Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h58)- SMI: +0,71% à 8699 points- SLI: +0,52% à 1427 points- SPI: +0,46% à 10'135 points- Dax: -0,29% à 11'936 points- FTSE-100: +0,02% à 7002 points- CAC 40: -0,03% à 5114 points- Dow Jones: +0,38% à 23'949 points- Nasdaq: -0,17% à 6997 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Novartis (+1,6%)- Clariant (1,5%)- Swatch (+1,3%)- Nestlé (+1,3%)- Givaudan (-1,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-2,2%)- Richemont (-1,1%)- Logitech (-1,0%)- Dufry (-0,9%)- CS (-0,8%)Mouvements notables au SPI:- SNB (+9,8%)- Myriad (+6,3%)- CI Com (+4,2%)- BKW (+3,9%)- Villars (+3,5%)- Meyer Burger (-8,0%)- Addex (-4,6%)- New Venturetec (-4,3%)- U-Blox (-3,9%)- Lem (-2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Givaudan: le directeur Science & Technology Chris Thoen quitte l'entreprise- Novartis assure avoir obtenu des résultats probants avec le brolucizumab- Roche reconnaît le décès de patients sous HemlibraSPI:- Plazza 2017: revenus des immeubles 15,7 (14,8) mio CHFbénéfice net avant revalorisation 8,8 (7,7) mio CHFdividende 4 (3) CHF/nominative A et 0,8 (0,6) CHF/nom. B2018: les revenus des immeubles doivent s'étoffer d'un quart- Cembra Money Bank conclut un partenariat avec Lendico, filial de Postfinance- Vaudoise 2017: primes brutes stables à 1,08 mrd CHFbénéfice net 120,7 (124,8) mio CHFratio combiné 93,9% (93,4%)dividende inchangé 12 CHF par nominative B2018: les perspectives sont "réjouissantes"CEO: +2,9% de volume de primes dommages depuis le début 2018- Lem nomme Eric Chaussin chef des segments industriels- Bucher Emhart Glass reprend l'entier de la coentreprise en ChinePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Un nouveau patron pour le fabricant de remontées mécaniques Garaventa- WindowMaster prévoit d'étoffer ses effectifs en Suisse- Visana: hausse annuelle du bénéfice net et du nombre d'assurés- Ameropa revendique une rentabilité en hausse, malgré un tassement des revenus- Abionic lève 20 mio CHF pour mener une étude clinique sur le sepsis- La boulangerie-pâtisserie Ritz sise à Laupen rend son tablierNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 Coltene: as. g., Altstätten/SG16:00 Intershop: as. g., Zurich16:30 Autoneum: as. g., Winterthour17:00 Bobst: as. g., Mex- 2e CryptoSummit, ZurichPRESSE DU JOUR- Nestlé CEO: la croissance organique plus important moteur de croissanceNZZDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h58)- EUR/CHF: 1,1798- USD/CHF: 0,9560- Future Conf: +22 pb à 159,45% (mardi: +26 pb à 159,18%)- taux au comptant: 0,048% (mardi: 0,093%)- KOF: prévisions pour le PIB de la Suisse 2018 relevée à 2,5% après 2,3%prévision PIB de la Suisse 2019 relevée à 1,8% (avant 1,7%)- L'indicateur CS CFA plonge en mars à 16,7 points (25,8 points en février)- USA: les promesses de ventes de logements rebondissent en février (+3,1%)la croissance nettement révisée en hausse à 2,9% en rythme annuel au T4- Le Tessin, malgré les difficultés, a vu son PIB croître d'un quart en 12 ans- Espagne: la dette publique recule à 98,3% du PIB au 4T 2017 (banque centrale)- Italie: commandes à l'industrie en hausse de 9,6% en janvier sur un an- France: mises en chantier de logements en hausse de 6,3% de décembre à févrierle moral des ménages stable en mars (Insee)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Plate-forme romande pour le dossier électronique du patient- Marchés publics: une commission du National soutient une réforme retouchée- La place économique suisse dispose de bonnes conditions pour la blockchain- Assurance maladie: les franchises de l'assurance maladie vont augmenter- Nouvelle base pour la part fédérale aux prestations complémentairesinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)05.04:- Credit Suisse (0,25 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.04:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- Givaudan: UBS abaisse la perspective du rating de crédit "A-" à "négative"EMPRUNTS- la Banque cantonale bernoise lève 150 mio CHF à 0,4%, échéance 2027ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Medartis: groupe Thomas Straumann/Nexmed annonce 75,45%- SPS détient en propre 0,00001%/7,47%- AMS: Wellington annonce une participation de 3,12%- Geberit: BlacRrock réduit sa participation à 4,87%- Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5%sur BX Berne eXchange:- rasal/buc(AWP / 28.03.2018 16h30)