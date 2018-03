Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +1,51% à 8637 points- SLI: +1,43% à 1420 points- SPI: +1,39% à 10'082 points- Dax: +1,65% à 11'982 points- FTSE-100: +1,81% à 7013 points- CAC 40: +1,07% à 5120 points- Dow Jones: +0,24% à 24'261 points- Nasdaq Comp:+0,29% à 7241 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- ABB (+2,2%)- Novartis (+2,2%)- Zurich (+2,1%)- Schindler (+1,9%)- UBS (+1,5%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Givaudan (+0,4%)- Richemont (+0,5%)- Partners Group (+0,6%)- Logitech (+0,7%)- Dufry (+0,8%)Mouvements notables au SPI:- Medartis (+5,9%)- Tornos (+6,4%)- SNB (+6,0%)- CI Com (+4,9%)- Bachem (+3,2%)- Meyer Burger (-7,4%)- Alpiq (-4,9%)- Cicor (-2,9%)- Orell Füssli (-2,6%)- Titlisbahnen (-2,3%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Nouveau patron pour Nestlé Waters Suisse- ABB décroche un contrat de 30 mio USD pour moderniser des réseaux australiens- Novartis vend coentreprise Consumer Health pour 13 mrd USD à GSKfinalisation de la transaction prévue au 2e trimestre- Bâloise 2017: volume d'affaires +3,9% à 9,26 mrd CHFbénéfice 548 mio CHF (cons. AWP: 552 mio)ratio combiné (net) de 92,3% (cons. AWP: 91,7%)fonds propres 6,41 mrd CHF (cons. AWP: 6,23 mrddividende 5,60 CHF/action (cons. AWP: 5,44 CHF, 2016: 5,20 CHF)confirme les objectifs 2021, reflux de liquidités 2 mrd CHFCFO: le ratio combiné devrait encore se situer entre 90 et 95%CEO: la restructuration en Allemagne progresse- Baloise Bank SoBa voit son résultat stagner en 2017- Vifor Pharma: accord de licence avec Zeria pour VeltassaSPI:- Newron: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions- Tamedia lance une nouvelle offre publicitaire sur les réseaux sociaux- Sensirion: option de suralllocation entièrement exercée- Ypsomed se renforce en Amérique du Nord avec une filiale au Canada- SHL 2017: chiffre d'affaires 37 (36,6) mio USDEbit 4,1 (-4,8) mio USDbénéfice net 2,4 (perte 11,1) mio USDCFO: revenus et rentabilité des activités poursuivies stables en 2018- Comet propose de reconduire son conseil d'administration- Warteck Invest 2017: revenus locatifs 28,0 (26,7) mio CHFbénéfice net 16,4 (15,1) mio CHFdividende 70 CHF (68 CHF) par actionprudemment optimiste pour le moyen termeCEO: taux de vacance devrait pouvoir être maintenu vers 4%PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Ruag conteste le Contrôle des finances, selon un rapport- TAF: PostFinance perd son recours contre la recapitalisation- Swissport 2017: chiffre d'affaires +6,4% à 3,1 mrd CHF- ISS Suisse nomme Marc Engelhard à la tête des grands comptes nationaux- Les SIG ont amélioré leur performance en 2017, malgré les investissements- Rivella voit ses ventes se contracter, en dépit d'une hausse à l'étranger- DC Bank a amélioré son bénéfice en 2017- Migros 2017: bénéfice -24,2% à 503 (663) mio CHFne prévoit pas de désinvestissement cette année (Zumbrunnen)- Mirabaud 2017: bénéfice net consolidé 40,5 (31,6) mio CHFavoirs administrés 33,3 (33,1) mrd CHF- Loeb de retour en zone bénéficiaire en 2017, ventes en baisse- Polyphor a recruté ses premiers patients pour une étude de phase IIIBASELWORLD- Baselworld: le nombre de visiteurs stables à Baselworld en 2018NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 SPS: as. g., Olten16:00 Walter Meier: as. g., Zurich17:00 Mobimo: as. g., Lucerne- Bank Linth: as. g., Rapperswil-JonaPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1756- USD/CHF: 0,9483- Future Conf: +16 pb à 159,10% (lundi: -7 pb à 158,92%)- taux au comptant: 0,093% (lundi: 0,093%)- BNS résultat CCCT: 3.8272 rendement annuel -0,920%, 197,00 mio CHF attribués- Zone euro: décélération des crédits au secteur privé en février, à +3,0% (BCE)- Italie: confiance des consommateurs en hausse en mars, baisse pour lesentreprises- Espagne: l'inflation accélère légèrement en mars à 1,3% (provisoire)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Les premières déclarations de douane par smartphone sont possibles dès Pâques- Dépenses publiques: 40% vont à la protection sociale- Doris Leuthard en visite au Vietnam et en Thaïlande la semaine prochaine- Corruption transnationale: la Suisse s'améliore mais peut faire mieux- Finma: la procédure concernant Raiffeisen touche bientôt au but (Branson)- L'AVS continue de dépenser plus qu'elle n'engrange- La Finma voit dans les cyberattaques le principal risque pour les banques- Le salage des routes nationales coûte trop cher à la Confédération- L'OFEV gaspille de l'argent en multipliant les indicateursinternational:- La zone euro versera mercredi 5,7 mrd EUR d'aide à la Grèce- Chine: le yuan se hisse au plus haut depuis la dévaluation de 2015plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairedu 27 mars au 11 avril)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)plus tard:29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)5.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Amag Leasing lève un ABS de 275 mio CHF, échéance 2028ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Geberit: BlackRock augmente sa participation à 5,02%- Cembra Money Bank: BlackRock annonce une participation de 3,32%- Sensirion: un groupe de lock-up annonce une participation de 26,7%- Coltene: Credit Suisse Funds réduit sa participation à 4,97%- Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,98%- Siegfried: Norges Bank relève son engagement à 3,08%- Aryzta: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 3%- Temenos: Norges augmente sa participation à 3,084%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 27.03.2018 16h30)