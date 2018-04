Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: +0,72% à 8'771 points- SLI: +0,94% à 1'439 points- SPI: +0,75% à 10'283 points- Dax: +0,83% à 12'396 points- FTSE-100: -0,02% à 7'256 points- CAC 40: +0,48% à 5'303 points- Dow Jones: +1,19% à 24'478 points- Nasdaq Comp: +0,89% à 7'132 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Lonza (+3,7%)- Aryzta (+3,1%)- Clariant (+2,9%)- Julius Bär (+2,1%)- Dufry (+2,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Nestlé (-0,4%)- Swisscom (-0,2%)- Givaudan (+0,1%)- Roche (+0,3%)- Geberit (+0,3%)Mouvements notables au SPI:- Tornos (+13,4%)- Sulzer (+11,6%)- Autoneum (+6,1%)- Wisekey (+5,6%)- SNB (+4,5%)- Medartis (-3,1%)- Schlatter (-2,6%)- VZ (-2,6%)- Belimo (-2,4%)- Zur Rose (-2,4%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Santhera obtient le blanc-seing de ses actionnaires en assemblée générale- Sulzer: le transfert des actions de Renova terminélibéré des sanctions américaines- Tamedia: 96,9% des actions Goldbach servies après le délai supplémenraire- Poenina 2017: chiffre d'affaires 124,8 (114,4) mio CHFEbit 8,7 (7,8) mio CHFbénéfice 7,2 (6,0) mio CHFdividende de 1,60 franc par action2018: table sur légère amélioration du résultat opérationnelCEO: entrées de commandes bonnes, ventes stables hors acquisitions- Straumann investit dans le français Dental MonitoringPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Sympany a étoffé ses gains l'an dernier- Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg augmente son bénéfice- Année 2017 contrastée pour l'assureur maladie Groupe Mutuel- Contovista, filiale d'Aduno, décroche une commande de Raiffeisen Autriche- Hôpital neuchâtelois: nouveau directeur financier après le départ du titulaire- Le directeur de Swissinfo prend sa retraite- Eurobus s'offre une majorité des parts de Domo Swiss Express- Intesa Sanpaolo a finalisé l'acquisition de la banque privée genevoise Morval- CSS boucle 2017 avec un bénéfice en très forte hausse- Fundamenta Real Estate: les actionnaires ont approuvé toutes les propositionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:30 Flughafen Zürich: statistiques mars16:00 Mikron: as. g.16:00 Kardex: as. g., Zurich16:00 Emmi: as. g., Lucerne16:30 Zehnder: as. g., Suhr/AGPRESSE DU JOUR- Flughafen Zürich: le CEO de Floripa inquiet pour l'accès au nouveau terminalNotícias do dia- Glencore place plusieurs contrats d'approvisionnement sous force majeureBloomberg- Leonteq veut s'emparer de la fintech EvoluteFinewsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h..)- euro/franc: 1,1865- dollar/franc: 0,9640- future Conf: -32 pb à 159,79% (mercredi: +18 pb à 160,08%)- taux au comptant: 0,028% (mercredi: 0,039%)- Le Créa prédit la poursuite de l'embellie conjoncturelle en Suisse romande- Zone euro: la BCE divisée sur le degré de surchàfe dans l'économie (minutes)- USA: les prix à l'importation stagnent en marsrepli des inscriptions hebdomadaires au chômage- Zone euro: la production industrielle en recul de 0,8% en février (Eurostat)- France: les prix à la consommation augmentent de 1,6% en mars sur un an(Insee, définitifs)- La forte croissance du commerce mondial menacée par le protectionnisme (OMC)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Agriculture: le bio a encore progressé, surtout en Suisse romande- Suisse-Japon: Alain Berset rencontre le premier ministre japonais Shinzo Abe- Finances fédérales: 9,1 milliards d'excédents au compte de résultats 2017- Climat: près de 3 millions pour des projets de protection du climat- Les PME tablent sur une augmentation des exportations (sondage CS S-GE)- La sortie du nucléaire en Suisse coûtera plus de 24 milliards de francs(Detec)- La Confédération peut mieux faire dans la gestion des achatsinternational:- Le bitcoin monte brièvement au-dessus de la barre des 8000 dollars- Chine: promesses d'ouverture de Xi "sans lien" avec les tensions commerciales- Routes de la Soie: le FMI s'inquiète de la dette des pays aidés par la Chine- Pétrole: l'Opep revoit en hausse sa prévision de production aux Etats-Unisplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)plus tard:13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITmercredi soir:- Repower: Credit Suisse remonte le rating de crédit à "Low BBB"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Inficon: BlackRock réduit légèrement à 2,92%- Georg Fischer: Norges Bank détient 2,86%, UBS Fund Management brièvement >3%- Forbo: Ernst Mathias Schneider augmente sa participation à 3,016%- Addex: TMD Advisory/Timothy Dyer détient 7,34% en positions d'achat- Partners Group: Morgan Stanley détient 15,92% en positions d'achatsur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 12.04.2018 16h30)