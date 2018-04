Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h05)- SMI: -0,10% à 8798 points- SLI: -0,27% à 1458 points- SPI: -0,07% à 10'413 points- Dax: -0,42% à 12'519 points- FTSE-100: +0,24% à 7417 points- CAC 40: -0,21% à 5427 points- Dow Jones: +0,31% à 24'524 points- Nasdaq Comp: +0,29% à 7150 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Roche (+1,1%)- Clariant (+1,1%)- Dufry (+1,0%)- Kühne+Nagel (+0,9%)- Bâloise (+0,8%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Swiss Re (-3,6%; Ex-Dividende)- Adecco (-1,7%)- Schindler (-1,4%)- Vifor (-1,0%)- CS (-1,0%)Mouvements notables au SPI:- AMS (-9,3%)- Tornos (-5,5%)- SNB (-5,0%)- Evolva (-4,2%)- BVZ (-4,0%)- Valartis (+6,3%)- Carlo Gavazzi (+4,8%)- Elma (+3,5%)- Edisun (+3,3%)- Banque Prof Gestion (+2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Nestlé inaugure deux nouvelles usines en Chine- Julius Bär: le Tribunal cantonal de Zurich rejette une plainte- Kühne+Nagel T1: ventes nettes 4862 mio CHF (consensus AWP: 4818 mio)Ebit 236 mio CHF (consensus AWP: 232 mio)bénéfice brut 1843 mio CHF (consensus AWP: 1779 mio)bénéfice net après min. 183 mio CHF (consensus AWP: 183 mio)début d'année couronné de succès, volumes en hausseCFO: objectif de marge de conversion à 16% d'ici 2022 confirmémarge de conversion visée 30% pour fret maritime et aérienSPI:- Flughafen Zürich entame les travaux de construction des voies desortie rapides- Feintool T1: chiffre d'affaires 161,3 mio CHF (consensus AWP: 156,5 mio)2018: ventes attendues à 630-650 mio CHF, marge Ebit à 7,5-8,0%- Phoenix Mecano T1: ventes 169,7 mio EUR (consensus AWP: 168,0 mio)Ebit 13,8 mio EUR (consensus AWP: 13,3 mio)2017: dividende 16,00 (15,00) CHF (consensus AWP: 16,43)2018: ventes et résultat opérationnel attendus en hausseEbit attendu entre 40-46 mio EURCEO: retour durable escompté de la rentabilité pour ELCOM/EMS- Sulzer décroche une importante commande de pompes de GE Power India- Adval Tech 2017: dividende de 4 (41) CHF2018: contexte toujours difficile, pas d'objectifs chiffrésCEO: à la recherche d'opportunités pour des acquisitions- Meyer Burger porte sa plainte à propos de DWMS à l'instance suivantePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Concordia augmente son résultat et le nombre d'assurés- MétéoSuisse devrait réduire ses tarifs et perdre 1,6 million- Matador Private Equity et Matador Partners Group fusionnent- Bauwerk Boen a nettement augmenté ses résultats en 2017- CIC Suisse prend une participation dans FM Investissements- PKRück a bouclé 2017 avec un nouveau résultat record- Rivella nomme Samuel Flückiger directeur achats- Raiffeisen: les administrateurs ont vu leur rémunération grimper en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:30 Conzzeta: as, g., Zurich- Banque Profil de Gestion: as, g., Genève- Banque Privée Edmond de Rothschild: as, g., GenèvePRESSE DU JOUR- Un repreneur américain propose 16,5 mio USD pour les 6 avions de DarwinRadio3iDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- euro/franc: 1,1971- dollar/franc: 0,9793- future Conf: -24 pb à 158,25% (lundi: -15 pb à 158,50%)- taux au comptant: 0,149% (lundi: 0,157%)- AFD: exportations mars +0,6% réel sur un mois, +0,0% nominal CVS sur un moisimportations mars +3,9% réel sur un mois, +5,4% nominal CVS sur un moisexcédent commercial mars 2,32 mrd CHF (corrigé variations saisonnières)exportations horlogères mars 1,80 mrd CHF (réel -1,7%, nominal -1,1%)- FH: exportations horlogères en mars +4,8% à 1,67 mrd CHF- La BCE voit s'essouffler la conjoncture en zone euro- Allemagne: le moral des entrepreneurs recule en avril, à 102,1 points (Ifo)- Italie: baisse de la confiance des entreprises et consommateurs en avril- France: le climat des affaires en légère baisse en avril (Insee)- USA: les ventes de maisons neuves poursuivent leur accélération en marsla confiance des consommateurs s'est un peu redressée en avril- GB: le déficit public au plus bas en plus de dix ansDIVERSaujourd'hui:Suisse:- La part de marché des vins suisses reste stable- Radium: près de 1000 bâtiments potentiellement contaminés en Suisse- Les Bed and Breakfast suisses avec moins de lits mais mieux occupésinternational:- Brexit: Bruxelles défend les équivalences pour les services financiers- Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans dépasse les 3%- L'Arabie saoudite émet 1,3 milliard de dollars de nouveaux sukuk islamiques- Envolée du streaming, croissance record de l'industrie musicale en 2017plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)- Vetropack (45,00 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- Glencore: Moody's relève la perspective après sa cure de désendettementEMPRUNTS- Emprunt: Bauwerke Boen émet un emprunt de 80 mio CHF entre 1,875% et 2,375%ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss sur SIX Swiss Exchange:- rassur BX Berne eXchange:- rasrp