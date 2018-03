Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,04% à 8769 points- SLI: -0,11% à 1437 points- SPI: -0,08% à 10'153 points- Dax: +0,44% à 12'167 points- FTSE-100: +0,35% à 7172 points- CAC 40: -0,17% à 5161 points- Dow Jones: -0,75% à 24'698 points- Nasdaq: -0,41% à 7342 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Sonova (+1,0%)- Novartis (+0,9%)- Geberit (+0,6%)- Sika (+0,6%)- SGS (+0,5%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Lonza (-1,8%)- Aryzta (-1,8%)- Logitech (-1,4%)- Kühne+Nagel (-1,4%)- Schindler (-0,9%)Mouvements notables au SPI:- Tornos (+5,5%)- Züblin (+2,7%)- Kuros (+2,2%)- Kardex (+2,1%)- ams (+1,8%)- Ypsomed (-8,3%)- Panalpina (-7,9%)- Bossard (-5,8%)- Forbo (-3,7%)- Valartis (-3,8%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- ABB Suisse annonce le départ de son patron Remo Lütolf à l'été- Novartis étend sa collaboration avec Science 37- Sika fonde une société nationale au HondurasSPI:- Ypsomed confirme ses prévisions pour l'année en courstable sur une rentabilité en hausse en 2018/19- Landis+Gyr: le directeur EMEA Oliver Iltisberger quitte la société- Orior place 592'499 nouvelles actions, recettes brutes 44,7 mio CHFles actions ont été placées à 75,50 CHF l'unité- Nebag a souscrit 100'000 nouvelles actions Orior- Panalpina 2017: bénéfice brut 1398 CHF (cons. AWP: 1443 mio)EBIT 103,3 mio CHF (cons. AWP: 105 mio)bénéfice net 57,5 mio CHF (cons. AWP: 72,7 mio)dividende 3,75 CHF/action (cons. AWP: 3,82; 2016 3,75 CHF)2018: confiant, les indices économiques pointent vers le haut- Autoneum 2017: Ebit 178,0 mio CHF (cons. AWP: 177,3 mio)bénéfice net 118,5 mio CHF (cons. AWP: 116,4 mio)dividende 6,50 CHF (cons. AWP: 6,52; 2016 6,50)2018: croissance organique env. 3% et marge env. 8% attendu- BCVs 2017: résultat opérationnel 112,6 (100,3) mio CHFbénéfice net 64,0 (57,5) mio CHFdividende 3,15 (3,00) CHF proposé2018: attend un résultat proche de celui de 2017taux de distribution maintenu entre 50% et 60% à l'avenir (président)- Dätwyler: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Bossard 2017: EBIT 97,0 mio CHF (cons. AWP: 100,4 mio)bénéfice net 80,2 mio CHF (cons. AWP: 83,3 mio)dividende 4,20 CHF (consensus AWP: 4,15; 2016 3,30 CHF)2018: vise un chiffre d'affaires de 840 à 850 mio CHFCFO: possibles hausses de prix avec inflation des matières premièresCEO: à l'affut d'une acquisition dans le domaine de l'impression 3DPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Gonet & Cie étoffe son conseil d'administration avec Jean-Luc Rochat- Allianz Suisse 2017: primes brutes en hausse de 0,7% à 3,66 mrd CHFbénéfice net 249 (262) mio CHFratio combiné non-vie 92,7% (2016: 91,2%)- Netplus se lance dans la téléphonie mobile- Suva: l'interdiction des détectives a pesé sur les perceptions indues en 2017- Hilti: les actionnaires votent la transformation des bons en actions- Physeon se dote d'un nouveau CEO avec Patrick KullmannNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats 2017PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1693- USD/CHF: 0,9422- Future Conf: +39 pb à 158,61% (mardi: -40 pb à 158,22%)- taux au comptant: +0,127% (mardi: 0,102%)- BNS: réserves de devises fin février 732,8 mrd CHF (janvier: 732,0 mrd)- Tessin: le commerce de détail se récupère lentement au 4e trimestre- Zone euro: la croissance en 2017 révisée à la baisse à 2,3% (Eurostat)- France: le déficit commercial se creuse à nouveau en janvierle marché automobile attendu en hausse de 2% en 2018- USA: les créations d'emplois dans le secteur privé bondissent à 235.000 enfévrier (ADP)la productivité stagne au T4, selon une seconde estimation révisée enhaussele déficit commercial se creuse en janvier, au plus haut depuis plus de 9ans- Australie: croissance de 2,4% en 2017, un peu moins qu'attendu- Canada: déficit commercial en baisse à 1,9 md CAD en janvierla banque centrale maintient son taux directeur à 1,25%DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Placements financiers: les Etats allègent encore la charge des banquiers- Moins de femmes et d'étrangers dans les directions d'entreprise- La reconnaissance des faillites étrangères sera facilitée- Amendes des banques: le Conseil des Etats refuse des déductions fiscales- La Suisse affiche une timide hausse des demandes de brevets en 2017international:- Commerce: l'UE menace de taxer beurre de cacahuète, jus d'orange et bourbon US- Espagne: Roman Escolano, VP de la BEI, nommé ministre de l'Economie- Le Brexit "conduira inévitablement à des frictions" commerciales (UE)- France: baisse des défaillances, toujours autant d'entreprises en difficultés- Une "guerre commerciale" serait "redoutable" pour la croissance mondiale (FMI)- Chine: la dette sous contrôle, assure le ministre des Finances- Brexit: Hammond défend un accord commercial pour les services financiers- USA: Gary Cohn, conseiller économique de Trump, claque la porte- Une gouverneure de la Fed évoque de possibles hausses de taux plus rapidesplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Bobst (2,60 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)12.4:- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- La Ville de Winterthour lève 120 mio CHF à 0,15%, échéance 2025ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS: BlackRock réduit sa participation à 2,97%- Züblin: ALSA PK annonce 3,04%- Tamedia: le groupe autour des familles Coninx/Ellermann détient 71,12%- Inficon: BlackRock réduit sa participation à 2,93%- Goldbach Group détient en propre 2,91% en positions de ventesur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 07.03.2018 16h30)