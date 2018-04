Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,12% à 8821 points- SLI: +0,06% à 1460 points- SPI: -0,15% à 10'415 points- Dax: -0,24% à 12'561 points- FTSE-100: -0,08% à 7312 points- CAC 40: +0,08% à 5385 points- Dow Jones: -0,43% à 24'641 points- Nasdaq Comp: -0,58% à 7253 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- ABB (+4,7%)- Lonza (+1,2%)- Swiss Re (+0,9%)- LafargeHolcim (+0,8%)- Julius Bär (+0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-4,8%)- Sika (-2,5%; hors dividende)- Novartis (-2,1%)- Vifor (-1,8%)- Richemont (-1,1%)Mouvements notables au SPI:- The Native (-4,4%)- New Venturetec (-4,1%)- Meyer Burger (-4,0%)- Highlight E&E (-3,7%)- Panalpina (-3,1%)- Myriad (+38%)- Perfect Holding (+15%)- Bq Prof de Gestion (+6,3%)- Leclanché (+5,8%)- Vontobel (+5,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Re: Actares ne votera pas la réélection du président Walter Kielholz- CS obtient une licence de gestion de fortune pour sa filiale philippine- Sonova: l'entrepreneur Andy Rihs est décédé à l'âge de 75 ans- Aryzta: Gregory Sklikas nommé au poste de CEO pour l'Europe- Nestlé T1: recettes groupe 21,3 mrd CHF (cons. AWP: 21,3 mrd)croissance organique +2,8% (cons. AWP: +2,5%)croissance interne réelle RIG +2,6% (cons. AWP: +1,9%)croissance organique marchés émergent +4,5% (2017: +4,8%)solide croissance en Chinecroissance organique pays industrialisés +1,5% (2017: +0,7%)croissance organique positive en Amérique du Nordla stratégie de gestion de portefeuille en bonne voietable sur coûts de restructuration de 700 mio CHF en 2018CEO: en bonne voie pour les objectifs 2020pas d'objectif pour le T2CFO: développement très positif de Nespresso en Amérique du Nordpas de concession à sens unique avec Agecore- ABB T1: entrées de commandes 9,77 mrd USD (cons. AWP: 9,23 mrd)chiffre d'affaires 8,63 mrd USD (cons. AWP: 8,37 mrd)Ebita 1060 mio USD (cons. AWP: 1008 mio)bénéfice net 572 mio USD (cons. AWP: 575 mio)les marchés mondiaux continuent de croîtreCEO: solide flux de trésorerie attendu en 2018la division Power Grids restera dans le groupePower Grids vise la fourchette des objectifs marges de 2018croissance plus importante des ventes attendue au 2e semestre- Novartis coopère avec Pear Therapeutics sur un traitement numérique- Novartis T1: chiffre d'aff. groupe 12,69 mrd USD (consensus AWP: 12,47 mrd)Ebit de base 3,34 mrd USD (cons. AWP: 3,35 mrd)bénéfice net 2,028 (1,67) mrd USDbénéfice net de base 2,98 mrd USD (consensus AWP: 2,98 mrd)vente OTC renforce bénéfice net au T2ventes Entresto 200 mio USD (T4 17: 185 mio, T3: 128 mio)ventes Cosentyx 580 mio USD (T4 17: 615 mio, T3: 556 mio)recettes Alcon 1,78 mrd USD (cons. AWP: 1,68 mrd)recettes Innovative Med. 8,40 mrd USD (cons AWP: 8,22 mrd)recettes Sandoz 2,52 mrd USD (cons. AWP: 2,50 mrd)Novartis confirme ses prévisions pour 2018transaction avec Alcon pas avant S1 2019John Tsai nommé directeur médicalSPI:- Valora et Autogrill Suisse entament une collaboration à l'aéroport de Genève- GAM T1: AuM Investment Management 85,7 mrd CHF (cons. AWP: 85,0 mrd)argent nouveau Investment Management 2,5 mrd CHF (cons. AWP: 1,6 mrd)2018: demande toujours solide attendue pour les produits- BKB: le responsable juridique quitte la banque- Idorsia T1: perte d'exploitation US GAAP de 74 mio CHFliquidités fin T1 à 1016 mio CHF (fin 2017: 1091 mio)tous les projets cliniques suivent leur cours2018: charges non GAAP à 390 mio CHF- Panalpina T1: bénéfice brut 370,7 mio CHF (cons. AWP: 349,7 mio)Ebit 24,4 mio CHF (consensus AWP: 24,4 mio)bénéfice net 16,6 mio CHF (consensus AWP: 17,8 mio)2018: amélioration ciblée de la rentabilité dans le fret maritimetable sur croissance dans logistique avec investissementsCEO: croissance du fret maritime attendue inférieure au marché- Implenia obtient une commande pour un projet du CERN- Sulzer T1: entrées de commandes 900 mio CHF (cons. AWP: 840 mio)2018: confirme objectifs annuelscoûts des sanctions américaines estimé 10 mio CHFpas d'impact des sanctions au delà de 2018CEO: le groupe n'est plus sujet à des sanctions USpas de dividende à Renova, tant que les sanctions US s'appliquentpas de perte de contrat en raison des sanctions USPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- La chaîne italienne OVS peine à s'imposer en Suisse- Bad Schinznach: bénéfice plombé par des amortissements plus élevés- Romandie Network enrichit son offre du côté de l'Hexagone- BLS franchit la barre du milliard de kilomètres parcourus- BLS devrait reprendre Berne-Bienne et Berne-Berthoud-Olten- BDO Suisse franchit la barre des 200 millions de francs en 2017- La caisse maladie EGK a presque triplé son bénéfice net en 2017- Maerki Baumann a vu son bénéfice doubler en 2017- Fenaco enregistre le départ d'un membre de la direction- Sanitas gagne de nouveaux clients mais voit son bénéfice se replier en 2017- Soutien à l'ats à l'étude, pas de participation fédérale directe- Polyphor: la FDA octroie le statut d'examen accéléré à BalixafortideNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 Komax: as. g., LucernePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- euro/franc: 1,1977- dollar/franc: 0,9678- future Conf: -88 pb à 158,92 (mercredi: -9 pb à 159,76%)- taux au comptant: 0,090% (mercredi: 0,050%)- USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent moins que prévu- Allemagne: optimisme sur la croissance malgré les derniers indicateurs- GB: les ventes de détail ont baissé de 1,2% en mars sur un moisDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Nouvelle CCT dans le secteur du nettoyage- Le Conseil fédéral a adopté la deuxième stratégie contre les cyberrisques- Le degré de couverture des caisses de pensions s'est amélioré au 1er trimestre- FMI/Banque mondiale: Ueli Maurer et Johann Schneider-Ammann à Washington- La part des contrats à durée déterminée a augmenté à 8%- Le secteur du textile a renoué avec la croissance en 2017- Modeste progression du marché suisse des fonds de placement en mars (Sfama)- Les dépenses de santé ont augmenté de 3 milliards en 2016- Corruption: la Suisse critiquée par l'ONG Transparency International- La Comco inflige une amende à l'allemand Rimowainternational:- FMI: Lagarde appelle à ne pas compromettre le commerce et les investissements- Taxes sur l'acier et l'aluminium: la Russie saisit à son tour l'OMC (officiel)- Pétrole: le PDG de Total met en garde sur "l'énorme volatilité" du marché- Pétrole: une alliance Arabie-Russie se dessine au détriment de l'Opep- La France a emprunté 6,991 milliards d'euros à moyen terme jeudi- Chine: mesures antidumping sur un caoutchouc importé des USA et de l'UE- Japon et Etats-Unis vont discuter commerce, malgré de profonds désaccordsplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)plus tard:20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.5:- Dufry (3,75 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.5:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSaujourd'hui:- CCL lève 129 millions de francs à 0,77%, échéaNCXE 2033- La ZKB lève 210 millions de francs à 0,25%, échéance 2025ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Goldbach: plusieurs annonces de participation après la reprise par Tamedia- Leclanché détient 73,51% en positions de vente- GAM: Credit Suisse Funds recule à 2,98%- Rieter: Norges Bank recule à 2,997%- Belimo: Gerda Roner passe sa participation sous 3%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 19.04.2018 16h29)