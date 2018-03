Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h45)- SMI: -0,56% à 8590 points- SLI: -0,58% à 1412 points- SPI: -0,57% à 10'026 points- Dax: -1,33% à 11'939 points- FTSE-100: -0,14% à 6943 points- CAC 40: -1,20% à 5105 points- Dow Jones: +0,38% à 24'048 points- Nasdaq: +0,04% à 7169 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Givaudan (+0,4%)- Clariant (+0,4%)- Swisscom (+0,3%)- Vifor Pharma (+0,2%)- Roche (+0,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-1,9%)- Dufry (-1,8%)- Partners Group (-1,3%)- Logitech (-1,3%)- Novartis (-1,3%)Mouvements notables au SPI:- Interroll (-11%)- Meyer Burger (-5,4%)- Ci Com (-4,6%)- Hochdorf (-4,3%)- Lem (-3,9%)- Perrot Duval (+7,8%)- Leonteq (+7,8%)- Bachem (+5,3%)- Air Tech (+3,3%)- Conzzeta (+3,2%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Credit Suisse: provisions pour litiges en nette baisse fin 2017rémunération direction cumulée de 69,9 (73,1) mio CHF en 2017le CEO Tidjane Thiam a perçu 9,7 (10,2) mio CHF en 2017changements en vue au conseil d'administration- Roche: Chugai obtient l'homologation de l'Hemlibra au Japon- Novartis revendique une efficacité du siponimod contre la sclérose en plaquesSandoz décroche un préavis positif de l'EMA pour ZesslySPI:- Medartis effectue des premiers pas prometteurs à la Bourse suisse- Adval Tech 2017: prestation totale 207,9 mio CHF - Ebit 10,7 miobénéfice net 8,7 mio CHF (39,7 mio)- Lem: Wemaco franchit le seuil des 50% du capital- Airopack veut renouveler son conseil d'administration- Interroll 2017: Ebitda 66,3 mio CHF (cons. AWP: 68,3 mio)bénéfice net 39,1 mio CHF (cons. AWP: 37,7 mio)dividende 16,50 (16,00) CHF (cons. AWP: 17,30 CHF)2018: carnet de commandes rempli de manière satisfaisanteCEO: recettes et entrées des commandes attendues en nette haussePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- BG Ingénieurs Conseils: hausse du bénéfice et nouveau patron- Bühler inaugure un nouveau laboratoire en Chine- Banque cantonale de Schaffhouse; bénéfice en hausse de 7,8% en 2017- Polyphor expose le potentiel d'un anticancéreux expérimental- Ruag a essuyé une chute de rentabilité en 2017, malgré des ventes en haussedément avoir exporté du matériel militaire sensible vers la Russie- Assurance immobilière Berne: solides résultats annuels, malgré les dommages- Rapid voit ses ventes et son bénéfice augmenter- Hero: bénéfice net divisé par plus de trois en 2017- Swissgrid baissera les tarifs du réseau électrique en 2019Baselworld:- Jean-Claude Biver (LVMH) se montre confiant pour 2018- Longines (Swatch) entame l'année sur les chapeaux de roues- ventes stables pour Raymond Weil en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h45)- EUR/CHF: 1,1696- USD/CHF: 0,9474- Future Conf: -23 pb à 158,81% (jeudi: +60 pb à 159,04%)- taux au comptant: 0,074% (jeudi: 0,096%)- USA: les commandes de biens durables rebondissent à +3,1% en févrierles ventes de maisons neuves en baisse à 618.000 en février (-0,6%)- Japon: l'inflation s'accélère légèrement en février, à 1%- Canada: hausse de l'inflation à 2,2% sur un an en février- Russie: la banque centrale abaisse son taux directeur à 7,25%DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Banques: les nouvelles règles pourraient aussi valoir pour d'autres sociétés- Légère baisse des rendements de l'immobilier suisse- Johann Schneider-Ammann achève une visite au Nigeria- Horlogerie: la Comco va se prononcer prochainement sur les pièces de rechangeinternational:- USA: Trump menace de mettre son veto à la loi de finances adoptéepar le Congrès- Propriété intellectuelle: Washington lance une procédure contrela Chine à l'OMC- Les Européens adoptent leur position sur la relation post-Brexit avec Londres- L'offensive commerciale de Trump met à l'épreuve son "amitié" avec Xi- USA: taxes sur les métaux suspendues pour plusieurs partenaires- Guerre commerciale: Pékin et Washington échangent les premières salvesplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (prévue le 27 mars)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 - Asmallworld: Patrick Liotard-Vogt détient 61,5%
- Interroll dégage un bénéfice record en 2017, dividende relevé
- LumX: FundPartner Solutions monte à 5,98%, Quaero Capital à 15,58%
- UBS: BlackRock ramène ses positions d'achat à 4,95%
- Partners Group: Morgan Stanley dispose de 15,95% en positions d'achat
- Siegfried: Tweedy Browne passe sous le seuil de 3%
- Geberit: BlackRock réduit son engagement à 4,9%
- Dufry: JPMorgan détient respectivement 24,991% et 7,578%
- Cembra Money Bank: BlackRock dispose de 3,29%
- Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,99%