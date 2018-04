Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: -0,36% à 8801 points- SLI: -0,17% à 1460 points- SPI: -0,31% à 10'401 points- Dax: -0,14% à 12'550 points- FTSE-100: +0,36% à 7356 points- CAC 40: +0,34% à 5410 points- Dow Jones: -0,16% à 24'624 points- Nasdaq Comp: -0,82% à 7194 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Swisscom (+1,3%)- Aryzta (+1,1%)- Swatch (+0,7%)- LafargeHolcim (+0,7%)- Logitech (+0,7%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Novartis (-1,5%)- Sika (-1,2%)- Nestlé (-1,1%)- Vifor (-0,9%)- SGS (-0,7%)Mouvements notables au SPI:- Addex (-4,7%)- Cembra (-4,1%, hors dividende)- Santhera (-3,3%)- Evolva (-2,9%)- Vontobel (-2,6%, hors dividende)- Villars (+3,8%)- Inficon (+3,0%)- Edisun (+2,8%)- Feintool (+2,5%)- poenina (2,5%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- L'assemblée d'Investis approuve l'augmentation du capital conditionnel- MCH: ouverture de la 102e édition de la muba- Temenos: la concurrence se concrétise pour la reprise de Fidessale conseil de Fidessa ne soutient plus l'offre de Temenos, selon IonIon et Fidessa ont convenu d'une offre d'achat- Inficon T1: chiffre d'affaires 110,7 mio USD (cons. AWP: 101,3 mio)Ebit 24,6 mio USD (cons. AWP: 20,7 mio)bénéfice net 18,7 mio USD (cons. AWP: 16,3 mio)2018: confirme objectifs, recettes d'environ 400 mio USD- BB Biotech T1: bénéfice net 28 (375) mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- InterRail conclut un partenariat avec le russe Fesco- La caisse Reka a retrouvé l'équilibre opérationnel en 2017- CFF: premier appel d'offres bilingue de traverses en béton attribué- Record de fréquentation pour les Rigi Bahnen en 2017- Axa Suisse nomme un nouveau responsable pour l'assurance dommages- Saxo Bank (Suisse) étoffe son bénéfice en 2017 en réduisant ses coûts- Ceva Logistics: cotation sur SIX le 4 maifourchette prix d'introduction de 27,50 à 52,50 CHF par actionvise une capitalisation totale de 1,5 à 1,8 mrd CHFCMA-CGM deviendra un important actionnairevise un taux de redistribution d'au moins 40%2017: chiffre d'affaires +5,2% à 7,0 mrd USDEbitda ajusté +10,2% à 280 mio USDT1: chiffre d'affaires +5,3%, Ebitda ajusté 65 mio USD- Aduno voit son bénéfice net progresser, les ventes se replientNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 Allreal: as. g., Zurich15:00 Tamedia: as. g., ZurichPRESSE DU JOUR- Endress+Hauser investit au Portugal et compte y doubler ses ventes d'ici 5 ansDinheiro Vivo- FM Industries Sycrilor investit 5 mio EUR dans une fabrique au PortugalDiário de Notícias- BNS Jordan: pas d'ajustement nécessaire dans l'immédiatle franc se dirige dans la bonne directionBloomberg TVDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- euro/franc: 1,1963- dollar/franc: 0,9750- future Conf: -6 pb à 158,87% (jeudi: -83 pb à 158,93%)- taux au comptant: 0,136% (jeudi: 0,090%)- Japon: l'inflation ralentit en mars, à 0,9% sur un anDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Lamal: changement de franchise plus possible en cas de pépin de santé- Lamal: les cantons devraient aussi participer aux coûts de l'ambulatoire- La consommation d'énergie en Suisse est restée stable en 2017- Le Parlement veut examiner la vente des navires commerciaux helvétiques- échéance Eurexinternational:- Le FMI préoccupé par les excédents commerciaux allemands et néerlandais- Pétrole: le marché peut absorber des prix plus élevés (ministre saoudien)- Pétrole: Moscou voit des bases solides pour prolonger l'alliance avec l'Opep- La crise grecque s'invite (encore) à la réunion du FMI- Au-delà du pétrole: les majors en quête de diversificationplus tard:- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)plus tard:23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Credit Suisse: Capital Group abaisse à 2,9293%- Georg Fischer: Norges Bank réduit sa participation à 2,82%- UBS: BlackRock diminue à 4,99%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/fr(AWP / 20.04.2018 16h30)