au projet en V- DKSH étoffe ses capacités à Hong Kong- Leclanché favorable à une exemption d'OPA obligatoire2017: attend une perte de 40 mio CHF- Cham Group finalise la vente des affaires papierafflux de fonds 125 mio CHF net- Valartis 2017: perte attendue entre 1 et 2,5 mio CHF- GF 2017: chiffre d'affaires 4,15 mrd CHF (cons. AWP: 4,08 mrd)entrées de commandes 4,27 mrd CHF (cons. AWP: 4,13 mrd)EBIT 352 mio CHF (cons. AWP: 351 mio)bénéfice net 258 (225) mio CHFdividende/action 23 (20) CHF2018: résultat dans le cadre des objectifs 2016-2020 attendumomentum pour Piping Systems reste solide, commandes Machining élevées- Cassiopea 2017: perte de 13,7 (-9,5) mio EURliquidités 17,6 mio EUR (30.6: 25,1 mio; 2016: 33,7 mio)2018: année charnière, résultats d'études importants attendus- EFG 2017: produit brut de base 1202,2 (762,7) mio CHFbénéfice net base 165,0 mio CHF (cons. AWP: 124,6 mio)résultat net IFRS: -59,8 mio CHF (cons. AWP: -11,5 mio)masse sous gestion 142,0 mrd CHF (cons. AWP: 149,0 mrd)flux net -5,9 mrd CHF (cons. AWP: -5,3 mrd)dividende/action 0,25 CHF (cons. AWP: 0,26; 2016: 0,25 CHF)2018: accent sur croissance et base coûts "maigre"objectifs stratégiques 2019 confirmés- Valora 2017: chiffre d'affaires net 2,08 mrd CHF (consensus AWP: 2,08 mrd)EBIT 79,0 mio CHF (cons. AWP: 79,4 mio)bénéfice 57,1 mio CHF (cons. AWP: 56,3 mio)dividende 12,50 CHF (cons. AWP: 12,50; 2016 12,50 CHF)2018: EBIT 87-93 mio CHF attendumarge bén. brut 45% au plus tôt en 2020, marge ebit 5%CEO: expansion prévue dans les marchés où le groupe est déjà présent- Zehnder 2017: EBIT adj. 23,5 (15,1) mio EURbénéfice net 16,5 mio EUR (cons. AWP: 10,1 mio)dividende 0,50 (0,95) CHF par action2018: prévisions optimistes pour le secteur de la constructioncroissance à moyen terme visée de 5% p.a. et marge ebit >8%- Intershop 2017: revenu net des immeubles 79,3 (75,1 Mio) mio CHFEBIT 84,8 (74,4) mio CHFbénéfice net 63,5 (59,5) mio CHFdividende relevé à 22,00 (20,00) CHF/action2018: confiant, revenus des loyers en repli à stable- APG 2017: chiffre d'affaires 300,7 (315,4) mio CHFEBIT 61,3 (88,8) mio CHFrésultat net 50,7 (70,5) mio CHFdividende total inchangé de 24,00 CHFbase posée pour une évolution future positive- Sulzer 2017: entrées de commandes 3,16 mrd CHF (cons. AWP: 3,16 mrd)chiffre d'affaire 3,05 mrd CHF (cons. AWP: 3,02 mrd)ebita 255,4 mio CHF (cons. AWP: 261,0 mio)bénéfice net 83,2 mio CHF (cons. AWP: 104,9 mio)dividende inchangé 3,50 CHFprogramme SFP prolongé d'un an, obj. économie 230 mio CHF2018: hausse 4-6% du chiffre d'affaires, 5-7% des commandesmarge ebita attendue à environ 9,5%pas encore de reprise du marché pétrole-gaz attendue- Bucher propose Martin Hirzel pour le conseil d'administrationPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Raiffeisen dépose plainte pénale contre Pierin Vincenz- Gategroup voit son bénéfice net s'envoler en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Mercuria cherche à racheter une créance de 1,5 mrd USD de Rosneft envers PDVSAFinancial TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h02)- EUR/CHF: 1,1572- USD/CHF: 0,9438- Future Conf: +37 pb à 158,80% (mardi: -17 pb à 158,43%)- taux au comptant: 0,116% (mardi: 0,133%)- CS-CFA: l'indicateur baisse à 25,8 points février après 34,5 en janvier- KOF baromètre conjoncturel: stabilisation à un haut niveau en février- SSE: les recettes de la construction ont augmenté en 2017- USA: la croissance légèrement révisée en baisse au 4T à 2,5% (rythme annuel)ralentissement de l'activité dans la région de Chicago en février (ISM)les promesses de ventes chutent lourdement en janvier (-4,7%)- Zone euro: le taux d'inflation annuel baisse en février à 1,2%- Portugal: taux de chômage à 7,9% en janvier après 8% en décembre (révisé)croissance de 2,7% en 2017 confirmée, la plus forte en 17 ans- Italie: prix à la consommation en hausse de 0,6% en février sur un an- Allemagne: le taux de chômage reste au plus bas en février, à 5,4% (CVS)- Autriche: croissance révisée à la hausse à 0,9% au 4e trimestre- France: la croissance française revue à la hausse à 2% en 2017les prix à la consommation augmentent de 1,2% en février sur un an(provisoire)logement neuf: les mises en chantier en hausse de 6,5% de novembreà janvierles permis de construire en recul de 0,4% en de novembre à janvierla consommation des ménages en biens a reculé de 1,9% en janvier- Japon: forte baisse de la production industrielle en janvier (-6,6%/un mois)- Brésil: le chômage repart à la hausse, à +12,2% en novembre-janvier- Inde: la croissance se reprend au trimestre octobre-décembre, à 7,2%- Chine: l'activité manufacturière connaît son plus vif ralentissementdepuis 2016DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Budget: la Confédération doit couper dans ses dépenses- Le Conseil des Etats contre une transparence salariale imposée- Un peu moins de factures réglées en retard en Suisse en 2017- Le National ne veut pas taxer les robots- 5e Suisse: le National lâche un peu la pression sur les banques- Secret bancaire: le contre-projet du National formellement enterréinternational:- L'OCDE recommande de "vastes réformes" au Brésil- Brexit: Londres refusera un accord remettant en cause l'intégritédu pays (May)l'UE publie l'ébauche du traité de divorce, loin d'être bouclé- Feuilles d'aluminium chinoises: Washington confirme la taxation,Pékin protesteplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)27.04:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- Bobst: Credit Suisse relève la note de dette à "Low BBB"EMPRUNTS- Emprunt: Gaz Capital lève 750 mio CHF à 1,450%, échéance 2023- PSP lève 100 mio CHF à 0,06%, échéance 2022ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- U-blox: Credit Suisse réduit sa participation à 6,05%- AMS: Blackrock monte à 3,04%- Temenos: Norges Bank renforce son engagement à 3,02%- Geberit: Blackrock relève à 5,02%- Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5,2%sur BX Berne eXchange:- rasrp/al(AWP / 28.02.2018 16h30)