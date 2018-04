Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: +0,73% à 8790 points- SLI: +0,91% à 1450 points- SPI: +0,94% à 10'378 points- Dax: +1,15% à 12'534 points- FTSE-100: +0,24% à 7215 points- CAC 40: +0,65% à 5347 points- Dow Jones: +0,85% à 24'782 points- Nasdaq Comp: +0,94% à 7224 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Vifor (+3,2%)- Lonza (+3,1%)- Aryzta (+2,0%)- Logitech (+2,0%)- Richemont (+1,8%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swisscom (-0,2%)- Kühne+Nagel (-0,1%)- Roche (stable)- UBS (+0,2%)- LafargeHolcim (+0,4%)Mouvements notables au SPI: - VZ (+9,2%)- Comet (+5,7%)- Oerlikon (+4,0%)- Cicor (+3,2%)- Medartis (+2,8%)- Wisekey (-8,4%)- Starrag (-4,9%)- Burkhalter (-2,9%)- Valora (-2,9%; hors dividende)- Inficon (-2,6%; hors dividende)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Partners Group prend une participation dans Hearthside Food Solutions- Sika T1: recettes 1554,0 mio CHF (cons. AWP: 1537 mio)2018: table sur hausse des ventes de 10% à 7 mrd CHFhausse supérieure à la moyenne de l'Ebit et bénéficesuspension de cotation à la demande de la sociétéles droits de SWH à nouveau bridés à 5% sur certains pointsl'assemblée générale valide les comptes 2017l'AG valide le dividende au porteur de 111 CHF, 18,50 CHF nominativedécharge refusée pour le président Paul Hälgdécharge accordée à la direction du groupele président Paul Hälg reconduit dans ses fonctions avec 83,6% de "oui"tous les administrateurs reconduits dans leurs fonctions pour 1 an- Roche: la FDA octroie à Hemlibra statut de percée thérapeutique- Novartis: l'offre sur Avexis débute ce mardiinvestit 100 millions dans la lutte contre le paludismeSPI:- Les actionnaires de GAM pourraient contester un bonus de bienvenue- Temenos remporte un contrat auprès d'Openbank, filiale de Santander- Wisekey renouvelle le conseil d'administration,vise une augmentation de capital- Tamedia a reçu 96,9% des actions Goldbach- Basilea: accord de licence avec ArQule pour Derazantinib- DKSH: accord avec AXS pour distribution en Asie-Pacifique- VAT T1: entrées de commandes 215,3 mio CHF (cons. AWP: 206,7 mio)chiffre d'affaires 197,8 mio CHF (cons. AWP: 200,1 mio)2018: objectifs confirmés, table sur hausse des ventes de 15%-20%table sur hausse du bénéfice net et par actionmarge Ebitda à 33% d'ici 2020CEO: commandes reportées dans le marché OLED, reprise dans le solairePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- EasyJet desservira l'aéroport berlinois de Tegel à partir d'octobre- Bank Frick a multiplié par deux son bénéfice en 2017- Montana Tech Components en croissance en 2017- Säntis-Schwebebahn: fréquentation et recettes en recul en 2017- Banque CIC Suisse a fortement augmenté son bénéfice en 2017- BX Swiss: nouveau faiseur de marché et nouveau système de négoce- Fenaco s'offre son fournisseur fourrager Swiss Grana Group- Manpower Suisse lance une nouvelle unité spécialisée dans le domaine médical- Gategroup prolonge de trois ans le contrat de restauration avec Air Canada- Syngenta nomme un nouveau responsable juridique, départ de Christoph Mäder- ChemChina va augmenter sa participation dans le genevois MercuriaNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:30 Edisun Power: résultats 201718:00 Gurit: résultats T116:30 Gurit: as. g., Pfäffikon/SZPRESSE DU JOUR- Nestlé et les détaillants veulent enterrer la hache de guerreFrankfurter Allgemeine ZeitungDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 15h50)- euro/franc: 1,1922- dollar/franc: 0,9649- future Conf: +1 pb à 159,87% (lundi: +5 pb à 159,86%)- taux au comptant: 0,066% (lundi: 0,068%)- Le FMI maintient ses prévisions de croissance mondiale à 3,9%pour 2018 et 2019- USA: rebond des mises en chantier de logements en marsla croissance de la production industrielle marque le pas en mars (+0,5%)le FMI révise en hausse sa prévision de croissance à 2,9% en 2018 et2,7% en 2019- Zone euro: le FMI revoit a la hausse sa prévision de croissance 2018- Allemagne: le moral des investisseurs repasse dans le rouge en avril,à -8,2 points (ZEW)- Italie: prix à la consommation en hausse de 0,8% en mars sur un anexcédent commercial de 3,1 milliards d'euros en février, en hausse- GB: le taux de chômage diminue à 4,2% à fin février, au plus bas depuis 1975les salaires réels ont progressé après des mois de repli (ONS)- Japon: la production industrielle stable en février (chiffres révisés)- Le FMI plus optimiste pour le Brésil en 2018-2019- Chine: la croissance se stabilise, dopée par une consommation robustebaisse d'un point du taux des réserves obligatoires des banquesDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Ouverture à Moutier du Siams, le salon des microtechniques- Ueli Maurer met en garde contre les risques de Monnaie pleine- Le moral des consommateurs suisses s'améliore (étude Nielsen)- Sécurité nucléaire: Conseil fédéral critiqué pour aller trop vite en besogne- Des taux extrêmement variables pour les crédits à la consommation (étude)international:- Solide croissance mondiale mais des risques pointent à l'horizon (FMI)- Mena: 260 milliards de dollars pour combler les besoins en électricité- Chine: levée d'ici 2022 des restrictions sur les groupes automobiles étrangers- Pas de décision sur de nouvelles sanctions contre la Russie (Maison Blanche)plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)plus tard:18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Hochdorf (4,00 Fr.)- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.5:- Dufry (3,75 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)24.5:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- Münchener Hypothekenbank lève 120 mio CHF à 0,35%, échéance 2023- La Centrale des lettres de gages lève 490 mio CHF en trois tranchesANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Vifor: BNP Paribas recule à 0,19%- Sunrise: Norges Bank monte à 3,34%- Bucher: Norges Bank abaisse sa part à 2,98%sur BX Berne eXchange:- rasfr/ol/rp(AWP / 17.04.2018 16h29)