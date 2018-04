Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: +1,58% à 8685 points- SLI: +1,81% à 1426 points- SPI: +1,59% à 10'148 points- Dax: +2,48% à 12'254 points- FTSE-100: +1,80% à 7161 points- CAC 40: +2,19% à 5264 points- Dow Jones: +0,64% à 24'421 points- Nasdaq: +0,47% à 7075 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Aryzta (+6,5%)- Lonza (+3,6%)- Clariant (+3,5%)- Dufry (+3,4%)- ABB (+3,2%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Zurich (+0,3%)- Swiss Re (+0,8%)- Baloise (+0,8%)- Roche (+0,9%)- Swiss Life (+1,0%)Mouvements notables au SPI:- Meyer Burger (+10%)- Santhera (+10%)- Wisekey (+8,3%)- Leclanché (+7,2%)- EFG (+5,9%)- New Value (+5,4%)- SNB (-9,9%)- Medartis (-3,1%)- Meier Tobler (-2,4%)- Addex (-2,1%)- Titlis (-1,6%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich Insurance nomme une nouvelle directrice pour la région Europe- SGS rachète le belge Oleotest, recettes de 1,5 mio EURSPI:- L'assemblée de Mobilezone a élu deux nouveaux administrateurs- Interroll: le vice-président "Produits et Technologie" quitte le groupe- Wisekey: ICO pour la cryptomonnaie Wisecoin au T3table sur un volume de 50-100 mio USD- Santhera finalise une étude clinique sur Omigapil- Hochdorf 2017: chiffre d'affaires 600,5 (541,6) mio CHFEbit 42,6 (22,5) mio CHF, marge 7,1%bénéfice net 40,8 (19,4) mio CHFdividende de 4,00 CHF/action (2016: 3,80 CHF)2018: chiffre d'affaires 600-630 mio CHF, marge Ebit 7,0-7,5%- Orascom DH 2017: chiffre d'affaires de 244,4 (237,4) mio CHFEbitda ajusté de 33,4 (19,6) mio CHFpertes après minoritaires -41,4 (-196,4) mio CHF2018: bon début du 1er trimestre pour l'immobilier et les hôtelsPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Ferring s'empare de l'américain Rebiotix- Croissance au rendez-vous pour Bernerland Bank en 2017- Auto AG renforce recettes et bénéfices en 2017- Rothschild Bank Zurich citée dans une affaire de contrebande au Kazakhstan- Huawei Suisse change de patron- Croisières: Hotelplan profite de la demande croissante en Suisse- Debiopharm emmène une ronde de financement pour le finlandais Kaiku Health- Syngenta envisage l'émission d'emprunts en milliards pour refinancer ChemChinaNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 BNS: alloc. Andréa Maechler/Dewet Moser: marché monétaire, Zurich16:30 Rieter: as. g., Winterthour- Cassiopea: as. g.PRESSE DU JOUR- Comme Temenos, l'américain SS&C serait aussi intéressé par Fidessa"Financial Times"DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1795- USD/CHF: 0,9621- Future Conf: -19 pb à 159,53 % (mercredi: +31 pb à 159,72%)- taux au comptant: 0,040% (mercredi: 0,036%)- OFS: CPI mars +0,4% à 101,5 points, +0,8% sur un an- USA: le déficit commercial se creuse en février, au plus haut depuis 9 ansdemandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent plus que prévu- Inde: la banque centrale maintient son principal taux directeur- Zone euro: très légère hausse des ventes de détail en février (+0,1)prix à la production industrielle en hausse de 0,1% en février- France: la croissance du secteur privé a de nouveau ralenti en mars (Markit)- Allemagne: les commandes industrielles progressent de 0,3% en février- GB: les ventes de voitures chutent de 15,7% en mars sur un anDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Assurances sociales: récolte de signatures contre la surveillance des assurés- Commerce de détail: croissance contrastée selon les segments d'activitésen 2017- La demande pour les maisons individuelles a encore augmenté en 2017- Croisières: des paquebots toujours plus grands pour une demande en plein essor- Royal Caribbean veut se renforcer sur le marché suisse de la croisièreinternational:- Swissleaks: Hervé Falciani en liberté sous contrôle judiciaire en Espagne- Brexit: les Pays-Bas déroulent le "tapis orange" pour séduire les entreprises- Marché automobile russe: les constructeurs prévoient une hausse de 10% en 2018- Alimentation: hausse des prix mondiaux en mars (FAO)- Bonds: la France a emprunté 7,665 mrd EUR à long terme, dont de la dette verteplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- ras06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.04:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Le Tessin lève 100 mio CHF à 0,25%, échéance 2028ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Aryzta: Credit Suisse Funds monte à 3,01%- Bucher: Norges Bank relève sa part à 3,014%- Meyer Burger: Cologny Advisors et Camox abaissent leur part à 2,63%- VAT Group: Norges Bank augmente sa participation à 3,1%- AMS: Temasek détient 5,404%sur BX Berne eXchange:- rasol(AWP / 05.04.2018 16h31)