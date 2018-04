Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h02)- SMI: +0,18% à 8791 points- SLI: +0,28% à 1444 points- SPI: +0,21% à 10'308 points- Dax: +0,42% à 12'467 points- FTSE-100: +0,02% à 7260 points- CAC 40: +0,36% à 5328 points- Dow Jones: +0,23% à 24'540 points- Nasdaq Comp: +0,13% à 7180 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Sonova (+2,0%)- Kühne+Nagel (+1,2%)- UBS (+1,0%)- Geberit (+1,0%)- Richemont (+1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Vifor Pharma (-7,1%)- Aryzta (-2,8%)- Julius Bär (-1,2%)- Novartis (-0,7%)- Roche (-0,7%)Mouvements notables au SPI:- Tamedia (+6,6%)- Conzzeta (+6,0%)- Rieter (+3,0%)- Addex (+2,8%)- Von Roll (+2,6%)- Tornos (-7,2%)- Sunrise (-5,5%)- Leonteq (-4,8%)- BVZ (-4,0%)- Sulzer (-2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Conzetta T1: entrées de commandes pour biens d'investissement +18,6%chiffre d'affaires 430,6 mio CHF- Leonteq: Old Mutual International pourrait déposer une plainte- Wisekey et China Bridge Capital créent une coentreprise en Chine- Varia US 2017: produit d'exploitation 88,2 mio USD, bénéfice net 34,9 mio USD2018: objectif de dividende à 2,50 CHF confirmétable sur des recettes solides- LUKB T1: résultat d'exploitation 58,8 (54,9) mio CHFbénéfice net 50,4 (47,2) mio CHFafflux d'argent nouveau 379 (299) mio CHF2018: bénéfice net attendu stable sur un an (2017: 198,4 mio CHF)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Securitas Suisse a enregistré 4,4 millions d'annonces en 2017- Schroders Suisse nomme Marcel Vogt directeur opérationnel- Groupe E boucle 2017 sur un résultat stable, malgré la baisse des recettes- Hilti nomme Michael Hilti président d'honneur- Polyphor: accord de recherche avec Wellcome Trustfinalisation de la coopération avec versement de 0,97 mio CHFNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUESValora: as. g., Bâle (dès 9h30)PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 16h02)- euro/franc: 1,1863- dollar/franc: 0,9622- future Conf: -16 pb à 159,64% (jeudi: -29 pb à 159,79%)- taux au comptant: +0,051% (jeudi: 0,028%)- USA: le moral des ménages se replie en avril (Université Michigan)- Espagne: inflation confirmée à 1,3% en mars- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,6% en mars- France: nouvelle hausse des créations d'entreprises en mars- Chine: déficit commercial inattendu en mars, repli de 2,7% des exportationsbond de 19,4% de l'excédent commercial avec les USA au 1er trimestreDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Reprise des recherches du patron de Tengelmann à Zermattinternational:- Japon: S&P maintient la note à "A+" mais relève la perspective- Pétrole: l'AIE maintient sa prévision de la demande, malgré des incertitudes- Tensions commerciales: la Chine et les Etats-Unis négocient, selon l'OCDE- Extrêmement difficile" de renégocier le Traité transpacifique pour le Japon- Bonds: le Qatar lève 12 mrd USD pour son premier emprunt depuis 2016plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)plus tard:16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- La Banque canadienne impériale de commerce lève 150 mio CHF à 0,10%ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos: Norges Bank réduit sa part à 2,63%- Sulzer: Viktor Vekselberg réduit sa part à 48,83%, actions propres à 15,24%- Siegfried: Norges Bank recule à 2,84%- Georg Fischer: Norges Bank relève à 3,58%- Adecco: BlackRock abaisse sa participation à 4,95%sur BX Berne eXchange:- rasjh(AWP / 13.04.2018 16h30)