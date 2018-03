Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +0,25% à 8902 points- SLI: +0,25% à 1464 points- SPI: +0,13% à 10'368 points- Dax: +0,73% à 12'435 points- FTSE-100: +0,47% à 7173 points- CAC 40: +0,49% à 5293 points- Dow Jones: +0,31% à 25'951 points- Nasdaq Comp: +0,28% à 7502 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Vifor (+1,1%)- Lonza (+1,1%)- CS (+1,0%)- Partners Group (+0,9%)- UBS (+0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Geberit (-1,7%)- Clariant (-0,7%)- Givaudan (-0,5%)- Logitech (-0,5%)- Roche (-0,4%)Mouvements notables au SPI:- U-blox (-7,8%)- Perrot Duval (-5,3%)- Santhera (-5,6%)- Molecular Partners (-3,6%)- VAT (-3,2%)- The Native (+3,8%)- Edisun (+3,8%)- Lem (+3,2%)- Walliser KB (+2,9%)- Mikron (+2,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Life et Mapfre investissent ensemble sur le marché immobilier français- Roche: Chugai entreprend de faire homologuer un test pour tumeurs au JaponSPI:- LumX va émettre de nouvelles actions pour un actionnaire de référence- Sunrise se cherche un responsable RH après le départ de Karin Schmidt- Von Roll cède ses activités d'eau potable dans les communes- Bachem 2017: chiffre d'affaires 261,6 (236,5) mio CHFEbit 50,6 (45,1) mio CHFbénéfice net 41,8 (41,2) mio CHFdividende 2,75 (2,50) CHF par actioncroissance de 6-8% en monnaies locales attendue à moyen terme- CFT 2017: résultat opérationnel 63,1 (60,5) mio CHFbénéfice net après minoritaires 46,4 (50,4) mio CHFdividende 5,00 (4,50) CHF par action2018: croissance des recettes de plus de 10% en janvier et févrierattentif à des opportunités de croissances externe et organiquePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La Mobilière prend une participation dans la start-up Spoud- Kendris renforce sa direction avec trois associés- Infinigate Suisse nomme André Koitzsch nouveau directeur général- Regiobank Männedorf: bénéfice net en petite hausse l'an dernier- Raiffeisen dénonce un emprunt additional-Tier-1 et entend en émettre un autre- Hilti 2017: bénéfice net +10% à 530 (481) mio CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- SIG Combibloc pourrait revenir en Bourse cet automne, valeur 4,5 mrd EURReuters- Favarger entend multiplier par plus de trois sa part de marché en SuisseL'AgefiDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1694- USD/CHF: 0,9528- Future Conf: +3 pb à 158,41% (jeudi: +9 pb à 158,38%)- taux au comptant: 0,111% (jeudi: 0,132%)- USA: les mises en chantier de logements chutent fortement en février (-7%)hausse de 1,1% de la production industrielle en févrierle moral des ménages en nette amélioration en mars à 102 points(Uni Michigan)- Zone euro: l'inflation revue à la baisse en février à 1,1%- France: les défaillances d'entreprises ont baissé de 5,8% en 2017- Italie: prix à la consommation en hausse de 0,5% en février sur un an- Autriche: l'inflation stable en février à 1,8% sur un anprévisions de croissance de nouveau révisées en hausse (Wifo)- Japon: baisse de la production industrielle en janvier révisée à 6,8%DIVERSaujourd'hui:Suisse:- échéance Eurex- L'essor des véhicules électriques entravé par le manque d'infrastructures- Fiscalité des entreprises: le Valais dévoile sa stratégie projet fiscal 17- Les casinos tessinois renouvellent leur CCT- Le montant des dommages dus aux intempéries avoisine 170 mio CHF en 2017international:- Les Etats-Unis fermement opposés à une taxation supplémentairedes Gafa (Trésor)- USA: Donald Trump va limoger son conseiller à la sécurité nationale- Banque du Japon: le gouverneur Kuroda reconduit pour cinq ansplus tard:- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Asmallworld (prévue le 20 mars)Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (prévue le 27 mars)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)17.4:- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Zug Estates: le regroupement Wemaco/Buhofer/Holmia détient 87,8%- Castle Private Equity: LGT Foundation réduit à 3,93%, CPE monte à 30,718%- VAT Group: Norges Bank ramène son exposition à 2,8%- Kühne+Nagel: Harris Associates franchit un seuil, à 3,01%- Richemont: BlackRock passe sous un seuil, à 2,96%- Cembra Money Bank: BlackRock détient une participation de 3,3%- Basilea: Credit Suisse dispose de 8,18%/1,78%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 16.03.2018 16h29)