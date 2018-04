Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -0,37% à 8710 points- SLI: -0,36% à 1428 points- SPI: +0,07% à 10'209 points- Dax: -0,21% à 12'280 points- FTSE: +0,05% à 7203 points- CAC 40: -0,05% à 5274 points- Dow Jones: -0,54% à 24'372 points- Nasdaq -0,42% à 7047 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Dufry (+2,9%)- Vifor (+2,8%)- Baloise (+1,0%)- Givaudan (+0,9%)- Sonova (+0,8%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swisscom (-4,4%, hors dividende)- Zurich (-3,9%, hors dividende)- Geberit (-2,2%, hors dividende)- Schindler (-1,0%)- Julius Bär (-0,9%)Mouvements notables au SPI:- Flughafen (-4,9%)- Leclanché (-3,9%)- Valartis (-3,1%)- Zehnder (-2,9%)- Metall Zug (-2,4%)- Schaffner (+5,8%)- New Venturetec (+5,3%)- Tornos (+4,9%)- Glarner KB (+4,9%)- Addex (+4,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- ABB investit 100 mio EUR dans un campus de recherche en Autriche- UBS rachète un emprunt subordonné Tier 2 de plus de 1,5 mrd USD- Roche finalise le rachat de Flatiron Health- Dufry propose le versement d'un dividende en espèces de 3,75 CHF/actioncompte racheter des actions pour jusqu'à 400 mio CHFpropose la candidature de Lynda Tyler-Cagni et de Steven Tadler au CASPI:- Fidessa se donne plus de temps pour se prononcer sur l'offre de Temenos- BKW: les forces motrices d'Oberhasli ont étoffé leur production l'an dernier- The Native: Asknet acquiert trois nouveaux clients en Allemagne- EFG propose de nouvelles candidatures au conseil d'administration- La Banque cantonale vaudoise accueille deux nouveaux administrateurs- Gurit remporte un contrat de livraison de bois de balsa de trois ans- Nebag 2017: bénéfice net 11,64 (10,32) mio CHF- Ems-Chemie T1: chiffre d'affaires 595 mio CHF (consensus AWP: 580 mio)2018: recettes et Ebit toujours attendus supérieurs à 2017PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- SR Technics conclut des facilités de crédit pour 110 mio USD- Schilthornbahn améliore ses recettes mais pas la rentabilité- Swissair: plainte contre d'ex-dirigeants rejetée par la justice zurichoise- Eniwa voit son bénéfice stagner malgré des recettes en progression- Pax renoue avec les bénéfices en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- Forbo: as. g., Zoug- Bank Cler: as. g., Bâle- BNS: réserves devises fin mars 737,8 mrd CHF (mois précédent: 732,3 mrd)PRESSE DU JOUR- Julius Bär considère l'Asie comme un pilier de sa croissance (CEO)The Economic TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h05)- EUR/CHF: 1,1779- USD/CHF: 0,9601- Future Conf: +14 pb à 159,59% (jeudi: -27 pb à 159,45%)- taux au comptant: 0,047% (jeudi: 0,040%)- BNS: réserves devises fin mars 737,8 mrd CHF (mois précédent: 732,3 mrd)- OFS: nuitées hôtelières en hausse de 4,2% en févier sur un an, à 3,18 mio- Hausse du nombre d'emplois vacants en Suisse au 1er trimestre- Auto Suisse déplore un recul des nouvelles immatriculations au 1er trimestre- Canada: taux de chômage stable à 5,8% en mars- USA: les créations d'emplois ont ralenti que prévu en mars à 103'000taux de chômage inchangé à 4,1%le salaire horaire en hausse de 0,3% en mars- Allemagne: la production industrielle se replie en février (-1,6%)- France: le déficit commercial se réduit légèrement en février à 5,2 mrd EUR- Espagne: la production industrielle grimpe de 3,1% en février- Japon: la consommation des ménages en hausse de 0,1% en févrierDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Les livraisons de ciment reculent en Suisse au 1er trimestre- Les entreprises suisses poursuivent leurs investissements en Franceinternational:- GB: entrée en vigueur d'une taxe sur les boissons sucrées- L'ex-présidente sud-coréenne Park condamnée à 24 ans de prison- Guerre commerciale: la Chine prête à payer le prix "quel qu'il soit"- USA: Trump tape fort et menace Pékin de 100 milliards de taxes en plusplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.04:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,1%- Sensirion: deux groupes d'actionnaires annoncent respectivement 32,7% et 24,6%- Kardex: Credit Suisse Funds passe sous le seuil de 3%- Bucher: Norges Bank relève sa participation à 3,03%- Addex: CDK Associates annonce 8,11%, New Enterprise Associates sabre à 23,2%- Aryzta: JO Hambro Capital Management annonce une participation de 3,12%sur BX Berne eXchange:- rasal/(AWP / 06.04.2018 16h30)