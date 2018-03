Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +1,18% à 8731 points- SLI: +1,09% à 1428 points- SPI: +1,24% à 10'063 points- Dax: +0,61% à 11'986 points- FTSE-100: +0,06% à 7074 points- CAC 40: +0,14% à 5144 points- Dow Jones: -0,46% à 24'426 points- Nasdaq: -0,53% à 7220 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- LafargeHolcim (+2,9%)- Aryzta (+2,1%)- Logitech (+2,1%)- Roche (+2,1%)- Sika (+1,9%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- UBS (stable)- Kühne+Nagel (+0,1%)- Swiss Life (+0,2%)- CS (+0,3%)- Bâloise (+0,4%)Mouvements notables au SPI:- Tornos (+8,5%)- Emmi (+6,3%)- Mobilezone (+5,9%)- U-blox (+5,0%)- Meyer Burger (+4,9%)- Santhera (-23%)- New Venturetec (-12%)- Perrot Duval (-11%)- Basilea (-7,5%)- LumX (-6,4%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- LafargeHolcim met un terme au programme de rachat d'action, à 581 mio CHFSPI:- Sunrise s'assure l'accès à la fibre optique jusqu'en 2030- BNS 2017: bénéfice net définitif 54,4 (24,5) mrd CHFtaux négatifs sur avoirs en comptes de virement à 2,0 mrd CHFle membre suppléant de la direction Thomas Wiedmer démissionne- Santhera: résultat d'une étude pilote avec Idebenone pour PPMS- Calida 2017: chiffre d'affaires net 381 (371) mio CHFEbit 21,6 (18,3) mio CHFbénéfice net 16,9 (14,8) mio CHFdividende inchangé 0,80 CHF par action2018: table sur stabilité des ventes et rentabilitéJean-Paul Rigaudeau quitte le c. adm., Nathalie Gaveau nominée- Addex: des investisseurs promettent 40 mio CHF pour augmentation capital- Emmi 2017: EBIT 205,8 mio CHF (cons. AWP: 203,7 mio)bénéfice net 161,6 mio CHF (cons. AWP: 151,3 mio)dividende 10,00 CHF/action (cons. AWP: 6,40, 2016: 5,90)2018: marge bénéficiaire nette attendue entre 4,5%-5,0%table sur Ebit entre 205-215 mio CHFcroissance 1,5% à 3,0% réaliste dans environnement concurrentielmarge bénéficiaire nette moyen terme attendue entre 4,5%-5,0%CFO: le taux de rémunération des actionnaires sera relevé vers 25-30%CEO: recettes hors de Suisse amenées à franchir les 50% cette année- Perrot Duval 9 mois: chiffre d'affaires +9% 34,6 mio CHFperte 0,5 mio CHF2018: objectifs ramenés à bénéfice entre 0,5-0,8 mio CHF- Helvetia 2017: volumes d'affaires 8,64 (8,51) mrd CHFbénéfice net 402,9 mio CHF (cons. AWP: 414 mio)dividende 23 CHF/action (cons. AWP: 23,17, 2016: 21)résultat des activités 502,4 (492) mio CHFratio combiné 91,8% (cons. AWP: 91,9%)fonds propres 5,23 mrd CHF (cons. AWP: 5,11 mrd)CEO: la stratégie 20.20 sera poursuivieprocédure lancée contre P. Vincenz ne concerne pas l'assureur- Bossard se lance dans la finition avec impression 3DPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La Poste: des élus du National s'interrogent sur la situation de CarPostal- Cornèr Banque: bénéfice 2017 en légère progression, plus de 8 mrd CHF au bilan- Glencore: 1,5 mio USD de salaire pour le CEO en 2017, 242,4 mio de dividende- Repower et la commune de Poschiavo prolongent leur partenariat- EEK a augmenté son bénéfice en 2017- Tillotts Pharma s'offre de nouveaux bureaux à RheinfeldenNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Le Groupe Mutuel change de structure pour gagner en transparenceLe TempsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1555- USD/CHF: 0,9380- Future Conf: -7 pb à 158,66% (vendredi: -20 pb à 158,73%)- taux au comptant: 0,082% (vendredi: 0,074%)- BNS: total avoirs à vue en francs semaine au 02.03 à 576,0 mrd CHF- USA: l'activité dans les services à 59,5% en février (ISM)- Zone euro: très léger recul des ventes de détail en janvier (-0,1%)ralentissement confirmé de la croissance du secteur privéen février- France: la croissance du secteur privé ralentit en février (Markit)- La Grèce a renoué avec la croissance en 2017, +1,4% (1ère estimation)- GB: les ventes de voiture encore poussives en février (-2,8% sur un an)- La Chine maintient son objectif de croissance à "environ 6,5%" en 2018accélère la croissance de ses dépenses militaires en 2018léger tassement des services en février (Caixin)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- L'ats a un rôle important mais reste en mains privées (Leuthard)- Le téléphone reste un moyen de paiement marginal en Suisse (comparis.ch)- La Suisse veut un tribunal arbitral pour les différends avec l'UE- Identité numérique: naissance de SwissSign, la présidence à Thomas Flatt- Un système de gestion du trafic des drones bientôt opérationnelinternational:- Le "shadow banking" pesait 45'200 mrd USD fin 2016 (FSB)- Protectionnisme: l'UE avait anticipé les annonces de TrumpBerlin accuse les Etats-Unis de faire "fausse route"- France: nouvelle petite baisse des taux immobiliers en février- Pétrole: l'AIE veut plus d'investissements pour répondre à la demande- Toyota, grand bénéficiaire de la crise du diesel en Europe- Italie: l'extrême droite et les populistes revendiquent chacun le pouvoirle Mouvement 5 Etoiles et la Ligue grands gagnants des électionsplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Novartis (2,80 CHF)plus tard:08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)12.4:- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- la BC de Nidwald lève 100 mio CHF à 0,20%, échéance 2025ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dormakaba: BlackRock réduit sa participation à 3,04%- AMS: Blackrock augmente sa participation à 3,08%- Temenos: Norges réduit sa participation à 2,674%- Tecan: BlackRock augmente sa participation à 5,01%- Siegfried: Dimensional Holdings annonce 3,006%- Addex: New Enterprise Associates annonce 45,17%- Galenica Santé: Capital Group réduit sa participaiton à 2,89%sur BX Berne eXchange:- rasrp/buc(AWP / 05.03.2018 16h30)