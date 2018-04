Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -1,00% à 8654 points- SLI: -1,01% à 1420 points- SPI: -1,01% à 10'087 points- Dax: -0,39% à 12'050 points- FTSE-100: +0,02% à 7058 points- CAC 40: -0,09% à 5163 points- Dow Jones: +0,53% à 23'769 points- Nasdaq: +0,48% à 6903 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Dufry (+0,3%)- Swiss Life (inch.)- Vifor (-0,2%)- Swatch (-0,3%)- Sika (-0,5%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-3,3%)- Sonova (-2,1%)- Lonza (-1,9%)- ABB (-1,8%)- UBS (-1,6%)Mouvements notables au SPI:- Leclanché (-4,8%)- SPS (-4,5% - ex Div.)- Cicor (-4,3%)- Gavazzi (-3,7%)- BC Jura (-3,6%)- Zwahlen (+7,8%)- BVZ (+6,7%)- Tornos (+5,0%)- Bossard (+4,8%)- Orell Füssli (+3,6%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swatch remporte une manche contre un grossiste anglaisdevant le Tribunal fédéral- ABB décroche un contrat à 90 mio USD dans le solaire à Dubaï- UBS: Fred Hu proposé au conseil d'administrationWilliam Parrett pas candidat à sa réélection au CA- Roche: Swissmedic autorise l'Alecensa en première ligne (cancer du poumon)SPI:- L'Office vaudois de conciliation serait "pas compétent", selon Tamedia- DKSH: le responsable de l'approvisionnement Christopher Pollard s'en va- Bossard T1: table sur un nouvel exercice recordcroissance des ventes et bénéfices supérieure à la moyennepas concerné par le rappel de vis chez Tesla- Dormakaba dissout une coentreprise en Inde- Nebag: valeur nette d'inventaire à 10,87 CHF au premier trimestrePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- L'ex-rédacteur en chef de l'ATS passe à l'Ofcom- Procimmo lève 64 mio CHF pour son fonds immobilier- TCS Camping affiche un chiffre d'affaires en hausseNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Fiscalité: les firmes américaines resteront en Suisse (ambassadeur US)NordwestschweizDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1757- USD/CHF: 0,9588- Future Conf: -10 pb à 159,53% (jeudi: +27 pb à 159,63%)- taux au comptant: 0,060% (jeudi: 0,054%)- PMI Suisse mars à 60,3 points (cons. AWP: 64,1 à 65,3)- OFS: recettes commerce de détail février sur un an 0,0% (nominal)- Autriche: le chômage baisse à 8% en mars- Portugal: chômage au plus bas depuis 2004 à 7,8% en février- Zone euro: ralentissement de la croissance du secteur manufacturier en mars- Espagne: le nombre de chômeurs baisse à 3,42 mio- France: la croissance du secteur manufacturier a ralenti en mars (Markit)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Signature d'un nouvel accord aérien entre la Suisse et le Vietnam- Suisse-Chine: plateforme stratégique créée entre la Chine et la Suisse- Création d'une pépinière internationale d'entreprises à Sierre- Dossier européen: le patron d'economiesuisse appelle à la retenueinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)plus tard:04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)5.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Adecco: BlackRock relève sa participation à 5,11%- Logitech: Marathon Asset Management recule à 2,9%- Geberit: BlackRock abaisse sa part à 4,92%- Barry Callebaut: BlackRock remonte à 3,01%- Aryzta: Credit Suisse Funds abaisse sa part à 2,99%sur BX Berne eXchange:- rasol/lk(AWP / 03.04.2018 16h30)