Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +0,26% à 8920 points- SLI: +0,26% à 1462 points- SPI: +0,29% à 10'334 points- Dax: -0,25% à 12'324 points- FTSE-100: +0,09% à 7210 points- CAC 40: +0,29% à 5269 points- Dow Jones: +0,60% à 24'044 points- Nasdaq Comp: +0,68% à 7478 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Aryzta (+2,4%)- Dufry (+1,5%)- Sonova (+1,4%)- Vifor (+1,4%)- Swatch (1,2%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Logitech (-0,9%)- UBS (-0,5%)- Sika (-0,3%)- Kühne+Nagel (-0,1%)- Novartis (stable)Mouvements notables au SPI:- Starrag (+9,8%)- Datacolor (+6,7%)- Evolva (+5,7%)- Airopack (+4,2%)- Nebag (+3,7%)- Myriad (-3,5%)- MCH (-3,0%)- Coltene (-2,7%)- GAM (-2,1%)- Hiag (-2,0%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich Insurance: 8,6 mio CHF pour le CEO Mario Greco en 2017- UBS: le bénéfice opérationnel 2017 est revu à la baisse de 141 mio CHFle bénéfice net de 2017 est abaissé de 112 mio CHF (litige)le CEO Sergio Ermotti a gagné env. 14,2 Mio (2016: 13,7 Mio)6,03 (6,07) mio CHF pour le président Axel Weber en 2017constitue de nouvelles provisions pour litiges de 141 mio CHFenvisage d'abandonner le franc et de passer sa comptabilité en dollarSPI:- BKW reprend l'allemand TSS, actif dans la radioprotection- Landis+Gyr boucle le refinancement d'un prêt-relais- Mobilezone: prix de souscription 9,50 CHF/action pour augmentation de capital15 droits de souscription pour 4 actions détenues- Zug Estates 2017: produit d'exploitation sans reval. 62,9 Mio CHF (61,2 Mio)bénéfice net de 34,4 mio CHF (2016: 48,4 Mio)dividende 25,50 CHF/action B (2016: 23,00 CHF)2018: prévoit un bénéfice net supérieur à 2017prévoit de transformer ses actions A en actions B- Schweiter 2017: chiffre d'affaires de 980,2 mio CHF (cons. AWP: 1000 mio)Ebit 87,3 mio CHF (cons. AWP: 81,5 mio)bénéfice net 77,0 mio CHF (70,6 mio)dividende 40 CHF + 5 CHF/Action (cons. AWP: 42,33; 40,00)CEO: croissance par acquisitions dans les 4 divisions- SFS 2017: Ebita 235,8 mio CHF (cons. AWP: 233,5 mio CHF)dividende 1,90 CHF par action (cons. AWP: 1,82; 2016: 1,75 CHF)bénéfice net 159,1 mio CHF (cons. AWP: 130,0 mio CHF)2018: croissance attendue de 5-7%, marge Ebita supérieure à 14,3%CEO: croissance organique en priorité, avant les acquisitionsPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Le Club Med quitte Villars (VD) et son palace- Cyberlink a augmenté ses ventes de 15% après le repositionnement- Helvetas a enregistré 27,8 millions de francs de dons en 2017- Skyguide: Nicole Leyre nommée directrice financière- Raiffeisen président: le conseil fait pleinement confiance au CEO Gisel- Ex-prés. de Raiffeisen Rüegg-Stürm assume sa responsabilité avec son départ- Polyphor obtient l'aval de la FDA pour une étude pivot sur le balixafortideNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- Mobilezone: as. g. extra. Lugano Airport envisage de reprendre la ligne pour Genève à son propre compteCorriere del TicinoDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1699- USD/CHF: 0,9501- Future Conf: -8 pb à 158,19% (jeudi: -21 pb à 158,45%)- taux au comptant: 0,118% (jeudi: 0,130%)- USA: les créations d'emplois bondissent à 313.000 en février, tauxde chômage inchangé à 4,1%- Autriche: le déficit commercial se creuse à 5,7 milliards EUR en 2017- Espagne: la production industrielle progresse de 1,2% en janvier (provisoire)- France: la production industrielle se replie nettement en janvier (-2%)le déficit budgétaire en hausse à fin janvier, à 10,8 mrd EUR- Allemagne: la production industrielle encore en repli en janvier (-0,1%)l'excédent commercial stagne à 21,3 mds EUR en janvier (CVS)- GB: la production industrielle reprend en janvier avec l'oléoduc Forties- Japon: rebond surprise de la consommation des ménages en janvierLa Banque du Japon reconduit sa politique monétaire- Canada: baisse du taux de chômage à 5,8% en février- Chine: l'inflation double en février, à 2,9%, au plus haut depuis 2013DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Péréquation financière: le CF propose d'alléger la charge des cantons "riches"- Le marché suisse de la musique confirme sa reprise- Economiesuisse: effet global limité des taxes douanières américaines- Le Conseil fédéral prêt à légiférer en faveur des surendettés- Coup de pouce fiscal pour encourager des bâtiments plus économes- Participation de la Suisse au programme européen ECSEL- Arrivée probable de banques chinoises en Romandie ces prochains mois- La GGBa intensifie son offensive en Chine après une "très bonne" année 2017international:- Cryptomonnaies: en Chine, la banque centrale voit un avenir sansargent liquide- Taxes américaines: "le dialogue" reste "la première option" pour l'UE- Chine: la banque centrale appelle à "plus d'audace" dans l'ouvertureéconomique- Trump à l'offensive sur l'acier, soulève les craintes d'un "grave" impact- Donald Trump accepte une rencontre historique avec Kim Jong Unplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (fin T1 ou T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC des Grisons (40,00 CHF)plus tard:15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)11.4:- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Adecco: Invesco passe sous un seuil, à 2,99%- Molecular Partners: UBS Fund Management dispose de 3,003%- Meyer Burger: BlackRock abaisse sa participation 2,72%- Pargesa: Parjointco NV dispose toujours de 75,45%- Santhera: Goldman Sachs dispose de 6,997%- Sunrise: Norges Bank rabote son engagement à 2,94%- UBS: la participation propre s'affaisse sous le seuil des 3%- Dormakaba: BlackRock étend sa participation à 3,04%sur BX Berne eXchange:- ras