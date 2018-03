Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -1,00% à 8817 points- SLI: -1,38% à 1449 points- SPI: -1,17% à 10'139 points- Dax: -1,85% à 12'206 points- FTSE-100: -0,91% à 7166 points- CAC 40: -1,00% à 5267 points- Dow Jones: -0,04% à 25'019 points- Nasdaq: -0,20% à 7258 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Roche (stable)- Givaudan (-0,2%)- Swiss Re (-0,5%)- Nestlé (-0,5%)- Novartis (-0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Adecco (-8,1%)- Lonza (-3,8%)- Aryzta (-3,6%)- Logitech (-2,9%)- Vifor (-2,7%)Mouvements notables au SPI:- EFG (-7,9%)- Ascom (-6,5%)- BP de Gestion (-5,9%)- VZ Holding (-5,7%)- Zehnder (-5,5%)- New Venturetec (+5,3%)- Perro Duval (+4,4%)- Implenia (+3,9%)- Orior (+1,1%)- Investis (+0,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis tancé par Actares la veille de son assemblée généraleconclut un partenariat de recherche avec Pear Therapeutics- Adecco T4: chiffre d'affaires 6057 mio EUR (cons. AWP: 6003 mio)Ebita 274 mio EUR (cons. AWP: 307 mio)bénéfice net 297 mio EUR (cons. AWP: 204 mio)bénéfice net profite de la réforme fiscale US et françaisecroissance organique 7% (6%)dividende 2,50 CHF (cons. AWP: 2,50; 2016 2,40)chiffre d'affaires janvier et février +5% (ajusté)CEO: table sur amélioration graduelle aux USA grâce à réforme fiscalepas de pression supplémentaire sur les prixCFO: retour attendu de la croissance en Allemagne au second semestreSPI:- Tamedia et SRF mettent fin à leur collaboration en matière de vidéos- Basilea: Adesh Kaul nommé membre de la direction- Leclanché s'estime financé jusqu'au 2e trimestre 2019projet de croissance intact, table sur Ebitda positif en 2020- GAM 2017: bénéfice net opérationnel 137,1 mio CHF (cons. AWP: 125 mio)bénéfice net IFRS 123,2 (134,3) mio CHFdividende 0,65 CHF par action (cons. AWP: 0,66, 2016: 0,65 CHF)afflux net Investment Management 8,6 Mrd (cons. AWP: 7,7 mrd)AuM Investment Management 84,4 mrd (cons. AWP: 81,5 mrd)objectifs à moyen terme confirmésCFO: rendement sur chiffre d'affaires d'environ 35% en 2018- Implenia 2017: chiffre d'affaires 3,86 mrd CHF (cons. AWP: 3,64 mrd)Ebit 63,6 mio CHF (cons. AWP: 62,1 mio)bénéfice net 39,0 mio CHF (cons. AWP: 37,1 mio)dividende inchangé 2,00 CHF/action2018: objectif EBIT 140 mio CHF devrait être dépasséconfirme obj. moyen terme, CA 5 mrd CHF, marge Ebitda 5,25-5,75%CEO: perspectives positives pour la construction en Suisse- SPS 2017: revenus locatifs 469,9 mio CHF (cons. AWP: 465,4 mio)EBIT avant revalor. 404,8 (390,1) mio CHFbén. net avant revalor. 307,4 (284,8) mio CHFdividende 3,80 CHF par action (cons. AWP: 3,73, 2016: 3,70)2018: table sur hausse du produit et résultat d'exploitation avant rev.- BKB 2017: produit exploitation maison-mère 411,6 (370,2) mio CHFrésultat exploit. maison-mère 178,2 (146,3) mio CHFbénéfice net maison-mère 118,3 (93,3) mio CHFbénéfice net groupe 186,2 (137,5) mio CHFdividende 3,10 CHF par titre (2016: 3,10 CHF)- VZ Holding 2017: produit d'exploitation 260,2 mio CHF (cons. AWP: 261,2 mio)EBITDA 111,0 mio CHF (cons. AWP: 115,3 mio CHF)bénéfice net 86,8 mio CHF (cons. AWP: 88,4 mio CHF)dividende 4,35 CHF (cons. AWP: 4,68 CHF, 2016 4,20 CHF)2018: recettes et bénéfice en hausse malgré la pression/margesCEO: table en 2018 sur des afflux d'argent de 2,5 à 2,8 mrd CHF- Metall Zug finalise le rachat de Haag-Streit Holding- Sunrise 2017: chiffre d'affaires 1,85 mrd CHF (cons. AWP: 1,84 mrd)Ebitda ajusté 601 mio CHF (cons. AWP: 600 mio)bénéfice net 505 mio CHF (cons. AWP: 491 mio)dividende 4,00 CHF/action (cons. AWP: 4,03, 2016: 3,33 CHF)2018: chiffre d'affaires attendu entre 1,83 et 1,87 mrd CHFEBITDA (adj.) attendu entre 580 et 595 mio CHFétend ses partenariats fibre avec SFN, IWB et SIGCEO: stabilisation clients professionnels va se poursuivre en 2018- Kardex 2017: chiffre d'affaires 376,1 mio EUR (cons. AWP: 378,0 mio)EBIT 46,0 mio EUR (cons. AWP: 45,3 mio)bénéfice net 31,8 mio EUR (cons. AWP: 33,1 mio)dividende 3,60 CHF (cons. AWP: 3,56; 2016 3,30 CHF)2018: bien positionné pour gagner des parts de marché- Orior 2017: chiffre d'affaires 585,5 mio CHF (cons. AWP: 581,4 mio)EBITDA 57,7 mio CHF (cons. AWP: 57,6 mio)bénéfice net 32,0 mio CHF (cons. AWP 31,3 mio)dividende 2,17 CHF (cons. AWP: 2,16; 2016 2,09 CHF)reprend 65% de Thurella, offre sur le reste des actionsCEO: Biotta aura un effet positif sur les objectif 2020 du groupe- Ascom 2017: bénéfice net 25,9 mio CHF (cons. AWP: 25,4 mio)dividende de 0,45 CHF par action (cons. AWP: 0,50, 2016: 0,80)2018: vise une croissance de 3-6%, marge EBITDA environ 15%confirme les objectifs moyen terme d'ici 2020PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- AEW présente la 1ère centrale à cogénération biomasse avec pellets en Suisse- Incyte jette son dévolu sur Morges pour l'établissement de son siège européen- Octapharma 2017: chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel records- BancaStato: Walter Lisetto nommé à la tête des investissements d'Axion- Swiss Hostels a dépassé la barre des 500'000 nuitées en 2017, une première- Brack reprend le commerçant de modèles réduits Eflight- SenioResidenz lève 50 mio de capital-actions, cotation à BX BerneNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h05)- EUR/CHF: 1,1517- USD/CHF: 0,9486- Future Conf: +29 pb à 158,99% (mercredi: +27 pb à 158,72%)- taux au comptant: 0,089% (mercredi: 0,116%)- Seco: PIB réel 2017 +1,0% (2016: +1,4%)PIB réel T4 2017 +0,6% sur un trimestre, +1,9% sur un anPIB réel T3 révisé +0,7% sur trimestre (contre +0,6%), +1,2% sur un an- Commandes et revenus en hausse dans l'industrie MEM en 2017- OFL: taux d'intérêt de référence hypothécaire des loyers inchangé à 1,5%- Les perspectives économiques demeurent solides, notamment pour l'emploi (PMI)- Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont baissé en janvier- USA: hausse de l'activité dans le secteur manufacturier en février (ISM)les dépenses de construction stables en janvierles revenus augmentent plus vite (+0,4%) que les dépenses (+0,2%)en janvierl'inflation annuelle reste stable à 1,7% en janvier (PCE)les inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis 1969- Zone euro: taux de chômage au plus bas en 9 ans en janvier, à 8,6%- Espagne: croissance du PIB de 3,1% confirmée en 2017- Autriche: le chômage baisse à 9% en février (norme nationale)- Italie: taux de chômage grimpe à 11,1% en janvier (Istat)croissance du PIB de 1,5% en 2017 (chiffre revu à la hausse)déficit public à 1,9% du PIB, dette/PIB à 131,5% en 2017 (Istat)- France: le marché automobile progresse de 4,34% en février sur un an- GB: le crédit par carte bancaire au plus haut depuis treize ans (BoE)- Japon: les ventes de véhicules neufs en baisse de 4,9% en février (hors mini)- Brésil: croissance de 1,0% en 2017, après deux années de contraction- Chine: le secteur manufacturier résiste, selon l'indice indépendant CaixinDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Une PME sur trois supporte elle-même les risques de change (étude CS)- L'aéroport de Genève rouvre progressivement- Réseau postal: le National demande au gouvernement d'intervenir- Le ministère public demande la mise en détention de Pierin Vincenzinternational:- Bonds: la France a emprunté 7,021 mrd EUR à long terme jeudi- Brexit: Tusk "absolument sûr" que le projet de traité sera accepté par les 27plus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)3.4:- Intershop (22,00 CHF)4.4:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)9.4:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)19.4:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.4:- Swiss Re (5,00 CHF)27.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.4:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Swiss Life place un hybride en deux tranches pour 600 mio CHF- La banque des lettres de gage lève 775 mio CHF en deux tranchesANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Santhera détient en propre 0,57%/26,69%, Groupe Iglu annonce 8,54%- Temenos: Norges baisse à 2,79% - BlackRock monte à 5,05%- Siegfried: Norges Bank a annoncé 2,97%- VAT Group: Norges Bank monte à 4,17%- AMS détient en propre 6,1%/9,1%- Inficon: BlackRock augmente sa participation à 3,07%- U-blox: Credit Suisse relève légèrement à 6,07%- Geberit: BlackRock abaisse sa participation à 4,7%- Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,98%sur BX Berne eXchange:- rasrp/buc(AWP / 01.03.2018 16h30)