Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,33% à 8971 points- SLI: -0,41% à 1465 points- SPI: -0,24% à 10'366 points- Dax: -0,58% à 12'346 points- FTSE-100: -0,46% à 7181 points- CAC 40: -0,04% à 5274 points- Dow Jones: +0,40% à 25'279 points- Nasdaq Comp: +0,19% à 7603 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Dufry (+0,8%)- Vifor (+0,2%)- Richemont (+0,1%)- Kühne+Nagel (+0,1%)- Geberit (+0,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-2,4%)- Lonza (-1,9%)- UBS (-1,3%)- Lafarge (-1,2)- Sonova (-1,2%)Mouvements notables au SPI:- Arundel (-5,0%)- Rieter (-4,7%)- Von Roll (-4,4%)- Huber+Suhner (-4,0%)- Gurit (-4,0%)- VAT (+4,8%)- Tamedia (+4,4%)- Adval (+3,9%)- Inficon (+3,3%)- Feintool (+3,0%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swisscom: une cinquantaine de collaborateurs de Billag transférés à Callpoint- Nestlé: la CFDT refuse de signer le plan social des 550 salariés de Galderma- Richemont en discussion avec Piquadro pour vendre la marque Lancel- Geberit 2017: Ebitda ajusté 820,7 mio CHF (cons. AWP: 813,2 mio)bénéfice net 527,4 mio CHF (cons. AWP: 520,5 mio)dividende 10,40 CHF (cons. AWP: 10,63; 2016 10,00 CHF)2018: l'industrie de la construction se présente généralement bienS1 2018: prix des matières premières attendus en hausseCEO: l'intégration de Sanitec est terminée - synergies de 45 mio EUREbit 2018 sera amputé de 36 mio CHF en raison de Sanitecbénéfice net soutenu par la réforme fiscale USles coûts de personnel en Allemagne et en Pologne sont un défitable sur une croissance du segment céramique en 2018- Adecco boucle son programme de rachat d'actions de 300 mio EURSPI:- Shape Capital verse les recettes de la liquidation aux actionnaires- Peach Property nomine Kurt Hardt pour le conseil d'administration- Gurit 2017: bénéfice exploitation 35,9 mio CHF (cons. AWP: 39,0 mio)bénéfice net 24,9 mio CHF (cons. AWP: 27,1 mio)dividende 20 CHF/action (cons. AWP: 21,60; 2016 20 CHF)2018: marge exploitation à la limite supérieure de la fourchette 8-10%croissance des ventes avec un taux à un chiffre bas- Inficon 2017: bénéfice net 59,5 mio USD (40,3 mio)dividende 20,00 CHF par action (16,00 CHF)2018: objectif chiffre d'affaires 400 mio USD, marge Ebit 19%CEO: bénéfice net soutenu par la réforme fiscale US- Cosmo et Fujifilm élargissent leur collaboration pour Eleview- Von Roll 2017: chiffre d'affaires net 332,3 (319,2) mio CHFEbit 4,5 mio CHF (-17,3 mio)perte nette 4,8 mio CHF (-30,3 mio)- Galenica 2017: Ebit 148,2 mio CHF (cons. AWP: 144,6 mio)bénéfice net 118,9 mio CHF (cons. AWP: 110,0 mio)dividende 1,65 CHF/action (cons. AWP: 1,58 CHF)2018: croissance du CA 2-3, Ebit attendu stable2019: dividende au moins du niveau de 2018CEO: ambitions de croissance supérieure à celle du marché confirmées- Huber+Suhner 2017: Ebit 58,1 mio CHF (cons. AWP: 57,1 mio)bénéfice net 42,1 mio CHF (cons. AWP: 42,3 mio)dividende 1,10 (1,25) CHF (cons. AWP: 1,15 CHF)2018: confirme l'objectif de marge EBIT de 8-10%- BFW 2017: dividende 1,40 CHF par nominative A (1,35 CHF)2018: optimisation du portefeuille via acquisitionsCEO: le taux de vacance devrait tendre à augmenter encore légèrementvisons une hausse constante du dividende- Tamedia 2017: chiffre d'affaires 974,2 (1004,8) mio CHFEbit 180,7 (113,5) mio CHF, marge 18,6% (11,3%)bénéfice net 170,2 (122,3) mio CHFdividende 4,50 CHF (4,50 CHF) par actionles fondateurs vendent 2% des actions, flottant 30%le CEO envisage une collaboration avec Admeira- Rieter 2017: Ebit 51,8 mio CHF (cons. AWP: 50,5 mio CHF)bénéfice net 13,3 mio CHF (cons. AWP: 10,9 mio)dividende 5,00 CHF/action (cons. AWP: 4,75; 2016 5,00 CHF)2018: attend un chiffre d'affaires et une profitabilité stablesEbit et bénéfice net stables au 1er semestrePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- EWZ acquiert un nouveau parc éolien en France- CarPostal: deux juges dirigeront l'enquête de fedpol- Raccordement ferroviaire de l'EuroAirport: mobilisation alsacienneNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1691- USD/CHF: 0,9449- Future Conf: -36 pb à 158,02% (lundi: +23 pb à 158,37%)- taux au comptant: 0,119% (lundi: 0,119%)- AFF/BNS: la Confédération rouvre les 0,50%/2030 et 0,50%/2058- USA: l'inflation mensuelle à +0,2% seulement en février (CPI)- France: l'Insee confirme une accélération de l'emploi privé en 2017- Espagne: inflation à 1,2% en février (définitif)- Le Royaume-Uni relève à 1,5% sa prévision de croissance 2018- L'OCDE relève ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Corruption: la Suisse doit rendre à la Malaisie 104 millions détournés- Les multimillionnaires en forte hausse en Suisse en 2017- Le National doute du projet de loi sur la sécurité de l'information- Emploi: la région lémanique échappe au regain d'optimisme ambiantinternational:- USA: Larry Kudlow, un économiste de la TV en lice pour remplacer Gary Cohn- USA: Trump écarte le chef de la diplomatie, remplacé par le patron de la CIA- Paradis fiscaux: l'Union européenne modifie sa liste noire- Fusions-acquisitions en repli dans l'industrie pharmaceutique en 2017- Brexit: Juncker appelle à passer "des discours" à des accords concrets- Acier: la Chine évoque un "problème mondial" qu'elle ne peut résoudre "seule"- La Chine muscle sa supervision financière pour contrer le péril de la detteplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (fin T1 ou T2 2018)Swissport (courant 2018)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)11.4:- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)17.4:- Valora (12,50 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- LLB (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dormakaba: BlackRock annonce ramène sa participation à 2,87%- Sunrise: Norges Bank monte à 3,35%- Komax: Max Koch détient 4,962%- Goldbach Group détient en propre 2,73% en positions de vente- Galenica: Norges Bank annonce une participation de 3,01%- U-blox: Credit Suisse Group annonce une participation de 7,13%- Arbonia: Vontobel Fonds Services baisse sa participation à 2,9358%- Adecco: Invesco annonce une participation de 3%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/lk(AWP / 13.03.2018 16h30)