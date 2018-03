Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h47)- SMI: -1,68% à 8636 points- SLI: -1,88% à 1420 points- SPI: -1,68% à 10'076 points- Dax: -2,12% à 12'048 points- FTSE-100: -1,46% à 6936 points- CAC 40: -2,12% à 5129 points- Dow Jones: -1,39% à 24'339 points- Nasdaq: -1,26% à 7252 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Vifor Pharma (+0,1%)- Givaudan (-0,5%)- Kühne+Nagel (-0,6%)- Dufry (-0,9%)- SGS (-1,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Julius Bär (-4,1%)- UBS (-3,4%)- CS (-3,4%)- Schindler (-3,1%, Ex-Divid.)- Lonza (-3,0%)Mouvements notables au SPI:- Meyer Burger (-26%)- Bellevue (-8,1%, Ex-Divid.)- Leclanché (-8,0%)- Myriad (-6,1%)- Santhera (-4,8%)- BC Jura (+2,5%)- Starrag (+2,5%)- Mobilezone (+2,1%)- Valartis (+1,9%)- Glarner KB (+1,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- CS: revenus dans Global Markets au T1 jusqu'à présent stables sur un anCEO: le 1er trimestre sera profitable- UBS CEO: table toujours sur croissance à deux chiffres en Asie- Lonza: le patron a perçu 4,78 mio CHF en 2017- Roche: la Chine accepte d'examiner une demande de Chugai pour l'eldecalcitolSPI:- Lonza conclut un accord de licence avec Tillotts Pharma- La BNS a acquis pour 48,2 mrd CHF de devises étrangères en 2017271 mrd CHF d'avoirs liés aux taux négatifs à fin 2017- HLEE restructure ses participations et simplifie la structure du groupe- Implenia: l'assureur maladie SWICA va investir dans un projet à Winterthour- DKSH signe un contrat de distribution exclusif avec Johnson Matthey au Japon- Medartis IPO: prix d'émission 48 CHF/action (fourchette 44-54 CHF)le prix implique une capitalisation de marché de 563 mio CHF- Sensirion IPO: prix d'émission 36,00 CHF par action (fourchette 28-36 CHF)volume de placement 276 mio CHF, capitalisation 504 mio CHF- BFW Liegenschaften pressent Christian Wunderlin au conseil d'administration- Airopack 2017: ventes nettes +90% à 21,5 mio EURrésultat net -40,1 (-42,3) mio EUR2018: vise des ventes annuelles de 100 mio de dispenseurs- Metall Zug 2017: chiffre d'affaires 952,2 (960,6) mio CHFEBIT 53,0 mio CHF (cons. AWP: 75,4 mio)bénéfice net 67,7 mio CHF (cons. AWP: 76,1 mio)dividende inchangé de 7,00 CHF par nominative A2018: résultat opérationnel ajusté attendu en nette hausse- Meyer Burger 2017: Ebitda 12,4 mio CHF (cons. AWP: 11,1 mio)perte nette 79,3 mio CHF (cons. AWP: -72,7 mio)2018: table sur recettes de 450-500 mio CHFvise marge Ebitda d'environ 10%entrées de commandes janvier-février modérées, 36,2 mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Ruag, informé par un lanceur d'alertes, dénonce un de ses collaborateurs- SSR: Ruedi Matter quitte la SRF à fin 2018- Quickline voit ses ventes progresser en 2017 et cède sa division Enterprise- Jérôme Biard veut "retrouver les racines" de Corum- CFF: Véronoique Gigon préssentie pour le conseil d'administration- Mobility: bénéfice en baisse en 2017 en raison d'investissements- Lombard Odier 2017: actifs totaux clientèle 274 (233) mrd CHFbénéfice net 146 (124,5) mio CHF- Zip.ch a levé plus de 1,25 mio CHF afin d'accélérer sa croissanceBASELWORLD- Baselworld: Doris Leuthard ouvre officiellement l'édition 2018NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- Baselworld (jus. 27.03)PRESSE DU JOUR- Omega (Swatch) a gagné des parts de marché et veut augmenter sa productionL'Agefi- Kaspersky Lab projette d'ouvrir un centre de données en SuisseReutersDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h47)- EUR/CHF: 1,1674- USD/CHF: 0,9490- Future Conf: +47 pb à 158,91% (mercredi: +7 pb à 158,44%)- taux au comptant: 0,096% (mercredi: 0,113%)- Forte hausse des offres d'emplois en mars, banquiers d'affaires recherchés(Swiss Job Index)- USA: l'indice composite du Conference Board a continué d'augmenter en févrierles inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent plus que prévu- Zone euro: la croissance du secteur privé ralentit encore en mars (Markit)- Allemagne: le moral des entrepreneurs recule en mars, à 114,7 points (Ifo)- France: le climat des affaires en légère baisse en mars (Insee)la croissance du secteur privé a de nouveau ralenti en mars (Markit)- GB: les ventes au détail progressent de 0,8% en février sur un moisla Banque d'Angleterre maintient son taux d'intérêt à 0,5%- Chine: la banque centrale relève un taux d'intérêt à court terme après la Fed- Brésil: le taux directeur de la banque centrale à un plus bashistorique (6,5%)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Tourisme: Booking.com continue de gagner des parts de marché en Suisse- Neuchâtel: réforme de l'imposition des entreprises et des personnes physiques- Coûts des médicaments: 190 mio CHF économisés après examen périodique des prix- L'hôtellerie 5 étoiles en Suisse a connu une année 2017 faste- Budget 2018: le Conseil fédéral demande une rallonge de 39,8 millionsinternational:- La BCE veut passer la rémunération des banquiers à la loupe- L'UE et d'autres pays exemptés pour le moment des tarifs américains- USA: Trump va dévoiler des sanctions contre la Chine, prête à riposter- USA: compromis budgétaire au Congrès pour éviter un "shutdown"plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (prévue le 27 mars)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)plus tard:26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Kiwibank lève 150 mio CHF à 0,250%, échéance 2023ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: LB (Swiss) réduit sa participation à 2,94%- Tecan: Wellington baisse sa participation à 2,93%- Siegfried: Norges Bank réduit sa participation à 2,93%- Geberit: BlackRock monte à 5,07%- Dufry: JPMorgan annonce 25,005%/7,625%- Adecco: BlackRock monte à 5,03%sur BX Berne eXchange:- rasrp/jh/ol(AWP / 22.03.2018 16h30)