Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -0,25% à 8786 points- SLI: -0,31% à 1457 points- SPI: -0,14% à 10'394 points- Dax: -0,02% à 12'538 points- FTSE-100: +0,15% à 7379 points- CAC 40: +0,18% à 5423 points- Dow Jones: +0,02% à 24'468 points- Nasdaq Comp: +0,03% à 7148 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Roche (+1,3%)- Dufry (+1,0%)- Kühne+Nagel (+1,0%)- Vifor Pharma (+1,0%)- Aryzta (+1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- UBS (-3,2%)- Julius Bär (-1,2%)- Adecco (-1,0%)- LafargeHolcim (-0,8%)- SGS (-0,6%)Mouvements notables au SPI:- Addex (-3,9%)- Evolva (-3,9%)- Hochdorf (-3,4%)- Schaffner (-3,3%)- Tornos (-2,9%)- Edisun (+13,%)- The Native (+5,2%)- Ci Com (+4,5%)- Temenos (+4,3%)- Perrot Duval (+4,3%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich étoffe ses activités vie au Chili- Roche: de nouvelles données sur Ocrevus montrent l'efficacité- UBS T1: produit d'exploitation 7698 (7532) mio CHFcharges d'exploitation 5725 (5842) mio CHFrésultat avant impôts publié 1973 (1690) mio CHFbénéfice avant impôts ajusté 1,876 (1,93) mrd CHFbénéfice net 1514 (1269) mio CHFactifs sous gestion à 3155 mrd CHF (à fin 2017: 3179 mrd)afflux d'argent nouveau Global Wealth Management (GWM) 19,0 mrd CHFmarge nette ajustée GWM à 19 points de baseratio de fonds propres durs (CET1 total. appliqué) à 13,1% (T4 13,8%)ratio de levier CET1 (totalement appliqué) à 3,76% (T4: 3,69%)provisions pour risques juridiques etc. -11 mio CHF (T4: 39 mio)coûts de restructuration 64 mio CHF (T4: 381 mio)bénéfice avant impôts GWM 1129 (940) mio CHFbénéfice avant impôts P&C Banking 419 (418) mio CHFbénéfice avant impôts IB 589 (480) mio CHFbénéfice avant impôts AM 106 (103) mio CHFrevenus au T2 attendus inférieurs au T1 à cause de facteurs saisonniersvolatilité modérée, plutôt un désavantage pour l'activité clientèleles RWA vont augmenter de 11 mrd pour le reste de l'annéeCFO: le bénéfice Asset Management attendu stable au 2e trimestreCFO: progression des RWA attendue à quelque 20 mrd CHF à fin T1 2019CEO: les sanctions visant la Russie ont des conséquences limitéesSPI:- Orell Füssli: ISS et Glass Lewis s'associent à la proposition d'opting out- Fondation de placement Helvetia investira dans les hypothèques suisses en mai- SPS annonce le départ de son administratrice Elisabeth Bourqui- Relief Therapeutics octroie une option de licence à Seren Clinical- Wisekey entame un partenariat avec Stimio dans le domaine IoT- GLKB T1: produit d'exploitation 17,9 (16,9) mio CHFrésultat d'exploitation 6,3 (5,8) mio CHFbénéfice net 5,3 (4,9) mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Mesures pour réduire le bruit entre 23h00 et minuit à Bâle-Mulhouse- Dipharma et Amerigen obtiennent un examen accéléré du miglustat par la FDA- Le patron de CA Indosuez Suisse intègre le conseil de Genève Place Financière- Glencore: une entité opérationnelle de Katanga menacée de dissolution- Griston Holding a augmenté chiffre d'affaires et bénéfice en 2017- Sanitas: Ivo Furrer se retire du conseil d'administration- Raiffeisen a envoyé des relevés de compte aux mauvais clients- Saurer a vu ses ventes et son bénéfice s'envoler en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES18:00 AMS: résultats T1 (CC 24.04 à 10:00)PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h05)- euro/franc: 1,1940- dollar/franc: 0,9772- future Conf: 9 pb à 1589,55% (vendredi: -36 pb à 158,64%)- taux au comptant: 0,157% (vendredi: 0,136%)- BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 20.04 augmentede 0,3 mrd CHFtotal avoirs à vue en CHF semaine au 20.04 à 575,4 mrd CHF- Zone euro: la croissance du secteur privé inchangée en avril (Markit)- France: la croissance du secteur privé a accéléré en avril (Markit)Eurostat confirme le déficit français à 2,6% du PIB en 2017- Japon: l'activité accélère dans le secteur manufacturier japonais- Grèce: excédent budgétaire 2017 au delà de l'objectif fixé par UE-FMIDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Suisse-UE: Johann Schneider-Ammann défend la Bourse suisse à Bruxelles- Pas de hausses de prix générales des transports publics en 2019- L'économie genevoise reste sur de bons rails mais doit encore se stabiliser- Les Suisses plutôt optimistes avec leur avenir financier (étude Swiss Life)international:- Accords bilatéraux: la Suisse et le Royaume-Uni travaillent sur l'après Brexit- Allemagne: "l'ère de la modération salariale est terminée" (Bundesbank)- France: perspectives favorables pour l'industrie mécanique en 2018- Le G7 uni face à la Russie mais divisé sur l'Iran- Record des transferts d'argent vers les pays pauvres en 2017 (Banque mondiale)- Corée du Nord: Washington conditionne la levée des sanctions à des avancéesplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF) (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 