Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -1,39% à 8670 points- SLI: -1,79% à 1419 points- SPI: -1,46% à 9974 points- Dax: -1,86% à 11'965 points- FTSE-100: -1,32% à 7082 points- CAC 40: -2,05% à 5155 points- Dow Jones: -1,12% à 24'333 points- Nasdaq: -0,73% à 7128 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Roche (-0,1%)- Swisscom (-0,6%)- Nestlé (-0,6%)- Aryzta (-0,7%)- Sonova (-0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- LafargeHolcim (-6,4%)- CS (-3,5%)- Swiss Life (-2,7%)- UBS (-2,6%)- Schindler (-2,4%)Mouvements notables au SPI:- Tornos (-10,6%)- Meyer Burger (-7,0%)- Ci Com (-6,8%)- Ascom (-5,1%)- GAM (-4,4%)- Titlis (+3,1%)- Hiag Immo (+2,5%)- Sunrise (+2,1%)- Kudelxki (+2,0%)- Orell Füssli (+1,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swisscom et Huawei vont collaborer sur le projet NetCity- LafargeHolcim T4: chiffre d'affaires 6704 mio CHF (cons. AWP: 6502 mio)Ebitda op. ajusté 1704 mio CHF (cons. AWP: 1564 mio)perte nette -3,12 mrd CHF (+453 mio)dividende stable à 2 CHF/actiondette nette fin 2017 à 14,3 (14,7) mrd CHF2018: table sur croissance d'au moins 5% de l'Ebitda récurrentle rachat d'actions sera clos à 581 mio CHFinvestit jusqu'à 2 mrd CHF dans différents projetsobjectifs moyen terme croissance ventes 3-5%, Ebitda min +5%objectifs moyen terme FCF >40% de l'Ebitda, Roic >8%CEO: pas de nouveaux correctifs de valeur en vuepas de nouveau rachat d'actions prévuhausse du dividende envisagée, selon le FCFcroissance du marché attendue entre 2-3% par annéele CEO Jan Jenisch a gagné 8,77 mio CHF en 2017SPI:- Flughafen Zürich 2017: Ebitda incluant mesures antibruit 578,8 mio CHFbénéfice net 250,3 mio CHF (cons. AWP: 280,4 mio)dividende 6,50 CHF/action (cons. AWP: 6,70 CHF)2018: Ebitda attendu en hausse 3-5%, bénéfice +5-10%- Swissquote 2017: bénéfice net 39,2 (20,8) mio CHFproduit d'exploitation 187,8 (150,2) mio CHFdividende 0,90 CHF par action (2016: 0,60 CHF)afflux nets d'argent nouveau 2,7 (6,1) mrd CHF2018: table sur croissance d'environ 10% du produit et bénéficeCEO: réfléchit à ajouter d'autres cryptomonnaies au portefeuillerecettes d'environ 12-15 mio CHF en 2018 avec cryptomonnaiesprudent sur dividende, accumule fonds propres pour croissanceouvert aux acquisitions, mais pas de projet concret- Mobilezone 2017: chiffre d'affaires 1172 (1087,9) mio CHFebit 50,1 (48,5) mio CHFbénéfice net 35,2 (36,1) mio CHFdividende 0,60 CHF par action (2016: 0,60 CHF)2018: table sur Ebit entre 55-60 mio CHFprévoit de reverser jusqu'à 75% du bénéficePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La rédaction de l'ats exige toujours un gel des licenciements- Ruag a nommé Andreas Berger CEO de la division Defence- Stadler Rail va produire 960 rames de métro avec l'Iran pour 1,3 mrd CHF,(info d'une agence iranienne, démentie par Stadler)- Raiffeisen 2017: bénéfice net 917,1 mio CHF (754,1 mio)résultat d'exploitation 1,1 mrd CHF (854,7 mio)avoirs sous gestion 210 mrd CHF (203 mrd)créances hypothécaires +4,3% à 172,6 mrd CHFles solides résultats de 2017 ne devaient pas être dépassésle CEO Patrik Gisel ne prévoit pas de démissionnerNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Bank Safra Sarasin pourrait procéder à des acquisitionsimportantes (président)BloombergDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h02)- EUR/CHF: 1,1529- USD/CHF: 0,9356- Future Conf: +1 pb à 158,94% (jeudi: +23 pb à 158,95%)- taux au comptant: 0,074 (jeudi: 0,089%)- Les ventes de voitures neuves ont diminué de 2,3% en février- USA: le moral des ménages s'améliore en février (Université du Michigan)- Allemagne: immatriculations de voitures neuves en hausse de 7% en février- Espagne: le nombre de chômeurs stable en février à 3,47 millions- Japon: le chômage tombe à 2,4% en janvier, au plus bas depuis 1993- Canada: le PIB a gagné 1,7% au 4T (rythme annuel), moins qu'attenduDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Le secteur de la confiserie en croissance en 2017, grâce aux exportations- Le travail temporaire a augmenté en Suisse l'an dernier- Assurances sociales: vers un durcissement de la loi pour luttercontre les abus- Les loyers stagnent en février (indice Homegate)- Les prix des maisons individuelles reculent en février (indice Immoscout24)international:- Brexit: ni Londres ni Bruxelles n'auront exactement ce qu'ils veulent (May)- L'Arabie Saoudite va refinancer et prolonger un emprunt sur le marché- Carney (BoE) appelle à réguler les cryptomonnaies, avant le G20 Finance- Zone euro: la BCE veut des informations plus fiables sur les banques- Trump vante les guerres commerciales, les alliés des Etats-Unis indignés- GB: May veut un partenariat sans précédent avec l'UE pour l'après Brexit- Indignation après l'annonce de taxes américaines sur l'acier et l'aluminiumplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)plus tard:06.03:- Novartis (2,80 CHF)08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Intershop (22,00 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)27.04:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: JPMorgan détient une participation de 24,98%/7,644%- Mobilezone: Blackrock détient 3,32%- U-blox: Credit Suisse Group détient une participation de 6%- Dormakaba: BlackRock détient une participation supérieure de 3,47%- AMS: Blackrock abaisse sa participation à 2,99%- VAT Group: Norges Bank annonce une participation de 3,22%- Temenos: Norges Bank passe à 3,002%, Blackrock abaisse à 4,36%- Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,03%- Adecco: BlackRock monte à 5,01%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 02.03.2018 16h30)